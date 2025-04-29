ريال مدريد يخطط للتعاقد مع مدرب مؤقت خلال مونديال الأندية

خبرني - تخطط إدارة ريال مدريد بعناية فائقة لمستقبل الفريق بعد الرحيل المحتمل للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مشهد انتقال منصب المدير الفني من أنشيلوتي إلى تشابي ألونسو بدأ يتضح، في وقت يتمسك فيه الإيطالي بأمل البقاء في وظيفته في حال قاد ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن الأرجنتيني سانتياغو سولاري سيتولى تدريب ريال مدريد لفترة مؤقتة بعد رحيل أنشيلوتي، ويقوده في بطولة كأس العالم للأندية.

لكن الأرجنتيني يريد الذهاب إلى مونديال الأندية بنسخته الموسّعة بوجه جديد لافت وهو فرانكو ماستانتونو مهاجم ريفر بليت البالغ من العمر 17 عاما.

ويُنظر إلى سولاري على أنه الجسر الذي سيسهّل وصول ألونسو لقيادة المشروع الجديد لريال مدريد دون ضغط التتويج بكأس العالم -الذي يأمل في إحرازها- لكنها قد تكون "بمثابة تفاحة مسمومة" للمدرب الجديد وفق وصف الصحيفة.

ويحظى سولاري بثقة الرئيس فلورنتينو بيريز، خاصة أنه ضمن الهيكلية الحالية للنادي في منصب مدير كرة القدم، كما يعرف أسرار الفريق والطريقة المناسبة للتعامل مع اللاعبين بفضل الفترة التي تولى فيها تدريب ريال مدريد خلال موسم 2018-2019 بعد إقالة جولين لوبتيغي.

في تلك الفترة قاد سولاري ريال مدريد في 32 مباراة، ونال الأرجنتيني إعجاب المسؤولين بأمرين هما منحه الفرصة لفينيسيوس جونيور حين كان حديث الانضمام للنادي، وحزمه في التعامل مع تمرد إيسكو الذي انتهى بإجراءات تأديبية داخلية ضد اللاعب الإسباني.

لكن الهزيمة الثقيلة من أياكس أمستردام 1-4 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قضت على فرص سولاري في الاستمرار بمنصبه.

وبعد أن تولى سولاري منصبه الإداري في ريال مدريد وضع نصب عينيه التعاقد مع ماستانتونو حين كان في عمر 16 عاما وبدأ في التألق مع ريفر، وكان الشرط الجزائي 45 مليون يورو هو العائق الوحيد أمام انتقاله لأحد كبار أوروبا.

لكن بعد هدفه المذهل مؤخرا في مرمى بوكا جونيورز في السوبر الأرجنتيني بدا أن اللاعب يستحق هذا المبلغ، وبالتالي يُتوقع أن يشهد هذا الصيف تحركات جدية من أجل ضمه إلى ريال مدريد، علما بأن سولاري هو من سيقود هذا الملف بفضل علاقته الجيدة مع مسؤولي ريفر بليت.

ويواجه ريال مدريد عقبة وحيدة في ظل سعيه لضم ماستانتونو، تكمن في أن ناديه يرفض التفاوض حول رحيله، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لستيفانو دي كارلو أحد أكبر مسؤولي ريفر بليت.

وقال دي كارلو "فرانكو سيبقى معنا طوال العام (2025)"، في إشارة واضحة إلى أن من يريد اللاعب عليه دفع قيمة الشرط الجزائي.