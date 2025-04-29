أسواق المال وأكاديميتها احتفلتا بخريجي برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج

نظمت هيئة أسواق المال بالتعاون مع أكاديمية أسواق المال - الكويت، حفل تكريم لخريجي «برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين حديثي التخرج الثامن»، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل الجاري، بحضور رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي عماد تيفوني، وأعضاء مجلس المفوضين ومجلس أمناء أكاديمية أسواق المال.بدأ الحفل بتقديم تعريف عن البرنامج ودور هيئة أسواق المال وأكاديمية أسواق المال في دعم وصقل مهارات الشباب الكويتي الخريجين من خلال هذا البرنامج الذي يعتبر من أهم برامج المسؤولية المجتمعية التي تقدم في دولة الكويت.وتحت مظلة أكاديمية أسواق المال وإدارة الأكاديمية الممثلة بمدير عام أكاديمية أسواق المال بالتكليف عبدالعزيز البدر، وفر البرنامج فرصة للمتدربين لاكتساب مجموعة متنوعة من المهارات النظرية والعملية المتعلقة بأسواق المال، بالإضافة إلى التدريب الميداني والخارجي الذي ساهم في تعزيز معرفتهم العالمية.وكنقلة نوعية، قامت أكاديمية أسواق المال للمرة الأولى باستضافة جامعة هارفارد بالكويت، حيث تخلل البرنامج التدريبي المكثف محاضرات من خبراء ماليين أستاذة متميزين، وزيارات ميدانية افتراضية مع أهم المؤسسات المالية العالمية، وعزز هذا التعاون القيمة التعليمية للبرنامج، حيث تمكن المتدربون من اكتساب المعرفة من قبل أفضل الأكاديميين والخبراء بمجال أسواق المال.وفي هذا السياق، أعرب مدير عام الأكاديمية عن فخره بالإنجاز الذي حققته الأكاديمية في إتمام هذا البرنامج بنجاح، مؤكدا أن الأكاديمية تواصل العمل على تقديم برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب الكويتي في المجالات المالية، مع التركيز على مواكبة التطورات العالمية في أسواق المال.وأضاف أن البرنامج يعد خطوة مهمة نحو تطوير القدرات المهنية للكوادر الوطنية والتخصصية في مجال أسواق المال، مع الالتزام بتقديم المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب الكويتي في سوق العمل المحلي والعالمي.وفي ختام البرنامج التدريبي، تم منح المتدربين شهادة معتمدة من أكاديمية أسواق المال وجامعة هارفارد، حيث تعتبر هذه الشهادة قيمة مضافة للسيرة الذاتية للمتدربين وتؤهلهم للانخراط في سوق العمل المالي بكل كفاءة.

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