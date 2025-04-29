المالية الكويت ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي أمام التحديات الإقليمية والدولية

شاركت الكويت في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، والتي عقدت بالعاصمة الأميركية (واشنطن) خلال الفترة من 21 حتى 26 الجاري، وذلك برئاسة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي لوفد الكويت المشارك.وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز حضور الكويت بالمحافل الدولية والمساهمة الفاعلة في النقاشات الاقتصادية والمالية العالمية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الاستقرار المالي والنمو المستدام.وعلى هامش المشاركة في هذه الاجتماعات، عقدت المنيفي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الفرق الفنية المتخصصة ومديري القطاعات في صندوق النقد الدولي، وقد شملت الموضوعات التي تمت مناقشتها ملفات متعددة من أبرزها المساعدة الفنية في مجال إصلاحات المالية العامة، إصلاحات الدعم، وإصلاحات الأجور والرواتب.وفي سياق مشاركتها في الاجتماعات، التقت المنيفي رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، كما التقت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، والمدير التنفيذي في البنك الدولي عبدالعزيز الملا، والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمد معيط.والتقت كذلك الموظفين الكويتيين العاملين في البنك الدولي، حيث أشادت بالدور المميز الذي تقوم به الكوادر الوطنية، مثنية على جهودهم الملموسة في تمثيل الكويت بصورة مشرفة، ومؤكدة على أهمية استمرارهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم المهنية بما يعود بالنفع على مسيرتهم الوظيفية وعلى وطنهم.وشارك في الاجتماعات، كل من: مدير إدارة التخطيط المالي والمتابعة ومدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بالتكليف أحمد العمران، ومراقب التنسيق والمتابعة آمنة جمال، ورئيس قسم المنظمات الدولية سارة الجسمي.من جهة أخرى، حضرت وكيلة الوزارة الجلسة المغلقة التي نظمتها مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، حيث تناولت المناقشات التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.وفي مداخلة لها، أكدت المنيفي على التزام الكويت بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، موضحة أن الكويت تفخر بالشراكة المتميزة مع صندوق النقد الدولي من خلال مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (CEF)، مشيدة بالدور المحوري الذي يضطلع به وما له من أثر إيجابي في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة. كما التقت المنيفي نائب وزير الخارجية للشؤون المالية والتنمية الدولية رولاند إف دي مارسيليس وبمشاركة ممثلين عن سفارة الكويت في الولايات المتحدة، وتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الإصلاحات الاقتصادية في الكويت، بما في ذلك إصدار قوانين جديدة لتعزيز الاستقرار المالي، وتوجه حكومة دولة الكويت للمشاريع الكبرى.واستعرض الجانب الكويتي جهود الكويت في تحسين بيئة الأعمال، والاهتمام بالتحول الرقمي ودخول شركات كبرى مثل مايكروسوفت وغوغل لتحقيق ذلك، كما تم التطرق للاستثمارات الكويتية الموجودة بقوة في السوق الأميركي، وأعرب الجانب الأميركي عن سعادته في الشراكة الحكومية مع شركة مايكروسوفت، داعيا إلى التعاون في مجالات أخرى.

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