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الحبتور للسيارات تطلق عرضاً جديداً لامتلاك احد طرازات ميتسوبيشي بتمويل بدون فوائد
(MENAFN- Current Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 28 أبريل 2025: أعلنت شركة الحبتور للسيارات، الموزع الحصري لسيارات ميتسوبيشي في دولة الإمارات، عن إطلاقها عروضاً مميزة طوال شهر إبريل، لتمنح العملاء فرصة مثالية لامتلاك سيارة ميتسوبيشي بشروط استثنائية، وخصوصاً مع اقتراب فصل الصيف والعطلات.
وتحرص الحبتور للسيارات، انطلاقاً من التزامها بتسهيل امتلاك السيارات وجعلها في متناول الجميع، على تقديم عروض تتضمن تمويلاً بدون فوائد على مجموعة مختارة من سيارات ميتسوبيشي، لتضمن للعملاء تجربة مريحة وتوفيراً كبيراً، وتقربهم من امتلاك السيارة التي يحلمون بها.
وتقدم ميتسوبيشي خيارات متنوعة من السيارات، التي تناسب جميع أذواق عملائها واحتياجاتهم، حيث توفر لهم، بالإضافة إلى التمويل بدون فوائد، مزايا عديدة تشمل عدم الحاجة لدفعة مقدمة، وضمان من المصنّع لمدة خمس سنوات دون حد أقصى للكيلومترات. كما تقدم تأميناً مجانياً وخدمة تظليل النوافذ بدون تكلفة، وذلك عند شراء طرازات أوتلاندر، أو ASX، أو مونتيرو سبورت، أو إكليبس كروس، أو إكسباندر، أو إكسباندر كروس.
وتوفر ميتسوبيشي خيارات متنوعة تتماشى مع مختلف أساليب القيادة، سواء كان العملاء يبحثون عن سيارات متعددة الاستخدامات مثل أوتلاندر أو مونتيرو سبورت المناسبة للمدينة أو القيادة على الطرقات الوعرة، أو سيارات تجمع بين الأناقة والطابع الرياضي مثل إكليبس كروس، أو سيارات عملية وواسعة مثل إكسباندر كروس، أو حتى السيارات المدمجة والاقتصادية مثل ASX.
هذا واكتسبت ميتسوبيشي مكانتها كواحدةٍ من أبرز العلامات اليابانية في عالم السيارات، بفضل اعتمادية سياراتها وأدائها المميز وابتكاراتها التقنية. وتدعو الحبتور للسيارات الجميع لزيارة صالات عرضها المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارات للاطلاع على هذه العروض الحصرية واكتشاف عالم ميتسوبيشي عن قرب.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
وتحرص الحبتور للسيارات، انطلاقاً من التزامها بتسهيل امتلاك السيارات وجعلها في متناول الجميع، على تقديم عروض تتضمن تمويلاً بدون فوائد على مجموعة مختارة من سيارات ميتسوبيشي، لتضمن للعملاء تجربة مريحة وتوفيراً كبيراً، وتقربهم من امتلاك السيارة التي يحلمون بها.
وتقدم ميتسوبيشي خيارات متنوعة من السيارات، التي تناسب جميع أذواق عملائها واحتياجاتهم، حيث توفر لهم، بالإضافة إلى التمويل بدون فوائد، مزايا عديدة تشمل عدم الحاجة لدفعة مقدمة، وضمان من المصنّع لمدة خمس سنوات دون حد أقصى للكيلومترات. كما تقدم تأميناً مجانياً وخدمة تظليل النوافذ بدون تكلفة، وذلك عند شراء طرازات أوتلاندر، أو ASX، أو مونتيرو سبورت، أو إكليبس كروس، أو إكسباندر، أو إكسباندر كروس.
وتوفر ميتسوبيشي خيارات متنوعة تتماشى مع مختلف أساليب القيادة، سواء كان العملاء يبحثون عن سيارات متعددة الاستخدامات مثل أوتلاندر أو مونتيرو سبورت المناسبة للمدينة أو القيادة على الطرقات الوعرة، أو سيارات تجمع بين الأناقة والطابع الرياضي مثل إكليبس كروس، أو سيارات عملية وواسعة مثل إكسباندر كروس، أو حتى السيارات المدمجة والاقتصادية مثل ASX.
هذا واكتسبت ميتسوبيشي مكانتها كواحدةٍ من أبرز العلامات اليابانية في عالم السيارات، بفضل اعتمادية سياراتها وأدائها المميز وابتكاراتها التقنية. وتدعو الحبتور للسيارات الجميع لزيارة صالات عرضها المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارات للاطلاع على هذه العروض الحصرية واكتشاف عالم ميتسوبيشي عن قرب.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:
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