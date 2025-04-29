زين وإنجاز تكرمان الطلبة الفائزين بـ أفضل منتج مبتكر وأبطال الاستدامة

أعلنت «زين» عن تكريمها للطلاب والطالبات الفائزين بجائزة «أفضل منتج مبتكر» عن فئتي المدارس الثانوية والجامعات، وجائزة «أبطال الاستدامة» بالتعاون مع «نستله»، وذلك على هامش حفل ختام مسابقة «برنامج الشركة» لعام 2025 التي تدعمها زين سنويا بالتعاون مع جمعية إنجاز الكويت بهدف تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال الكويتيين.وأقيم الحفل في المركز الثقافي بجامعة الشرق الأوسط الأمريكية، بحضور مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ومدير تطوير الأعمال والعلاقات الاستراتيجية في جمعية إنجاز الكويت جابر أشكناني، ومسؤولي الرعاة والداعمين والشركاء.وانضم مسؤول الشراكات المجتمعية وتمكين الشباب في زين الكويت فيصل الدويهيس إلى لجنة التحكيم المكونة من مجموعة من رواد الأعمال والمسؤولين التنفيذيين من مؤسسات القطاع الخاص، الذين استمعوا إلى العروض النهائية التي قدمها الطلاب والطالبات، وتم بعدها إجراء عملية التقييم واختيار الفرق الفائزة في كل فئة اعتمادا على مجموعة من المعايير.وقامت «زين» بتكريم الفريقين الفائزين بجائزة «أفضل منتج مبتكر»، وهما فريق KeraChick الفائز عن فئة الجامعات، وفريق BlindSpot الفائز عن فئة المدارس الثانوية، وذلك احتفاء بتميزهما في توظيف الابتكار في شركاتهم الناشئة لتحقيق أهداف البرنامج.كما كرمت «زين» فريق KeraChick الذي فاز أيضا بجائزة «أبطال الاستدامة» بالتعاون مع «نستله»، وذلك ضمن تعاون الجهتين مؤخرا مع جمعية إنجاز الكويت لتمكين الشباب الكويتي من النجاح والتميز في عالم ريادة الأعمال، مع التركيز على المجالات التي تخدم التحديات الاجتماعية والبيئية بهدف خلق مستقبل مستدام.وتهدف مسابقة «برنامج الشركة» السنوية إلى تمكين طلبة المرحلتين الجامعية والثانوية من التدرب على تأسيس وإدارة شركاتهم الناشئة الخاصة بهم، وشارك فيها هذا العام 200 طالب وطالبة شكلوا 29 فريقا من مختلف الجامعات والمدارس، وقام متطوعون من ذوي الخبرة والكفاءة من مختلف مؤسسات القطاع الخاص الكويتي بتدريب الطلبة المشاركين على المهارات الأساسية في عالم الأعمال طوال فترة المسابقة.

MENAFN29042025000130011022ID1109489237