ضبط مواطن بكوكايين وماريغوانا وحشيش وحبوب مهدئة في مكتبه

منصور السلطان

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط مواطن داخل مكتبه الكائن في منطقة بنيد القار، وبحوزته كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن عملية الضبط جاءت بعد مراقبة دقيقة لتحركات المتهم بناء على معلومات سرية وردت بشأن تورطه في نشاطات تتعلق بالحيازة والاتجار بالمواد المخدرة. وقد تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبطه متلبسا داخل مكتبه، بالإضافة إلى شركائه في الواقعة.

وأضاف البيان أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط 40 غراما من مادة الكوكايين و24 غراما من مادة الماريغوانا و30 غراما من الحشيش، و300 قرص من المؤثرات العقلية، وميزانين حساسين يستخدمان في تجهيز وتوزيع المواد المخدرة.

وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات، مشددة على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وسلامته.

MENAFN29042025000130011022ID1109489477