بوبيان يحصد جائزتين مرموقتين من جوائز البطاقات والمدفوعات على مستوى الشرق الأوسط 2025

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بوبيان يحصد جائزتين مرموقتين من جوائز البطاقات والمدفوعات على مستوى الشرق الأوسط 2025
(MENAFN- Al-Anbaa)
في إنجاز جديد يعكس مكانته الريادية في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، أعلن بنك بوبيان حصوله على جائزتين مرموقتين من جوائز البطاقات والمدفوعات على مستوى الشرق الأوسط The Cards and Payments Awards 2025 Middle East، ليواصل بذلك ترسيخ أسبقيته في تقديم حلول مصرفية متميزة ومبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء. وحصل البنك على جائزة «الأكثر تميزا» لبطاقة دزه عن فئة أفضل منتج للدفع المسبق والمصممة خصوصا للمقبلين على الزواج، وجائزة «الأكثر تميزا» لبرنامج مكافآت PRIME Rewards عن فئة أفضل برنامج ولاء والمخصص للشباب.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب المدير العام لإدارة أداء الأعمال والتخطيط في بنك بوبيان صالح المنصور عن فخره واعتزازه بهذه الجوائز المتميزة من فيزا، مؤكدا أنها بمنزلة تقدير لتفوق بوبيان وتأكيد أن البنك يواصل مسيرته في تعزيز مكانته الدولية، معتمدا على استراتيجيات مبتكرة تتماشى مع تطور احتياجات العملاء من الخدمات المصرفية بأعلى المعايير العالمية، من خلال إطلاق منتجات وخدمات مصرفية فريدة من نوعها.
وتأتي الجائزة الأولى عن بطاقة «دزه» أول بطاقة فيزا مسبقة الدفع من نوعها في المنطقة، والتي صممت خصوصا لتواكب متطلبات المقبلين على الزواج. وفي هذا السياق، قال المنصور إن بطاقة «دزه» تعد أحد الحلول العملية والمبتكرة لهذه الشريحة، وإحدى وسائل الدفع التي يمكن استخدامها مع جميع تطبيقات الدفع الرقمي الحديثة، حيث يتمكن مصدرها من إيداع المهر بدلا من الوسائل التقليدية، مثل النقد أو الشيكات، إلى جانب الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض الحصرية من شركات محلية وعالمية.
من جانبها، قالت مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان سبيكة العبدالله أن النجاح الذي حققته بطاقة «دزه» منذ إطلاقها هو مؤشر على التميز والتفوق وترسيخ الريادة الأسبقية في تصميم منتجات وحلول مصرفية تحقق أقصى استفادة ممكنة للجميع، مؤكدة «هدفنا هو تطوير منتجات ذات طابع محلي بريادة عالمية، تتفوق في قوتها وبساطتها في آن واحد وتتماشى مع متطلبات السوق المحلي. وأشار المنصور إلى أن برنامج مكافآت PRIME يعكس فلسفة بوبيان في بناء علاقة طويلة الأمد مع عملائه من الشباب، حيث نجح في إعادة تعريف مفهوم الولاء من خلال منظومة متكاملة تشجع على سلوكيات مالية إيجابية كالادخار، والإنفاق الواعي، والتفاعل البناء مع الخدمات المصرفية. وحول «صندوق PRIME»، أشار إلى أن من خلال هذه الميزة الفريدة، نتيح لعملائنا بناء مدخرات تدريجية بشكل محفز وسلس خلال مراحل دراستهم الجامعية عبر مضاعفة النقاط المكتسبة كمكافآت طويلة الأجل يمكن استردادها بعد التخرج، مما يجعل من البرنامج أداة تعزز مفهوم التخطيط المالي مبكرا.
وقالت مدير أول إدارة الولاء والمكافآت بدور الاستاد إن جائزة برنامج PRIME Rewards لعملاء بوبيان من حساب الشباب تأتي ضمن فئة «برامج الولاء»، وهو الأول من نوعه في الكويت المخصص لفئة الشباب من عمر 15 إلى 25 عاما، والذي يعكس رؤية بنك بوبيان في دعم وتمكين الشباب من خلال رحلة مصرفية شاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية المتعارف عليها، موضحة أن هذا التقدير يشكل دلالة واضحة على أن التفرد في طرح المنتجات والحلول المصرفية أصبح جزءا أساسيا من هوية بوبيان ومؤشرا على تميز مستدام يستهدف تحقيق رضا العملاء وتلبية تطلعاتهم المستقبلية.
