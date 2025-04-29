أسواق المال وأكاديميتها احتفلتا بخريجي برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج

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أسواق المال وأكاديميتها احتفلتا بخريجي برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج
(MENAFN- Al-Anbaa)
نظمت هيئة أسواق المال بالتعاون مع أكاديمية أسواق المال - الكويت، حفل تكريم لخريجي «برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج الثامن»، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل الجاري، بحضور رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي عماد تيفوني، وأعضاء مجلس المفوضين ومجلس أمناء أكاديمية أسواق المال.
بدأ الحفل بتقديم تعريف عن البرنامج ودور هيئة أسواق المال وأكاديمية أسواق المال في دعم وصقل مهارات الشباب الكويتي الخريجين من خلال هذا البرنامج الذي يعتبر من أهم برامج المسؤولية المجتمعية التي تقدم في دولة الكويت.
وتحت مظلة أكاديمية أسواق المال وإدارة الأكاديمية الممثلة بمدير عام أكاديمية أسواق المال بالتكليف عبدالعزيز البدر، وفر البرنامج فرصة للمتدربين لاكتساب مجموعة متنوعة من المهارات النظرية والعملية المتعلقة بأسواق المال، بالإضافة إلى التدريب الميداني والخارجي الذي ساهم في تعزيز معرفتهم العالمية.
وكنقلة نوعية، قامت أكاديمية أسواق المال للمرة الأولى باستضافة جامعة هارفارد بالكويت، حيث تخلل البرنامج التدريبي المكثف محاضرات من خبراء ماليين أستاذة متميزين، وزيارات ميدانية افتراضية مع أهم المؤسسات المالية العالمية، وعزز هذا التعاون القيمة التعليمية للبرنامج، حيث تمكن المتدربون من اكتساب المعرفة من قبل أفضل الأكاديميين والخبراء بمجال أسواق المال.
وفي هذا السياق، أعرب مدير عام الأكاديمية عن فخره بالإنجاز الذي حققته الأكاديمية في إتمام هذا البرنامج بنجاح، مؤكدا أن الأكاديمية تواصل العمل على تقديم برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب الكويتي في المجالات المالية، مع التركيز على مواكبة التطورات العالمية في أسواق المال.
وأضاف أن البرنامج يعد خطوة مهمة نحو تطوير القدرات المهنية للكوادر الوطنية والتخصصية في مجال أسواق المال، مع الالتزام بتقديم المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب الكويتي في سوق العمل المحلي والعالمي.
وفي ختام البرنامج التدريبي، تم منح المتدربين شهادة معتمدة من أكاديمية أسواق المال وجامعة هارفارد، حيث تعتبر هذه الشهادة قيمة مضافة للسيرة الذاتية للمتدربين وتؤهلهم للانخراط في سوق العمل المالي بكل كفاءة.
نظمت هيئة أسواق المال بالتعاون مع أكاديمية أسواق المال - الكويت، حفل تكريم لخريجي «برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج الثامن»، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل الجاري، بحضور رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي عماد تيفوني، وأعضاء مجلس المفوضين ومجلس أمناء أكاديمية أسواق المال.
بدأ الحفل بتقديم تعريف عن البرنامج ودور هيئة أسواق المال وأكاديمية أسواق المال في دعم وصقل مهارات الشباب الكويتي الخريجين من خلال هذا البرنامج الذي يعتبر من أهم برامج المسؤولية المجتمعية التي تقدم في دولة الكويت.
وتحت مظلة أكاديمية أسواق المال وإدارة الأكاديمية الممثلة بمدير عام أكاديمية أسواق المال بالتكليف عبدالعزيز البدر، وفر البرنامج فرصة للمتدربين لاكتساب مجموعة متنوعة من المهارات النظرية والعملية المتعلقة بأسواق المال، بالإضافة إلى التدريب الميداني والخارجي الذي ساهم في تعزيز معرفتهم العالمية.
وكنقلة نوعية، قامت أكاديمية أسواق المال للمرة الأولى باستضافة جامعة هارفارد بالكويت، حيث تخلل البرنامج التدريبي المكثف محاضرات من خبراء ماليين أستاذة متميزين، وزيارات ميدانية افتراضية مع أهم المؤسسات المالية العالمية، وعزز هذا التعاون القيمة التعليمية للبرنامج، حيث تمكن المتدربون من اكتساب المعرفة من قبل أفضل الأكاديميين والخبراء بمجال أسواق المال.
وفي هذا السياق، أعرب مدير عام الأكاديمية عن فخره بالإنجاز الذي حققته الأكاديمية في إتمام هذا البرنامج بنجاح، مؤكدا أن الأكاديمية تواصل العمل على تقديم برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب الكويتي في المجالات المالية، مع التركيز على مواكبة التطورات العالمية في أسواق المال.
وأضاف أن البرنامج يعد خطوة مهمة نحو تطوير القدرات المهنية للكوادر الوطنية والتخصصية في مجال أسواق المال، مع الالتزام بتقديم المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب الكويتي في سوق العمل المحلي والعالمي.
وفي ختام البرنامج التدريبي، تم منح المتدربين شهادة معتمدة من أكاديمية أسواق المال وجامعة هارفارد، حيث تعتبر هذه الشهادة قيمة مضافة للسيرة الذاتية للمتدربين وتؤهلهم للانخراط في سوق العمل المالي بكل كفاءة.
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