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مركز قطر للمال يوقع اتفاقية خدمات طبية مع مستشفى "ذا فيو"
(MENAFN- qf) 28 أبريل، الدوحة – قطر: وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، المركز المالي والتجاري الرائد في المنطقة، اتفاقية خدمات طبية مع مستشفى "ذا فيو" ذ.م.م، مؤسسة الرعاية الصحية المتخصصة في قطر.
بموجب الاتفاقية، سيوفر مستشفى "ذا فيو" كافة الخدمات الطبية والتحاليل اللازمة للحصول على تصاريح الإقامة وشهادة اللياقة الطبية الخاصة بالسفر لجميع موظفي مركز قطر للمال والشركات التابعة له وعائلاتهم، وذلك بالنيابة عن مركز القومسيون الطبي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
كما سيشارك مستشفى "ذا فيو" جميع نتائج الفحوصات الطبية مع كل من مركز القوميسيون الطبي وهيئة مركز قطر للمال في غضون 24 ساعة من إجرائها، مما يضمن سرعة وفعالية الإجراءات الخاصة بالسفر والإقامة والهجرة.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تعكس شراكتنا مع مستشفى "ذا فيو" التزامنا بدعم موظفينا والشركات المسجلة لدينا من خلال تبسيط وتسهيل العمليات المتعلقة بتأسيس الأعمال والتوظيف واستخراج الشهادات الطبية اللازمة لإجراءات الإقامة والهجرة وتقديم خدمات طبية نوعية لمجتمع أعمالنا."
وعلق الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى ذا فيو: "نفخر بشراكتنا مع هيئة مركز قطر للمال، والتي تمثل خطوة نوعية نحو تقديم خدمات طبية متكاملة تسهم في دعم مجتمع الأعمال المتنامي في قطر."
وأضاف: "في مستشفى ذا فيو، نعتمد نهجاً يرتكز على تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع. وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجيتنا لتوفير رعاية طبية تتميّز بالكفاءة والسرعة، تسهم في تسهيل الإجراءات الرسمية وتعزيز تجربة العاملين وعائلاتهم. نحن نؤمن بأن توفير خدمات صحية متكاملة هو جزء لا يتجزأ من دعم بيئة العمل في قطر وتعزيز جاذبيتها للاستثمار والنمو."
بموجب الاتفاقية، سيوفر مستشفى "ذا فيو" كافة الخدمات الطبية والتحاليل اللازمة للحصول على تصاريح الإقامة وشهادة اللياقة الطبية الخاصة بالسفر لجميع موظفي مركز قطر للمال والشركات التابعة له وعائلاتهم، وذلك بالنيابة عن مركز القومسيون الطبي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية.
كما سيشارك مستشفى "ذا فيو" جميع نتائج الفحوصات الطبية مع كل من مركز القوميسيون الطبي وهيئة مركز قطر للمال في غضون 24 ساعة من إجرائها، مما يضمن سرعة وفعالية الإجراءات الخاصة بالسفر والإقامة والهجرة.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "تعكس شراكتنا مع مستشفى "ذا فيو" التزامنا بدعم موظفينا والشركات المسجلة لدينا من خلال تبسيط وتسهيل العمليات المتعلقة بتأسيس الأعمال والتوظيف واستخراج الشهادات الطبية اللازمة لإجراءات الإقامة والهجرة وتقديم خدمات طبية نوعية لمجتمع أعمالنا."
وعلق الدكتور فاتح محمد جول، الرئيس التنفيذي لمستشفى ذا فيو: "نفخر بشراكتنا مع هيئة مركز قطر للمال، والتي تمثل خطوة نوعية نحو تقديم خدمات طبية متكاملة تسهم في دعم مجتمع الأعمال المتنامي في قطر."
وأضاف: "في مستشفى ذا فيو، نعتمد نهجاً يرتكز على تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع. وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من استراتيجيتنا لتوفير رعاية طبية تتميّز بالكفاءة والسرعة، تسهم في تسهيل الإجراءات الرسمية وتعزيز تجربة العاملين وعائلاتهم. نحن نؤمن بأن توفير خدمات صحية متكاملة هو جزء لا يتجزأ من دعم بيئة العمل في قطر وتعزيز جاذبيتها للاستثمار والنمو."
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