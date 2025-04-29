الوطني 4 2% متوسط النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي خلال 2025 و2026

استعرض تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، آفاق النمو للاقتصاد الإماراتي خلال عامي 2025 و2026، حيث تشير توقعات سيناريو الأساس إلى قدر من التفاؤل، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.2% بالمتوسط مدفوعا بزيادة إنتاج النفط الخام، وذلك رغم تصاعد المخاطر السلبية على الاقتصاد الإماراتي نتيجة انكشافه الخارجي.وفي المقابل، من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو غير النفطي، لكنه سيبقى مدعوما بمبادرات الإصلاح والاستثمار المستمرة، ومؤشرات القدرة التنافسية الدولية القوية، وتوازن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي لا تزال متماسكة، وذلك على الرغم من بدء ظهور بوادر تقلص تدريجي في أرصدتها.ويرجح «الوطني» أن تشهد أسعار العقارات تباطؤا في وتيرة الارتفاع نتيجة زيادة المعروض واستمرار مستويات أسعار الفائدة المرتفعة، وتتمثل أبرز المخاطر السلبية على الآفاق المستقبلية في تصاعد التوترات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي، والانخفاض الحاد لأسعار النفط، واحتمال حدوث انكماش عالمي ممتد، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية.وأشار التقرير إلى أنه رغم تصاعد المخاطر الخارجية فإن توقعات السيناريو الأساسي لاقتصاد الإمارات في 2025-2026 لا تزال متفائلة نسبيا، بدعم من زيادة إنتاج الطاقة، واستمرار زخم قطاع السياحة، ونمو التدفقات السكانية، إضافة لتنفيذ مجموعة واسعة من مشاريع البنية التحتية والعقارية، وتزايد الإنفاق الحكومي، وتسارع جهود التنويع الاقتصادي.وتتمثل أبرز الضغوط السلبية في تراجع معنويات المستثمرين العالميين، وضعف النشاط التجاري العالمي، وتشديد شروط التمويل، فضلا عن فرض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الألمنيوم والصلب، مما قد ينعكس سلبا على الصادرات غير النفطية للإمارات.ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بمعدل 4.2% في المتوسط خلال عامي 2025-2026، مدفوعا بقوة قطاع الطاقة، في حين من المرتقب أن يتباطأ النمو غير النفطي من متوسط قوي بلغ 5.4% خلال عامي 2023-2024 إلى 3.9%. ويرى تقرير البنك الوطني أن اعتدال النمو بعد وتيرته السريعة التي شهدها على مدار السنوات الماضية، يعتبر مفيدا لتعزيز الاستدامة على المدى الطويل، وقد بلغ نمو ائتمان القطاع الخاص نحو 4% بنهاية عام 2024، في ظل نمو إقراض الأفراد بمعدل قوي وصل إلى 17%.ولا تزال الحكومة الإماراتية تمضي قدما في إطلاق مبادرات تحفيزية للتنمية، من بينها الإستراتيجية الوطنية الجديدة للاستثمار التي تم الإعلان عنها في مارس 2025، والتي تهدف لرفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 31 مليار دولار في عام 2023 إلى 65 مليار دولار بحلول عام 2031، مع التركيز على تنمية قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتمويل، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات.وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يحقق القطاع النفطي نموا قويا في عامي 2025-2026 (5.3%)، في ظل التراجع التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها الأوپيك وحلفاؤها لحصص الإنتاج، واستفادة الإمارات من ميزة خط الأساس الأعلى لإنتاج النفط (بما يعكس قدرتها الإنتاجية الكبيرة).ومن المتوقع أن يبلغ إنتاجها 3.27 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2026، كما يتوقع أن يسهم استكمال مشروعي تطوير حقلي دلما وزاكوم العلوي في تعزيز الطاقة الإنتاجية لشركة أدنوك، لتقترب من تحقيق هدفها الطموح برفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2026.وعلى صعيد القطاع العقاري، أشار تقرير البنك الوطني إلى أن المبيعات العقارية بقيت مزدهرة خلال عام 2024 رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالارتفاعات القياسية التي شهدناها على مدار السنوات السابقة، إذ سجلت المبيعات في أبوظبي نموا بنسبة 8.8% على أساس سنوي (مقابل 14.4% في 2023)، بينما ارتفعت مبيعات دبي بنسبة 27% (مقابل 57%).وفيما يخص الميزانية العامة للدول، توقع التقرير تراجع فائض المالية العامة خلال السنة المالية 2025-2026، على خلفية انخفاض أسعار النفط لنحو 70 دولارا للبرميل، رغم مواصلة دعم مستويات الإنتاج المرتفعة لإيرادات قطاع الهيدروكربونات، ووفقا للتقديرات، فقد ينخفض الفائض المالي من نسبة 5.5% من الناتج في عام 2024 لنحو 4.0% في 2025-2026.ويتوقع ارتفاع النفقات 3.6% نتيجة زيادة المخصصات الموجهة للبنية التحتية، ومبادرات التنويع، والمزايا الاجتماعية ضمن الميزانية الاتحادية وموازنة دبي، وفي الوقت الذي تحتفظ فيه الدولة بهوامش مالية مريحة عبر صناديقها السيادية، والتي تعادل نحو 407% من الناتج (2.2 تريليون دولار)، يرجح أن يتقلص فائض الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج بحلول 2026.

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