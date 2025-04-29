كامكو إنفست تعزز استثمارها الناجح في ميركوري

أعلنت شركة كامكو إنفست، عن نجاح استثمارها لصالح عملائها في الأصول البديلة في شركة ميركوري (Mercury)، وهي شركة تكنولوجيا مالية (فينتك) رائدة مقرها الولايات المتحدة الأميركية، والتي أغلقت مؤخرا جولة تمويل جديدة بقيمة 300 مليون دولار، رافعا تقييم الشركة إلى 3.5 مليارات دولار. وقاد عملية التمويل شركة سيكويا كابيتال (Sequoia Capital) كأحد المستثمرين الجدد، وبمشاركة مستثمرين عالميين بارزين، مثل سبارك كابيتال (Spark Capital)، ماراثون مانجمنت (Marathon)، إلى جانب مشاركة مستثمرين حاليين في الجولة، مثل كوتو (Coatue)، CRV، وأندريسن هورويتز (Andreessen Horowitz).وسبق أن استثمر فريق الاستثمارات البديلة في كامكو إنفست بشركة ميركوري بتقييم أقل بلغ نحو 1.5 مليار دولار، وذلك ضمن استراتيجيتها للملكية الخاصة الدولية التي تركز على الاستثمار في فرص النمو المرتفع في قطاع التكنولوجيا. وأسفرت جولة التمويل الأخيرة عن تحقيق عائد استثماري بلغ 2.3 ضعف رأس المال المستثمر، مما يعكس قدرة كامكو إنفست على الوصول إلى الفرص العالمية الواعدة والاستثمار فيها خلال مراحل النمو. وتأسست شركة ميركوري في عام 2017، وتمكنت بسرعة من ترسيخ مكانتها كمزود رئيسي للخدمات المالية للشركات الناشئة، حيث تقدم مجموعة متكاملة من المنتجات المصرفية والتكنولوجيا المالية، بما في ذلك بطاقات الائتمان للشركات، أنظمة الرواتب، التقارير المالية، وتوقعات التدفقات النقدية. وفي هذا السياق، قالت رئيس إدارة الاستثمارات البديلة بالشركة دلال الشايع: «يعكس استثمارنا في ميركوري قدرة كامكو إنفست على تحديد فرص عالمية مميزة لعملائنا والوصول إليها في مراحل نموها، بالشراكة مع نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في قطاع التكنولوجيا. ونحن فخورون بالاستثمار في شركات مبتكرة مثل ميركوري التي تحدث تحولا في القطاعين المالي والتكنولوجي، ونؤكد التزامنا المستمر بتقديم قيمة طويلة الأجل لعملائنا من خلال استراتيجياتنا الاستثمارية العالمية». بدوره، قال مستشار استثمار في قطاع التكنولوجيا فهد الشارخ: «نحن فخورون باستثمارنا في شركة بارزة وسريعة النمو تمتلك أسسا قوية وإمكانات نمو استثنائية. فمن خلال الاستفادة من خبراتنا العميقة وعلاقاتنا القوية مع أفضل المديرين في أسواق التكنولوجيا العالمية، نجحنا في تحديد هذه الفرصة الاستراتيجية في مرحلة مبكرة، وهو إنجاز قيم في ظل التحديات التي تشهدها بيئة الأعمال، هذا من شأنه أن يعزز قدرتنا على تحقيق عوائد تنافسية وخلق قيمة مستدامة لمستثمرينا».

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