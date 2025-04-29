إغلاق إداري لمنشآت مخالفة لاشتراطات الوقاية من الحريق

‏نفذت قوة الإطفاء العام صباح أمس حملة تفتيشية في محافظة الأحمدي بمنطقة الفنطاس، وتهدف الحملة إلى رصد المباني والمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق.

‏وقد أسفرت الحملة عن مخالفات وإغلاق إداري لعدد من المنشآت، وذلك بسبب عدم استيفائها الاشتراطات الخاصة بقوة الإطفاء العام.

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