ضبط مواطن بكوكايين وماريغوانا وحشيش وحبوب مهدئة في مكتبه

ضبط مواطن بكوكايين وماريغوانا وحشيش وحبوب مهدئة في مكتبه
منصور السلطان
تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط مواطن داخل مكتبه الكائن في منطقة بنيد القار، وبحوزته كميات متنوعة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن عملية الضبط جاءت بعد مراقبة دقيقة لتحركات المتهم بناء على معلومات سرية وردت بشأن تورطه في نشاطات تتعلق بالحيازة والاتجار بالمواد المخدرة. وقد تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبطه متلبسا داخل مكتبه، بالإضافة إلى شركائه في الواقعة.
وأضاف البيان أن عملية التفتيش أسفرت عن ضبط 40 غراما من مادة الكوكايين و24 غراما من مادة الماريغوانا و30 غراما من الحشيش، و300 قرص من المؤثرات العقلية، وميزانين حساسين يستخدمان في تجهيز وتوزيع المواد المخدرة.
وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة المتورطين في قضايا المخدرات، مشددة على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، وأنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وسلامته.
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