الجوائز عن بطاقة «دزه» مسبقة الدفع وبرنامج مكافآت «PRIME» المخصص لفئة الشباب
صالح المنصور: «دزه» حلّ يجمع بين الفخامة والسهولة في الإصدار والاستخدام والتفرد في الفكرة
«PRIME Rewards» أعاد تعريف مفهوم الولاء للشباب بالجمع بين الإبداع بالمكافآت والتحفيز
في إنجاز جديد يعكس مكانته الريادية في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، أعلن بنك بوبيان حصوله على جائزتين مرموقتين من جوائز البطاقات والمدفوعات على مستوى الشرق الأوسط The Cards and Payments Awards 2025 Middle East، ليواصل بذلك ترسيخ أسبقيته في تقديم حلول مصرفية متميزة ومبتكرة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء. وحصل البنك على جائزة «الأكثر تميزا» لبطاقة دزه عن فئة أفضل منتج للدفع المسبق والمصممة خصوصا للمقبلين على الزواج، وجائزة «الأكثر تميزا» لبرنامج مكافآت PRIME Rewards عن فئة أفضل برنامج ولاء والمخصص للشباب.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أعرب المدير العام لإدارة أداء الأعمال والتخطيط في بنك بوبيان صالح المنصور عن فخره واعتزازه بهذه الجوائز المتميزة من فيزا، مؤكدا أنها بمنزلة تقدير لتفوق بوبيان وتأكيد أن البنك يواصل مسيرته في تعزيز مكانته الدولية، معتمدا على استراتيجيات مبتكرة تتماشى مع تطور احتياجات العملاء من الخدمات المصرفية بأعلى المعايير العالمية، من خلال إطلاق منتجات وخدمات مصرفية فريدة من نوعها.
وتأتي الجائزة الأولى عن بطاقة «دزه» أول بطاقة فيزا مسبقة الدفع من نوعها في المنطقة، والتي صممت خصوصا لتواكب متطلبات المقبلين على الزواج. وفي هذا السياق، قال المنصور إن بطاقة «دزه» تعد أحد الحلول العملية والمبتكرة لهذه الشريحة، وإحدى وسائل الدفع التي يمكن استخدامها مع جميع تطبيقات الدفع الرقمي الحديثة، حيث يتمكن مصدرها من إيداع المهر بدلا من الوسائل التقليدية، مثل النقد أو الشيكات، إلى جانب الاستفادة من مجموعة واسعة من العروض الحصرية من شركات محلية وعالمية.
من جانبها، قالت مدير أول إدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان سبيكة العبدالله أن النجاح الذي حققته بطاقة «دزه» منذ إطلاقها هو مؤشر على التميز والتفوق وترسيخ الريادة الأسبقية في تصميم منتجات وحلول مصرفية تحقق أقصى استفادة ممكنة للجميع، مؤكدة «هدفنا هو تطوير منتجات ذات طابع محلي بريادة عالمية، تتفوق في قوتها وبساطتها في آن واحد وتتماشى مع متطلبات السوق المحلي. وأشار المنصور إلى أن برنامج مكافآت PRIME يعكس فلسفة بوبيان في بناء علاقة طويلة الأمد مع عملائه من الشباب، حيث نجح في إعادة تعريف مفهوم الولاء من خلال منظومة متكاملة تشجع على سلوكيات مالية إيجابية كالادخار، والإنفاق الواعي، والتفاعل البناء مع الخدمات المصرفية. وحول «صندوق PRIME»، أشار إلى أن من خلال هذه الميزة الفريدة، نتيح لعملائنا بناء مدخرات تدريجية بشكل محفز وسلس خلال مراحل دراستهم الجامعية عبر مضاعفة النقاط المكتسبة كمكافآت طويلة الأجل يمكن استردادها بعد التخرج، مما يجعل من البرنامج أداة تعزز مفهوم التخطيط المالي مبكرا.
وقالت مدير أول إدارة الولاء والمكافآت بدور الاستاد إن جائزة برنامج PRIME Rewards لعملاء بوبيان من حساب الشباب تأتي ضمن فئة «برامج الولاء»، وهو الأول من نوعه في الكويت المخصص لفئة الشباب من عمر 15 إلى 25 عاما، والذي يعكس رؤية بنك بوبيان في دعم وتمكين الشباب من خلال رحلة مصرفية شاملة تتجاوز المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية المتعارف عليها، موضحة أن هذا التقدير يشكل دلالة واضحة على أن التفرد في طرح المنتجات والحلول المصرفية أصبح جزءا أساسيا من هوية بوبيان ومؤشرا على تميز مستدام يستهدف تحقيق رضا العملاء وتلبية تطلعاتهم المستقبلية.
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