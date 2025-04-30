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"انفوبيب" تحصد لقب الريادة للمرة الثالثة في تقرير "أومديا" لمنصات الاتصال
(MENAFN- teamlewis) 29 أبريل 2025: حصدت منصة الاتصالات العالمية "انفوبيب" تصنيف "الريادة" في تقرير "أومديا لمنصات الاتصال كخدمة" لعام 2025. وُتعدّ هذه المرة الثالثة التي تحصل فيها " انفوبيب" على هذا اللقب، مع تحقيقها تحسناً ملحوظاً في تصنيفها مقارنة بالتقرير السابق الصادر في 2023.
وسلط تقرير "أومديا" الضوء على عدة عوامل رئيسية وراء هذا الإنجاز، من أبرزها خدمات " انفوبيب" القوية في مجال منصات الاتصالات كخدمة، وحملاتها المبتكرة عبر خدمة "الرسائل التجارية عبر RCS، إضافةً إلى ريادتها في ربط خدماتها بنظام واجهات برمجة التطبيقات الشبكية (Network API) ، واعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع عجلة الابتكار.
ويعد تقرير "أومديا لمنصات الاتصال كخدمة" بمثابة تحليل شامل لسوق منصات الاتصالات كخدمة، حيث يستند إلى توقعات "أومديا" وبيانات استطلاع آراء المؤسسات، مقدّماً نظرة معمقة توضح أبرز القدرات والمميزات والسمات المؤثرة في هذا القطاع.
وأشادت "أومديا" بمنصة "انفوبيب" باعتبارها واحدة من أبرز مزوّدي خدمات الاتصالات كخدمة (CPaaS)، لما تقدّمه من حلول اتصال متطورة تلبي احتياجات المؤسسات، والمطورين، وشركات التقنية الكبرى، والشركاء، ومشغلي الاتصالات.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت باميلا كلارك ديكسون، كبار المحللين في "أومديا: "توفّر انفوبيب مجموعة واسعة من قنوات الاتصال وواجهات البرمجة. ومن أبرز ما يميزها عن باقي الشركات في هذا المجال، ريادتها في إدراج قنوات جديدة للرسائل التجارية، مثل خدمة "الرسائل التجارية عبر RCS، والتي تُعد من محركات النمو الأساسية للقطاع وللشركة على حد سواء. كما تسهم انفوبيب في تطوير منظومة واجهات برمجة التطبيقات الشبكية (Network API)، وتساعد عملاءها على تحقيق أهدافهم من خلال خصائص مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتوليدي."
ومن جانبه، قال سيلفيو كوتيتش، الرئيس التنفيذي لشركة انفوبيب: "نفخر بمساهمتنا في دفع مسيرة الابتكار ضمن منظومة منصات الاتصالات، مستندين إلى شبكة تضم أكثر من 9,700 اتصال مع شركات الاتصالات حول العالم، مما يرسّخ مكانة منصتنا كخيار مفضل لحلول الاتصال والتفاعل مع العملاء. وقد أبرز تقرير أومديا تميّزنا في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن منصتنا، بما أتاح لنا ابتكار حالات استخدام جديدة، وتطوير الحلول القائمة، وتسريع وتيرة الابتكار في هذا القطاع الحيوي. إن هذا التكامل بين خبراتنا التقنية ورؤيتنا المستقبلية أسهم في ترسيخ مكانتنا الرائدة وتعزيز حضورنا في السوق خلال هذا العام".
وسلط تقرير "أومديا" الضوء على عدة عوامل رئيسية وراء هذا الإنجاز، من أبرزها خدمات " انفوبيب" القوية في مجال منصات الاتصالات كخدمة، وحملاتها المبتكرة عبر خدمة "الرسائل التجارية عبر RCS، إضافةً إلى ريادتها في ربط خدماتها بنظام واجهات برمجة التطبيقات الشبكية (Network API) ، واعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي لدفع عجلة الابتكار.
ويعد تقرير "أومديا لمنصات الاتصال كخدمة" بمثابة تحليل شامل لسوق منصات الاتصالات كخدمة، حيث يستند إلى توقعات "أومديا" وبيانات استطلاع آراء المؤسسات، مقدّماً نظرة معمقة توضح أبرز القدرات والمميزات والسمات المؤثرة في هذا القطاع.
وأشادت "أومديا" بمنصة "انفوبيب" باعتبارها واحدة من أبرز مزوّدي خدمات الاتصالات كخدمة (CPaaS)، لما تقدّمه من حلول اتصال متطورة تلبي احتياجات المؤسسات، والمطورين، وشركات التقنية الكبرى، والشركاء، ومشغلي الاتصالات.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت باميلا كلارك ديكسون، كبار المحللين في "أومديا: "توفّر انفوبيب مجموعة واسعة من قنوات الاتصال وواجهات البرمجة. ومن أبرز ما يميزها عن باقي الشركات في هذا المجال، ريادتها في إدراج قنوات جديدة للرسائل التجارية، مثل خدمة "الرسائل التجارية عبر RCS، والتي تُعد من محركات النمو الأساسية للقطاع وللشركة على حد سواء. كما تسهم انفوبيب في تطوير منظومة واجهات برمجة التطبيقات الشبكية (Network API)، وتساعد عملاءها على تحقيق أهدافهم من خلال خصائص مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتوليدي."
ومن جانبه، قال سيلفيو كوتيتش، الرئيس التنفيذي لشركة انفوبيب: "نفخر بمساهمتنا في دفع مسيرة الابتكار ضمن منظومة منصات الاتصالات، مستندين إلى شبكة تضم أكثر من 9,700 اتصال مع شركات الاتصالات حول العالم، مما يرسّخ مكانة منصتنا كخيار مفضل لحلول الاتصال والتفاعل مع العملاء. وقد أبرز تقرير أومديا تميّزنا في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن منصتنا، بما أتاح لنا ابتكار حالات استخدام جديدة، وتطوير الحلول القائمة، وتسريع وتيرة الابتكار في هذا القطاع الحيوي. إن هذا التكامل بين خبراتنا التقنية ورؤيتنا المستقبلية أسهم في ترسيخ مكانتنا الرائدة وتعزيز حضورنا في السوق خلال هذا العام".
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