الكويت والسعودية تناقشان أحدث الحلول التقنية في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن المعادن



استقبلت وزارة النفط وفدا رسميا من وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والمعدنية بين البلدين.

ترأس الجانب الكويتي في الاجتماع وزير النفط طارق الرومي، وبمشاركة وكيل الوزارة الشيخ د.نمر الصباح، ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود، فيما قاد الوفد السعودي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، يرافقه عدد من كبار المسؤولين والخبراء.

وضم الوفد السعودي كلا من سفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود، وم.عبدالرحمن بن سليمان الذكير الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى م.البدر بن عادل فوده وكيل الوزارة للتطوير الصناعي والمشرف على التمكين الصناعي، وم.تركي بن علي القحطاني.

كما شملت المشاركة السعودية ممثلين من الإدارة العامة للمنظمات والتعاون الدولي، من بينهم م.عبدالرحمن بن سلطان القيرن، وم.عبدالله بن عالي الطريفي، إلى جانب ممثلين عن الإدارة العامة للتواصل المؤسسي والعلاقات العامة، وهم جراح بن محمد الجراح، ومحمد الغيري، وإبراهيم وقاد.

وتناول الاجتماع عددا من المحاور الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، شملت مناقشة أحدث الحلول التقنية في مجالات الاستكشاف والتنقيب عن المعادن وآليات معالجتها، بالإضافة إلى استعراض فرص التكامل الصناعي في القطاعات ذات الأولوية، وذلك ضمن إطار الرؤى الوطنية الطموحة في كلا البلدين.

وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية توظيف الإمكانات الصناعية المتقدمة المتوافرة لدى الجانبين، لتطوير نموذج تكاملي يسهم في تعزيز أوجه التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يواكب مستهدفات التنمية المستدامة والخطط الاقتصادية المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

يأتي هذا اللقاء في سياق سعي وزارة النفط إلى ترسيخ علاقات التعاون الإقليمي وتعزيز الشراكة مع المملكة العربية السعودية، انطلاقا من قناعة راسخة بأهمية التكامل التنموي في مجالات الصناعة والثروات المعدنية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم مسارات النمو الاقتصادي الخليجي.