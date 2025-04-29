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وزيرة المالية بحثت الارتقاء بالعلاقات التجارية مع بيرو
(MENAFN- Al-Anbaa)
بحثت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أمس، مع وزير الخارجية في جمهورية بيرو الصديقة إلمر شيالر، تبادل الآراء حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية خاصة في ظل الفرص والإمكانيات المتاحة والرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات التجارية بما يعود بالمنفعة والمصلحة على كلا البلدين الصديقين.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي، إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول خطط العمل للمرحلة المقبلة التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك لدى كلا البلدين خاصة في مجال الأمن الغذائي.
وذكر البيان أن اللقاء تم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير خارجية جمهورية بيرو للكويت، وحضر اللقاء العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح.
بحثت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أمس، مع وزير الخارجية في جمهورية بيرو الصديقة إلمر شيالر، تبادل الآراء حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية خاصة في ظل الفرص والإمكانيات المتاحة والرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات التجارية بما يعود بالمنفعة والمصلحة على كلا البلدين الصديقين.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي، إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول خطط العمل للمرحلة المقبلة التي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك لدى كلا البلدين خاصة في مجال الأمن الغذائي.
وذكر البيان أن اللقاء تم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير خارجية جمهورية بيرو للكويت، وحضر اللقاء العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح.
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