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جوتيريش: الشرق الأوسط في مفترق طرق حرج

جوتيريش: الشرق الأوسط في مفترق طرق حرج

2025-04-29 10:53:04
(MENAFN- Al-Bayan) حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن الشرق الأوسط في مفترقطرق حرج.

وقال في نقاش في مجلس الأمن الدولي إن "الوعد بحل الدولتين معرض لخطر التلاشيتماما... الإرادة السياسية لتحقيق هذا الهدف تبدو بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى".

وحث جوتيريش الدول على تجاوز التصريحات وتحديد خطوات محددة لإحياء حل الدولتين.

وقال: "الوقت يمر، الوقت ينفد".

وأعرب جوتيريش عن قلق عميق إزاء تدهور الوضع في قطاع غزة، حيث قتل ما يقرب منألفي فلسطيني منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي.

وأدان الأمين العام للمنظمة الدولية استمرار الحصار المفروض على إدخال المساعداتللقطاع، الأمر الذي وضع أكثر من مليوني شخص في حالة طوارئ إنسانية وصفها بأنها"تفوق الخيال".

وقال جوتيريش: "أشعر بالقلق من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تشيرإلى أن المساعدات تستخدم كوسيلة ضغط لتحقيق مكاسب عسكرية... المساعدات ليست ورقة مساومة.إنها غير قابلة للتفاوض".

MENAFN29042025000110011019ID1109489469

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