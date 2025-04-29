بوبيان يحصد جائزتين مرموقتين من جوائز البطاقات والمدفوعات على مستوى الشرق الأوسط 2025





الجوائز عن بطاقة «دزه» مسبقة الدفع وبرنامج مكافآت «PRIME» المخصص لفئة الشباب



صالح المنصور: «دزه» حلّ يجمع بين الفخامة والسهولة في الإصدار والاستخدام والتفرد في الفكرة

«PRIME Rewards» أعاد تعريف مفهوم الولاء للشباب بالجمع بين الإبداع بالمكافآت والتحفيز



في إنجاز جديد يعكس مكانته الريادية في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، أعلن بنك بوبيان حصوله على جائزتين مرموقتين من جوائز البطاقات والمدفوعات على مستوى الشرق الأوسط The Cards and Payments Awards 2025 Middle East، ليواصل بذلك ترسيخ أسبقيته في تقديم حلول مصرفية متميزة ومبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء. وحصل البنك على جائزة «الأكثر تميزا» لبطاقة دزه عن فئة أفضل منتج للدفع المسبق والمصممة خصوصا للمقبلين على الزواج، وجائزة «الأكثر تميزا» لبرنامج مكافآت PRIME Rewards عن فئة أفضل برنامج ولاء والمخصص للشباب.وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب المدير العام لإدارة أداء الأعمال والتخطيط في بنك بوبيان صالح المنصور عن فخره واعتزازه بهذه الجوائز المتميزة من فيزا، مؤكدا أنها بمنزلة تقدير لتفوق بوبيان وتأكيد أن البنك يواصل مسيرته في تعزيز مكانته الدولية، معتمدا على استراتيجيات مبتكرة تتماشى مع تطور احتياجات العملاء من الخدمات المصرفية بأعلى المعايير العالمية، من خلال إطلاق منتجات وخدمات مصرفية فريدة من نوعها.وتأتي الجائزة الأولى عن بطاقة «دزه» أول بطاقة فيزا مسبقة الدفع من نوعها في المنطقة، والتي صممت خصوصا لتواكب متطلبات المقبلين على الزواج. وفي هذا السياق، قال المنصور إن بطاقة «دزه» تعد أحد الحلول العملية والمبتكرة لهذه الشريحة، وإحدى وسائل الدفع التي يمكن استخدامها مع جميع تطبيقات الدفع الرقمي الحديثة، حيث يتمكن مصدرها من إيداع المهر بدلا من الوسائل التقليدية، مثل النقد أو الشيكات، إلى جانب الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض الحصرية من شركات محلية وعالمية.من جانبها، قالت مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان سبيكة العبدالله أن النجاح الذي حققته بطاقة «دزه» منذ إطلاقها هو مؤشر على التميز والتفوق وترسيخ الريادة الأسبقية في تصميم منتجات وحلول مصرفية تحقق أقصى استفادة ممكنة للجميع، مؤكدة «هدفنا هو تطوير منتجات ذات طابع محلي بريادة عالمية، تتفوق في قوتها وبساطتها في آن واحد وتتماشى مع متطلبات السوق المحلي. وأشار المنصور إلى أن برنامج مكافآت PRIME يعكس فلسفة بوبيان في بناء علاقة طويلة الأمد مع عملائه من الشباب، حيث نجح في إعادة تعريف مفهوم الولاء من خلال منظومة متكاملة تشجع على سلوكيات مالية إيجابية كالادخار، والإنفاق الواعي، والتفاعل البناء مع الخدمات المصرفية. وحول «صندوق PRIME»، أشار إلى أن من خلال هذه الميزة الفريدة، نتيح لعملائنا بناء مدخرات تدريجية بشكل محفز وسلس خلال مراحل دراستهم الجامعية عبر مضاعفة النقاط المكتسبة كمكافآت طويلة الأجل يمكن استردادها بعد التخرج، مما يجعل من البرنامج أداة تعزز مفهوم التخطيط المالي مبكرا.وقالت مدير أول إدارة الولاء والمكافآت بدور الاستاد إن جائزة برنامج PRIME Rewards لعملاء بوبيان من حساب الشباب تأتي ضمن فئة «برامج الولاء»، وهو الأول من نوعه في الكويت المخصص لفئة الشباب من عمر 15 إلى 25 عاما، والذي يعكس رؤية بنك بوبيان في دعم وتمكين الشباب من خلال رحلة مصرفية شاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية المتعارف عليها، موضحة أن هذا التقدير يشكل دلالة واضحة على أن التفرد في طرح المنتجات والحلول المصرفية أصبح جزءا أساسيا من هوية بوبيان ومؤشرا على تميز مستدام يستهدف تحقيق رضا العملاء وتلبية تطلعاتهم المستقبلية.