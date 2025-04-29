وزير التربية الالتزام بالتسلسل الوظيفي في إصدار النشرات

وزير التربية الالتزام بالتسلسل الوظيفي في إصدار النشرات
عبدالعزيز الفضلي
دعا وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قطاعات الوزارة المختلفة للالتزام بالتسلسل الوظيفي في إصدارات النشرات العامة. وقال الوزير الطبطبائي في تعميم أصدره جاء فيه إنه حرصا من وزارة التربية على حُسن سير العمل داخل قطاعات الوزارة المختلفة، وعملا على الالتزام بالتسلسل الوظيفي في الوزارة، وبما يخدم مصلحة العمل، فإنه على كل الإدارات والمناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية عدم إصدار النشرات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من وكيل القطاع المختص.
من جهة اخرى، وتحت رعاية وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي وحضور وكيل وزارة التربية بالتكليف منصور الظفيري وعدد من مديري المناطق التعليمية، أقامت إدارة المكتبات بوزارة التربية وبالتعاون مع جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية حفل تتويج وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى لجائزة التميز للمكتبات المدرسية، وذلك على مسرح وزارة التربية. وذكر مدير إدارة المكتبات عادل الحربي أن مسابقة جائزة المكتبة المتميزة أطلقتها الوزارة بالتعاون مع جمعية المكتبات والمعلومات وبمشاركة 25 مدرسة من مختلف المناطق التعليمية ومدارس التربية الخاصة بواقع 4 مدارس من كل منطقة تعليمية ومدرسة واحدة من مدارس التربية الخاصة، وذلك لتشجيع المدارس وأمناء المكتبات على الدفع بعجلة المعلومات والتنمية البشرية للمساهمة في تطوير دور المكتبات بما يصب في مصلحة المدارس والطلبة.
من جانبه، أشاد رئيس جمعية المكتبات والمعلومات عبدالعزيز السويط بجهود القائمين على المسابقة من رؤساء وأعضاء لجان التحكيم، مشيرا إلى أهمية إقامة مثل هذه المسابقات لتعزيز دور المكتبات ولبناء مجتمعات حريصة على العلم والمعرفة.
وفي مرحلة رياض الأطفال حصلت على المركز الأول روضة قرطبة التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية وتسلمت الجائزة والمبلغ التشجيعي مديرة الروضة هند السني مع موجهة المكتبات فاطمة المطيري وأمينة المكتبة أمينة الزعابي بحضور مدير منطقة العاصمة التعليمية أحمد الماجدي.
وفي المرحلة الابتدائية كانت جائزة المركز الأول من نصيب مدرسة ضرار بن الأزور - بنين التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية وتسلم الجائزة وكأس التميز كل من مديرة المدرسة منيرة محمد الهاجري وموجهة المكتبات منيرة الهاجري والأمينات أمل العازمي وغدير العازمي وهداية العجمي وبشاير محمد الوجهان ونوير الدوسري ورغد الديحاني ووسمية الهاجري وريم العجمي وبشاير العازمي. وفي المرحلة المتوسطة حصدت مدرسة أم سليم الأنصارية المتوسطة- بنات التابعة لمنطقة حولي التعليمية المركز الأول، وقام مدير منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري بتكريم مديرة المدرسة هدى أبل وموجهة المكتبات هدى الحوال وأمينات المكتبات نجيبة الجويسري وديما العازمي. وفي المرحلة الثانوية ظفرت ثانوية بيبي السالم الصباح التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية بالمركز الأول وتسلمت الجائزة مديرة المدرسة منيرة العدواني.
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