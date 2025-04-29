وزير التربية الالتزام بالتسلسل الوظيفي في إصدار النشرات

عبدالعزيز الفضلي

دعا وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قطاعات الوزارة المختلفة للالتزام بالتسلسل الوظيفي في إصدارات النشرات العامة. وقال الوزير الطبطبائي في تعميم أصدره جاء فيه إنه حرصا من وزارة التربية على حُسن سير العمل داخل قطاعات الوزارة المختلفة، وعملا على الالتزام بالتسلسل الوظيفي في الوزارة، وبما يخدم مصلحة العمل، فإنه على كل الإدارات والمناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية عدم إصدار النشرات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من وكيل القطاع المختص.

من جهة اخرى، وتحت رعاية وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي وحضور وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الظفيري وعدد من مديري المناطق التعليمية، أقامت إدارة المكتبات بوزارة التربية وبالتعاون مع جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية حفل تتويج وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى لجائزة التميز للمكتبات المدرسية، وذلك على مسرح وزارة التربية. وذكر مدير إدارة المكتبات عادل الحربي أن مسابقة جائزة المكتبة المتميزة أطلقتها الوزارة بالتعاون مع جمعية المكتبات والمعلومات وبمشاركة 25 مدرسة من مختلف المناطق التعليمية ومدارس التربية الخاصة بواقع 4 مدارس من كل منطقة تعليمية ومدرسة واحدة من مدارس التربية الخاصة، وذلك لتشجيع المدارس وأمناء المكتبات على الدفع بعجلة المعلومات والتنمية البشرية للمساهمة في تطوير دور المكتبات بما يصب في مصلحة المدارس والطلبة.

من جانبه، أشاد رئيس جمعية المكتبات والمعلومات عبدالعزيز السويط بجهود القائمين على المسابقة من رؤساء وأعضاء لجان التحكيم، مشيرا إلى أهمية إقامة مثل هذه المسابقات لتعزيز دور المكتبات ولبناء مجتمعات حريصة على العلم والمعرفة.

وفي مرحلة رياض الأطفال حصلت على المركز الأول روضة قرطبة التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية وتسلمت الجائزة والمبلغ التشجيعي مديرة الروضة هند السني مع موجهة المكتبات فاطمة المطيري وأمينة المكتبة أمينة الزعابي بحضور مدير منطقة العاصمة التعليمية أحمد الماجدي.

وفي المرحلة الابتدائية كانت جائزة المركز الأول من نصيب مدرسة ضرار بن الأزور - بنين التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية وتسلم الجائزة وكأس التميز كل من مديرة المدرسة منيرة محمد الهاجري وموجهة المكتبات منيرة الهاجري والأمينات أمل العازمي وغدير العازمي وهداية العجمي وبشاير محمد الوجهان ونوير الدوسري ورغد الديحاني ووسمية الهاجري وريم العجمي وبشاير العازمي. وفي المرحلة المتوسطة حصدت مدرسة أم سليم الأنصارية المتوسطة- بنات التابعة لمنطقة حولي التعليمية المركز الأول، وقام مدير منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري بتكريم مديرة المدرسة هدى أبل وموجهة المكتبات هدى الحوال وأمينات المكتبات نجيبة الجويسري وديما العازمي. وفي المرحلة الثانوية ظفرت ثانوية بيبي السالم الصباح التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية بالمركز الأول وتسلمت الجائزة مديرة المدرسة منيرة العدواني.

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