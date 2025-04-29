المالية الكويت ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي أمام التحديات الإقليمية والدولية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
المالية الكويت ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي أمام التحديات الإقليمية والدولية
(MENAFN- Al-Anbaa)
شاركت الكويت في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، والتي عقدت بالعاصمة الأميركية (واشنطن) خلال الفترة من 21 حتى 26 الجاري، وذلك برئاسة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي لوفد الكويت المشارك.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز حضور الكويت بالمحافل الدولية والمساهمة الفاعلة في النقاشات الاقتصادية والمالية العالمية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الاستقرار المالي والنمو المستدام.
وعلى هامش المشاركة في هذه الاجتماعات، عقدت المنيفي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الفرق الفنية المتخصصة ومديري القطاعات في صندوق النقد الدولي، وقد شملت الموضوعات التي تمت مناقشتها ملفات متعددة من أبرزها المساعدة الفنية في مجال إصلاحات المالية العامة، إصلاحات الدعم، وإصلاحات الأجور والرواتب.
وفي سياق مشاركتها في الاجتماعات، التقت المنيفي رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، كما التقت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، والمدير التنفيذي في البنك الدولي عبدالعزيز الملا، والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمد معيط.
والتقت كذلك الموظفين الكويتيين العاملين في البنك الدولي، حيث أشادت بالدور المميز الذي تقوم به الكوادر الوطنية، مثنية على جهودهم الملموسة في تمثيل الكويت بصورة مشرفة، ومؤكدة على أهمية استمرارهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم المهنية بما يعود بالنفع على مسيرتهم الوظيفية وعلى وطنهم.
وشارك في الاجتماعات، كل من: مدير إدارة التخطيط المالي والمتابعة ومدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بالتكليف أحمد العمران، ومراقب التنسيق والمتابعة آمنة جمال، ورئيس قسم المنظمات الدولية سارة الجسمي.
من جهة أخرى، حضرت وكيلة الوزارة الجلسة المغلقة التي نظمتها مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، حيث تناولت المناقشات التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وفي مداخلة لها، أكدت المنيفي على التزام الكويت بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، موضحة أن الكويت تفخر بالشراكة المتميزة مع صندوق النقد الدولي من خلال مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (CEF)، مشيدة بالدور المحوري الذي يضطلع به وما له من أثر إيجابي في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة. كما التقت المنيفي نائب وزير الخارجية للشؤون المالية والتنمية الدولية رولاند إف دي مارسيليس وبمشاركة ممثلين عن سفارة الكويت في الولايات المتحدة، وتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الإصلاحات الاقتصادية في الكويت، بما في ذلك إصدار قوانين جديدة لتعزيز الاستقرار المالي، وتوجه حكومة دولة الكويت للمشاريع الكبرى.
واستعرض الجانب الكويتي جهود الكويت في تحسين بيئة الأعمال، والاهتمام بالتحول الرقمي ودخول شركات كبرى مثل مايكروسوفت وغوغل لتحقيق ذلك، كما تم التطرق للاستثمارات الكويتية الموجودة بقوة في السوق الأميركي، وأعرب الجانب الأميركي عن سعادته في الشراكة الحكومية مع شركة مايكروسوفت، داعيا إلى التعاون في مجالات أخرى.
شاركت الكويت في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025، والتي عقدت بالعاصمة الأميركية (واشنطن) خلال الفترة من 21 حتى 26 الجاري، وذلك برئاسة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي لوفد الكويت المشارك.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص وزارة المالية على تعزيز حضور الكويت بالمحافل الدولية والمساهمة الفاعلة في النقاشات الاقتصادية والمالية العالمية، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الاستقرار المالي والنمو المستدام.
وعلى هامش المشاركة في هذه الاجتماعات، عقدت المنيفي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الفرق الفنية المتخصصة ومديري القطاعات في صندوق النقد الدولي، وقد شملت الموضوعات التي تمت مناقشتها ملفات متعددة من أبرزها المساعدة الفنية في مجال إصلاحات المالية العامة، إصلاحات الدعم، وإصلاحات الأجور والرواتب.
وفي سياق مشاركتها في الاجتماعات، التقت المنيفي رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون، كما التقت مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، والمدير التنفيذي في البنك الدولي عبدالعزيز الملا، والمدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمد معيط.
والتقت كذلك الموظفين الكويتيين العاملين في البنك الدولي، حيث أشادت بالدور المميز الذي تقوم به الكوادر الوطنية، مثنية على جهودهم الملموسة في تمثيل الكويت بصورة مشرفة، ومؤكدة على أهمية استمرارهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم المهنية بما يعود بالنفع على مسيرتهم الوظيفية وعلى وطنهم.
وشارك في الاجتماعات، كل من: مدير إدارة التخطيط المالي والمتابعة ومدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بالتكليف أحمد العمران، ومراقب التنسيق والمتابعة آمنة جمال، ورئيس قسم المنظمات الدولية سارة الجسمي.
من جهة أخرى، حضرت وكيلة الوزارة الجلسة المغلقة التي نظمتها مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، حيث تناولت المناقشات التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.
وفي مداخلة لها، أكدت المنيفي على التزام الكويت بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، موضحة أن الكويت تفخر بالشراكة المتميزة مع صندوق النقد الدولي من خلال مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (CEF)، مشيدة بالدور المحوري الذي يضطلع به وما له من أثر إيجابي في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة. كما التقت المنيفي نائب وزير الخارجية للشؤون المالية والتنمية الدولية رولاند إف دي مارسيليس وبمشاركة ممثلين عن سفارة الكويت في الولايات المتحدة، وتم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الإصلاحات الاقتصادية في الكويت، بما في ذلك إصدار قوانين جديدة لتعزيز الاستقرار المالي، وتوجه حكومة دولة الكويت للمشاريع الكبرى.
واستعرض الجانب الكويتي جهود الكويت في تحسين بيئة الأعمال، والاهتمام بالتحول الرقمي ودخول شركات كبرى مثل مايكروسوفت وغوغل لتحقيق ذلك، كما تم التطرق للاستثمارات الكويتية الموجودة بقوة في السوق الأميركي، وأعرب الجانب الأميركي عن سعادته في الشراكة الحكومية مع شركة مايكروسوفت، داعيا إلى التعاون في مجالات أخرى.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية