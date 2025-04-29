قمة البناء تواصل استعداداتها للانطلاق في 5 مايو



تحت رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، تستضيف الكويت «قمة الكويت للبناء 2025» في 5 مايو 2025، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء في قطاع البناء والتطوير.

ويهدف المؤتمر، الذي تنظمه شركة زون لإدارة المعارض والمؤتمرات، إلى مناقشة أحدث المستجدات في مجال البناء والتشييد بشراكة استراتيجية مع الاتحادات التجارية الرائدة في الكويت، بما يتسق مع تنفيذ رؤية كويت جديدة 2035.

يترأس اللجنة الاستشارية للقمة أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الأسبق د.خالد مهدي وعضوية ممثلين عن اتحاد مكاتب الهندسة والاستشارات الكويتية، اتحاد المقاولين الكويتي، اتحاد الصناعات الكويتية، واتحاد شركات الاستثمار.

وفي إشارة إلى أهمية التطوير العقاري، قال د.مهدي: يلعب المطورون العقاريون دورا حيويا في تعزيز النمو الاقتصادي، فإن الاستثمار في البنية التحتية ومشاريع التطوير العقاري حتما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل وطنية جديدة. وأضاف: ان اعتماد المطورين على أحدث التكنولوجيات والابتكارات لضمان استدامة المشاريع وكفاءتها علاوة على سرعة الإنجاز لحرصها على العوائد الاقتصادية.

هذه الجهود لا تسهم فقط في تعزيز الاستدامة البيئية ولكنها أيضا تدعم التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية. وتأتي القمة بشراكة استراتيجية من الشركة المتحدة لصناعة الحديد - حديد الكويت من خلال رعايتها للمؤتمر وإلقاء كلمة من ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر ومشاركتهم بمساحة عرض والمشاركة بالحلقة النقاشية «كيف يغير الاقتصاد الأخضر قطاع البناء؟».

وتتضمن القمة مشاركات عالمية ومحلية متميزة، حيث يشارك بالكلمة الرئيسية في الملتقى الخبير العالمي في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة د.مارك فان ريجمينام، تحت عنوان «القيادة في عصر الذكاء في صناعة البناء». وتفخر شركة حديد الكويت بأن تكون الراعي الاستراتيجي لقمة البناء الكويتي، التي تمثل منصة لمناقشة مستقبل البناء والتطوير في الكويت والمنطقة.

ومنذ تأسيسها في عام 1996، لعبت حديد الكويت دورا مهما في دعم مشاريع التنمية الوطنية في الكويت. فقد ساهمت منتجاتنا في تنفيذ مشاريع كبيرة وحيوية مثل مشاريع البنية التحتية، المجمعات السكنية الحديثة، ومشاريع النفط والغاز، مما يعكس التزامنا المستمر بأن نكون جزءا من بناء مستقبل الكويت وتعزيز قدراتها الاقتصادية.

وفي حديد الكويت، نعمل دائما على ضمان أعلى معايير الجودة والسلامة في كل منتج نقدمه، مما يعزز الثقة التي بنيناها مع عملائنا وشركائنا على مدار السنوات. ومن خلال رعايتنا الاستراتيجية لقمة البناء الكويتي، نؤكد التزامنا المستمر بتوسيع مساهمتنا في المشاريع التنموية ودعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية الكويت 2040.