قمة البناء تواصل استعداداتها للانطلاق في 5 مايو
تحت رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، تستضيف الكويت «قمة الكويت للبناء 2025» في 5 مايو 2025، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء في قطاع البناء والتطوير.
ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه شركة زون لإدارة المعارض والمؤتمرات، إلى مناقشة أحدث المستجدات في مجال البناء والتشييد بشراكة استراتيجية مع الاتحادات التجارية الرائدة في الكويت، بما يتسق مع تنفيذ رؤية كويت جديدة 2035.
يترأس اللجنة الاستشارية للقمة أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الأسبق د.خالد مهدي وعضوية ممثلين عن اتحاد مكاتب الهندسة والاستشارات الكويتية، اتحاد المقاولين الكويتي، اتحاد الصناعات الكويتية، واتحاد شركات الاستثمار.
وفي إشارة إلى أهمية التطوير العقاري، قال د.مهدي: يلعب المطورون العقاريون دورا حيويا في تعزيز النمو الاقتصادي، فإن الاستثمار في البنية التحتية ومشاريع التطوير العقاري حتما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل وطنية جديدة. وأضاف: ان اعتماد المطورين على أحدث التكنولوجيات والابتكارات لضمان استدامة المشاريع وكفاءتها علاوة على سرعة الإنجاز لحرصها على العوائد الاقتصادية.
هذه الجهود لا تسهم فقط في تعزيز الاستدامة البيئية ولكنها أيضا تدعم التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. وتأتي القمة بشراكة استراتيجية من الشركة المتحدة لصناعة الحديد - حديد الكويت من خلال رعايتها للمؤتمر وإلقاء كلمة من ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر ومشاركتهم بمساحة عرض والمشاركة بالحلقة النقاشية «كيف يغير الاقتصاد الأخضر قطاع البناء؟».
وتتضمن القمة مشاركات عالمية ومحلية متميزة، حيث يشارك بالكلمة الرئيسية في الملتقى الخبير العالمي في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة د.مارك فان ريجمينام، تحت عنوان «القيادة في عصر الذكاء في صناعة البناء». وتفخر شركة حديد الكويت بأن تكون الراعي الاستراتيجي لقمة البناء الكويتي، التي تمثل منصة لمناقشة مستقبل البناء والتطوير في الكويت والمنطقة.
ومنذ تأسيسها في عام 1996، لعبت حديد الكويت دورا مهما في دعم مشاريع التنمية الوطنية في الكويت. فقد ساهمت منتجاتنا في تنفيذ مشاريع كبيرة وحيوية مثل مشاريع البنية التحتية، المجمعات السكنية الحديثة، ومشاريع النفط والغاز، مما يعكس التزامنا المستمر بأن نكون جزءا من بناء مستقبل الكويت وتعزيز قدراتها الاقتصادية.
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