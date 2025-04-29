واشنطن تعتمد سياسة مشددة تُهدد الوضع القانوني للطلاب الأجانب في أمريكا

MENAFN - Al-Bayan) بدأت الحكومة الأمريكية بالكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بحملة صارمة ضد الطلاب الأجانب، موضحةً كيف استهدفت الآلاف منهم وأسباب إلغاء أوضاعهم القانونية.

وظهرت هذه التفاصيل في دعاوى قضائية رفعها بعض الطلاب الذين أُلغيت أوضاعهم القانونية فجأة خلال الأسابيع الأخيرة، دون توضيحات تُذكر.

وخلال الشهر الماضي، شعر العديد من الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة بالذعر بعد أن اكتشفوا أن سجلاتهم حُذفت من قاعدة بيانات الطلاب التي تديرها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية. وقد لجأ بعضهم إلى الاختباء خوفًا من اعتقالهم، بينما اضطر آخرون إلى ترك دراستهم والعودة إلى بلدانهم.

وفي يوم الجمعة، وبعد تزايد الطعون القضائية، أعلن مسؤولون اتحاديون أن الحكومة ستُعيد مؤقتًا الوضع القانوني للطلاب الأجانب، بينما تعمل على إعداد إطار جديد يوجّه عمليات الإلغاء المستقبلية.

وفي وثيقة قُدّمت للمحكمة يوم الاثنين، كشفت الحكومة عن السياسة الجديدة، وهي وثيقة نُشرت في نهاية الأسبوع وتضمّنت إرشادات حول مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى إلغاء الوضع القانوني للطلاب، من بينها إلغاء تأشيرات الدخول التي استخدموها لدخول الولايات المتحدة.

وقال براد بانيس، محامي الهجرة الذي يُمثل أحد الطلاب المتضررين، إن التوجيهات الجديدة توسّع بشكل كبير من سلطة إدارة الهجرة مقارنة بالسياسات السابقة، التي لم تكن تعتبر إلغاء التأشيرة سببًا كافيًا لفقدان الوضع القانوني.

وأضاف بانيس: "لقد منحهم هذا تفويضًا مطلقًا لجعل وزارة الخارجية تُلغي التأشيرات، ثم ترحيل الطلاب حتى وإن لم يرتكبوا أي مخالفة."

وأشار العديد من الطلاب الذين أُلغيت تأشيراتهم أو فقدوا وضعهم القانوني إلى أن سجلاتهم لم تتضمن سوى مخالفات بسيطة، مثل مخالفات مرورية، بينما لم يعرف بعضهم سبب استهدافهم من الأساس.