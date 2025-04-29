تجديد الثقة في عماد بوخمسين نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب



وافق مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بإجماع الآراء على تجديد الثقة في د.جوزيف طربية رئيسا للاتحاد لمدة 3 سنوات جديدة تنتهي عام 2028، كما تم تجديد الثقة في عماد جواد بوخمسين نائبا لرئيس الاتحاد لشؤون العالم العربي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، الذي عقد مساء الإثنين الماضي، على هامش حضورهم المؤتمر المصرفي العربي 2025، والذي نظمه اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب يومي الإثنين والثلاثاء 28 و29 أبريل الجاري في العاصمة المصرية (القاهرة).

ووافق مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، على تجديد الثقة في د.عثمان بنجلون نائب رئيس الاتحاد لشؤون عالم الاغتراب، كما تمت المصادقة رسميا على حسابات الاتحاد خلال العام الماضي 2024، بالإضافة إلى المصادقة على أنشطة وجدول أعمال الاتحاد خلال العام الحالي. ووافق مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، خلال اجتماعه، على عقد الجمعية العمومية القادمة للاتحاد في العاصمة اللبنانية (بيروت) خلال يوليو المقبل وإقامة حفل العشاء السنوي وتكريم قيادات المصارف العربية خلال الجمعية العمومية للاتحاد.

يشار إلى أن أبرز حاضري اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، كان رئيس الاتحاد د.جوزيف طربية، ونائب رئيس الاتحاد عن العالم العربي عماد جواد بوخمسين، وأمين عام الاتحاد د.وسام فتوح، ونائب رئيس الاتحاد عن عالم الاغتراب د.عثمان بنجلون، بالإضافة إلى حضور المصرفي الكويتي البارز الشيخ محمد الجراح الرئيس السابق للاتحاد، وعضو مجلس الإدارة طارق فايد.