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CNTXT AI تطلق " ﻣﻨﺼُﺖِ ": ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺩﻗﺔ في العالم
(MENAFN- 1) ﺩﺑﻲ،ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ - 30 ﺃﺑﺮﻳﻞ: ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ CNTXT AI ، ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻭﻣﻘرها أبو ظبي بدولة ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻟﻴﻮﻡ عن إطلاق برنامج ( ﻣُﻨﺼِّﺖ )— و هوﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ الجيل الجديد ﻳﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ كل ﻣﻦ OpenAI ﻭMeta ﻭMicrosoft ﻭ.ElevenLabs
"ﻣُﻨﺼِّﺖ"– و هو اسم مستوحى من الجذر العربي "إنصات" – يجسد قفزة نوعية في تقنيات الصوت، حيث يستمع بانتباه ويفهم عمق وثراء اللغة العربية. تم تطويره بالكامل في الإمارات العربية المتحدة، ﻭﻳﻀﻊ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 25 ﻟﻬﺠﺔ إقليمية ، ﻣﻤﺎ ﻳُﺘﻴﺢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻠﺴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻬﻤﺔ CNTXT AI ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ في الذﻛﺎء الاﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣُﺼﻤﻢ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻭيخدم المنطقة و يجسد حضور اللغة العربية دوليا، مما يفسح المجال للقدﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً. ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻵﻥ ﻋﺒﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ (API) و (On-Premises)، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻩ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ.
كيف تقوم ﻣﻨﺼُﺖِ بتمكين حلول التعرف على الصوت العربي؟
تم تصميم Munsit لتوفير نسخ عربية دقيقة للغاية عبر مجموعة متنوعة من السيناريوهات العالمية الحقيقية. معالجة الطلب المتزايد على الحلول الموثوقة للغة العربية، تمنح Munsit القوة للتطبيقات الأساسية، بما في ذلك:
الترجمة لـ مبدعي المحتوى: تولد تلقائيًا ترجمات عربية دقيقة للأفلام والفيديوهات والبودكاست.
ملاحظات الاجتماعات والمحاضر: تحول الاجتماعات والمناقشات إلى اللغة العربية، وتدعم الوثائق الرسمية والحفاظ على السجلات بكفاءة.
دعم مركز الاتصال: تحول الرسائل الصوتية وتفاعلات الدردشة الروبوتية باللغة العربية إلى نص، لتبسيط عمليات التغذية الراجعة وضمان الجودة.
خدمات الحكومة والجمهور: تقدم خدمات النسخ وفهم اللهجة مصممة للاحتياجات العامة للقطاع، مثل معالجة طلبات المواطنين وضمان التواصل القابل للوصول.
ﻣﺼﻤُﻢ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺪﺭُﺏَّ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
لتطوير Munsit، ﻗﺎﻣﺖ CNTXT AI ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30 ﺃﻟﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﺻﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓﺗﺒﻠﻎ 15 ﺃﻟﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻠﺘﻘﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ والنبرات الصوتية والفئات العمرية والبيئات المختلفة.
ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ Munsit ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ NVIDIA، ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻧﺴﺨﺎً ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ.
الأداء العالمي الرائد في الذكاء الاصطناعي العربي
في مقياس التصنيف العالمي لـ Hugging Face، أكدت Munsit-1 أنها تفوقت على أفضل أنظمة التعرف على الكلام العالمية - بما في ذلك OpenAI's Whisper وGPT-40 Transcribe، و Meta's SeamlessM4T، و ElevenLabs’ Scribe، و Microsoft Azure’s Speech-to-Text - في مجموعات البيانات العربية
أصدرت شركة CNTXT AI و هو أيضًا ورقة بحثية مفصلة، توضح بنية النموذج، ومنهجية التدريب، ونتائج التقييم — مما يعزز التزامها بالشفافية والابتكار المفتوح..
"ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " ﻣﻨﺼُﺖِ " ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻓﻬﻮ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲﺇﻟﻰ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،"ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ، الرئيس ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ CNTXT AI. ﻟﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ، ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎﺅﻩ ﻫﻨﺎ، ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ومن أجل العالم العربي. ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻳﻀﻊ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ، ﺻﻨﻌُﺖ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ.
ومع تزايد الطلب على حلول الصوت العربية، أصبح "ﻣﻨﺼُﺖِ" جاهزاً لتمكين حلول عملية تشمل :
دعم العملاء الآلي
الترجمة الفورية
واجهات برمجة التطبيقات للمطورين
أنظمة التفاعل الصوتي في الخدمات العامة
ﺧﻄﻮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ Munsit-1 ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎً ﻧﺤﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﻣﻦ TTS ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﻴﻦﺑﺎﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ.
