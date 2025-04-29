إغلاق إداري لمنشآت مخالفة لاشتراطات الوقاية من الحريق

إغلاق إداري لمنشآت مخالفة لاشتراطات الوقاية من الحريق
نفذت قوة الإطفاء العام صباح أمس حملة تفتيشية في محافظة الأحمدي بمنطقة الفنطاس، وتهدف الحملة إلى رصد المباني والمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.
وقد أسفرت الحملة عن مخالفات وإغلاق إداري لعدد من المنشآت، وذلك بسبب عدم استيفائها الاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء العام.
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