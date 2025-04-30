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ترامب يسخر من بايدن مجددًا: كان ينام على الشاطئ بينما الصراع في أوكرانيا كان مستعرًا

ترامب يسخر من بايدن مجددًا: كان ينام على الشاطئ بينما الصراع في أوكرانيا كان مستعرًا

2025-04-30 01:11:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليسمح له بالنوم على الشاطئ كما كان يفعل سلفه جو بايدن، الذي كان يستمتع بإجازاته أمام الكاميرات في خضم الأزمات العالمية.
وقال ترامب خلال تجمع جماهيري في مدينة وارن بولاية ميشيغان بمناسبة مرور 100 يوم على ولايته الرئاسية الثانية: "كان بايدن يذهب إلى الشاطئ ويغفو خلال ثوان، أما أنا لو كنت مكانه لكنت بقيت أتقلب في فراشي، أفكر: كيف نهزم الصين؟ كيف نوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ بينما هو ينام أمام الكاميرات".
وأضاف: "لم أكن لأتمكن من النوم على الشاطئ كما كان يفعل بايدن".
وتتوافق تصريحات ترامب مع موجة انتقادات طالت سلفه جو بايدن، الذي واجه خلال فترة ولايته اتهامات متكررة بالإهمال والانشغال بعطل شخصية في أوقات حرجة.
وقد رصدت الكاميرات بايدن - الذي أطلق ترامب عليه لقب "جو النعسان" - برفقة زوجته جيل على شاطئ ريهوبوث في ديلاوير خلال سبتمبر 2024، حيث ظهر جالسًا تحت مظلة زرقاء، مرتديًا قبعة سوداء، وهو يتحدث عبر الهاتف ويحيي الكاميرات.
هذا الظهور أثار ردود فعل واسعة، إذ تساءل عضو الكونغرس عن ولاية تكساس، ويزلي هنت: "من يدير البلاد؟ جو بايدن في إجازته الثانية خلال أسبوعين، وكامالا هاريس (المرشحة الديمقراطية التي هزمها ترامب في الانتخابات الأخيرة) تستعد لإجراء أول مقابلة لها منذ 40 يومًا".
كما كتب الصحفي الأمريكي كايل بيكر آنذاك: "16 يومًا متتالية في عطلة... من يدير البلاد؟ بالتأكيد ليس بايدن. هذا ليس طبيعيًا".
ولطالما صرّح ترامب بأن الصراع في أوكرانيا "لم يكن ليبدأ أبدًا لو كان رئيسًا"، وأكد في مرات عدة أن هذه الحرب أشعلها بايدن، الذي قدّم مليارات الدولارات لنظام فلاديمير زيلينسكي "المتسوّل".
روسيا اليوم


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