"هذه هي النسخة الأولى فقط"، أضاف أبو شيخ. "ما سيأتي بعد ذلك سيعيد تعريف كيفية فهم اللغة العربية والتحدث بها ومعالجتها بواسطة الآلات — بشروطنا، بلغتنا ."
"ﻣُﻨﺼِّﺖ"– و هو اسم مستوحى من الجذر العربي "إنصات" – يجسد قفزة نوعية في تقنيات الصوت، حيث يستمع بانتباه ويفهم عمق وثراء اللغة العربية. تم تطويره بالكامل في الإمارات العربية المتحدة، ﻭﻳﻀﻊ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻟﺪﻗﺔ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺤﻰ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 25 ﻟﻬﺠﺔ إقليمية ، ﻣﻤﺎ ﻳُﺘﻴﺢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻠﺴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻬﻤﺔ CNTXT AI ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ في الذﻛﺎء الاﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣُﺼﻤﻢ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻭيخدم المنطقة و يجسد حضور اللغة العربية دوليا، مما يفسح المجال للقدﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً. ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻵﻥ ﻋﺒﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺑﺮﻣﺠﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ (API) و (On-Premises)، ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻩ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ.
كيف تقوم ﻣﻨﺼُﺖِ بتمكين حلول التعرف على الصوت العربي؟
تم تصميم Munsit لتوفير نسخ عربية دقيقة للغاية عبر مجموعة متنوعة من السيناريوهات العالمية الحقيقية. معالجة الطلب المتزايد على الحلول الموثوقة للغة العربية، تمنح Munsit القوة للتطبيقات الأساسية، بما في ذلك:
الترجمة لـ مبدعي المحتوى: تولد تلقائيًا ترجمات عربية دقيقة للأفلام والفيديوهات والبودكاست.
ملاحظات الاجتماعات والمحاضر: تحول الاجتماعات والمناقشات إلى اللغة العربية، وتدعم الوثائق الرسمية والحفاظ على السجلات بكفاءة.
دعم مركز الاتصال: تحول الرسائل الصوتية وتفاعلات الدردشة الروبوتية باللغة العربية إلى نص، لتبسيط عمليات التغذية الراجعة وضمان الجودة.
خدمات الحكومة والجمهور: تقدم خدمات النسخ وفهم اللهجة مصممة للاحتياجات العامة للقطاع، مثل معالجة طلبات المواطنين وضمان التواصل القابل للوصول.
ﻣﺼﻤُﻢ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﺪﺭُﺏَّ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
لتطوير Munsit، ﻗﺎﻣﺖ CNTXT AI ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30 ﺃﻟﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﺻﻘﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓﺗﺒﻠﻎ 15 ﺃﻟﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﺗﻠﺘﻘﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻬﺠﺎﺕ والنبرات الصوتية والفئات العمرية والبيئات المختلفة.
ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ Munsit ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ NVIDIA، ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻧﺴﺨﺎً ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ.
الأداء العالمي الرائد في الذكاء الاصطناعي العربي
في مقياس التصنيف العالمي لـ Hugging Face، أكدت Munsit-1 أنها تفوقت على أفضل أنظمة التعرف على الكلام العالمية - بما في ذلك OpenAI's Whisper وGPT-40 Transcribe، و Meta's SeamlessM4T، و ElevenLabs’ Scribe، و Microsoft Azure’s Speech-to-Text - في مجموعات البيانات العربية
أصدرت شركة CNTXT AI و هو أيضًا ورقة بحثية مفصلة، توضح بنية النموذج، ومنهجية التدريب، ونتائج التقييم — مما يعزز التزامها بالشفافية والابتكار المفتوح..
"ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " ﻣﻨﺼُﺖِ " ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮﺩ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻓﻬﻮ ﺇﻋﻼﻥ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲﺇﻟﻰ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،"ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ، الرئيس ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ CNTXT AI. ﻟﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ، ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻨﺎﺅﻩ ﻫﻨﺎ، ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ومن أجل العالم العربي. ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻳﻀﻊ ﻣﻌﻴﺎﺭﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ، ﺻﻨﻌُﺖ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺟﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ.
ومع تزايد الطلب على حلول الصوت العربية، أصبح "ﻣﻨﺼُﺖِ" جاهزاً لتمكين حلول عملية تشمل :
دعم العملاء الآلي
الترجمة الفورية
واجهات برمجة التطبيقات للمطورين
أنظمة التفاعل الصوتي في الخدمات العامة
ﺧﻄﻮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻌﺪ ﻣﺸﺮﻭﻉ Munsit-1 ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻗﺎً ﻧﺤﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﻣﻦ TTS ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﻴﻦﺑﺎﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ.
"هذه هي النسخة الأولى فقط"، أضاف أبو شيخ. "ما سيأتي بعد ذلك سيعيد تعريف كيفية فهم اللغة العربية والتحدث بها ومعالجتها بواسطة الآلات — بشروطنا، بلغتنا ."
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