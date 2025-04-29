زين وإنجاز تكرمان الطلبة الفائزين بـ أفضل منتج مبتكر وأبطال الاستدامة

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زين وإنجاز تكرمان الطلبة الفائزين بـ أفضل منتج مبتكر وأبطال الاستدامة
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلنت «زين» عن تكريمها للطلاب والطالبات الفائزين بجائزة «أفضل منتج مبتكر» عن فئتي المدارس الثانوية والجامعات، وجائزة «أبطال الاستدامة» بالتعاون مع «نستله»، وذلك على هامش حفل ختام مسابقة «برنامج الشركة» لعام 2025 التي تدعمها زين سنويا بالتعاون مع جمعية إنجاز الكويت بهدف تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال الكويتيين.
وأقيم الحفل في المركز الثقافي بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية، بحضور مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ومدير تطوير الأعمال والعلاقات الاستراتيجية في جمعية إنجاز الكويت جابر أشكناني، ومسؤولي الرعاة والداعمين والشركاء.
وانضم مسؤول الشراكات المجتمعية وتمكين الشباب في زين الكويت فيصل الدويهيس إلى لجنة التحكيم المكونة من مجموعة من رواد الأعمال والمسؤولين التنفيذيين من مؤسسات القطاع الخاص، الذين استمعوا إلى العروض النهائية التي قدمها الطلاب والطالبات، وتم بعدها إجراء عملية التقييم واختيار الفرق الفائزة في كل فئة اعتمادا على مجموعة من المعايير.
وقامت «زين» بتكريم الفريقين الفائزين بجائزة «أفضل منتج مبتكر»، وهما فريق KeraChick الفائز عن فئة الجامعات، وفريق BlindSpot الفائز عن فئة المدارس الثانوية، وذلك احتفاء بتميزهما في توظيف الابتكار في شركاتهم الناشئة لتحقيق أهداف البرنامج.
كما كرمت «زين» فريق KeraChick الذي فاز أيضا بجائزة «أبطال الاستدامة» بالتعاون مع «نستله»، وذلك ضمن تعاون الجهتين مؤخرا مع جمعية إنجاز الكويت لتمكين الشباب الكويتي من النجاح والتميز في عالم ريادة الأعمال، مع التركيز على المجالات التي تخدم التحديات الاجتماعية والبيئية بهدف خلق مستقبل مستدام.
وتهدف مسابقة «برنامج الشركة» السنوية إلى تمكين طلبة المرحلتين الجامعية والثانوية من التدرب على تأسيس وإدارة شركاتهم الناشئة الخاصة بهم، وشارك فيها هذا العام 200 طالب وطالبة شكلوا 29 فريقا من مختلف الجامعات والمدارس، وقام متطوعون من ذوي الخبرة والكفاءة من مختلف مؤسسات القطاع الخاص الكويتي بتدريب الطلبة المشاركين على المهارات الأساسية في عالم الأعمال طوال فترة المسابقة.
أعلنت «زين» عن تكريمها للطلاب والطالبات الفائزين بجائزة «أفضل منتج مبتكر» عن فئتي المدارس الثانوية والجامعات، وجائزة «أبطال الاستدامة» بالتعاون مع «نستله»، وذلك على هامش حفل ختام مسابقة «برنامج الشركة» لعام 2025 التي تدعمها زين سنويا بالتعاون مع جمعية إنجاز الكويت بهدف تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال الكويتيين.
وأقيم الحفل في المركز الثقافي بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية، بحضور مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ومدير تطوير الأعمال والعلاقات الاستراتيجية في جمعية إنجاز الكويت جابر أشكناني، ومسؤولي الرعاة والداعمين والشركاء.
وانضم مسؤول الشراكات المجتمعية وتمكين الشباب في زين الكويت فيصل الدويهيس إلى لجنة التحكيم المكونة من مجموعة من رواد الأعمال والمسؤولين التنفيذيين من مؤسسات القطاع الخاص، الذين استمعوا إلى العروض النهائية التي قدمها الطلاب والطالبات، وتم بعدها إجراء عملية التقييم واختيار الفرق الفائزة في كل فئة اعتمادا على مجموعة من المعايير.
وقامت «زين» بتكريم الفريقين الفائزين بجائزة «أفضل منتج مبتكر»، وهما فريق KeraChick الفائز عن فئة الجامعات، وفريق BlindSpot الفائز عن فئة المدارس الثانوية، وذلك احتفاء بتميزهما في توظيف الابتكار في شركاتهم الناشئة لتحقيق أهداف البرنامج.
كما كرمت «زين» فريق KeraChick الذي فاز أيضا بجائزة «أبطال الاستدامة» بالتعاون مع «نستله»، وذلك ضمن تعاون الجهتين مؤخرا مع جمعية إنجاز الكويت لتمكين الشباب الكويتي من النجاح والتميز في عالم ريادة الأعمال، مع التركيز على المجالات التي تخدم التحديات الاجتماعية والبيئية بهدف خلق مستقبل مستدام.
وتهدف مسابقة «برنامج الشركة» السنوية إلى تمكين طلبة المرحلتين الجامعية والثانوية من التدرب على تأسيس وإدارة شركاتهم الناشئة الخاصة بهم، وشارك فيها هذا العام 200 طالب وطالبة شكلوا 29 فريقا من مختلف الجامعات والمدارس، وقام متطوعون من ذوي الخبرة والكفاءة من مختلف مؤسسات القطاع الخاص الكويتي بتدريب الطلبة المشاركين على المهارات الأساسية في عالم الأعمال طوال فترة المسابقة.
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