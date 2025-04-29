تجديد الثقة في عماد بوخمسين نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

تجديد الثقة في عماد بوخمسين نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب
وافق مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بإجماع الآراء على تجديد الثقة في د.جوزيف طربية رئيسا للاتحاد لمدة 3 سنوات جديدة تنتهي عام 2028، كما تم تجديد الثقة في عماد جواد بوخمسين نائبا لرئيس الاتحاد لشؤون العالم العربي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، الذي عقد مساء الإثنين الماضي، على هامش حضورهم المؤتمر المصرفي العربي 2025، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يومي الإثنين والثلاثاء 28 و29 أبريل الجاري في العاصمة المصرية (القاهرة).
ووافق مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، على تجديد الثقة في د.عثمان بنجلون نائب رئيس الاتحاد لشؤون عالم الاغتراب، كما تمت المصادقة رسميا على حسابات الاتحاد خلال العام الماضي 2024، بالإضافة إلى المصادقة على أنشطة وجدول أعمال الاتحاد خلال العام الحالي. ووافق مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، خلال اجتماعه، على عقد الجمعية العمومية القادمة للاتحاد في العاصمة اللبنانية (بيروت) خلال يوليو المقبل وإقامة حفل العشاء السنوي وتكريم قيادات المصارف العربية خلال الجمعية العمومية للاتحاد.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية