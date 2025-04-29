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وزيرة المالية بحثت الارتقاء بالعلاقات التجارية مع بيرو

وزيرة المالية بحثت الارتقاء بالعلاقات التجارية مع بيرو

2025-04-29 10:17:00
(MENAFN- Al-Anbaa)


بحثت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أمس، مع وزير الخارجية في جمهورية بيرو الصديقة إلمر شيالر، تبادل الآراء حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية خاصة في ظل الفرص والإمكانيات المتاحة والرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات التجارية بما يعود بالمنفعة والمصلحة على كلا البلدين الصديقين.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي، إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول خطط العمل للمرحلة المقبلة التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك لدى كلا البلدين خاصة في مجال الأمن الغذائي.
وذكر البيان أن اللقاء تم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير خارجية جمهورية بيرو للكويت، وحضر اللقاء العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح.

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