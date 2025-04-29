الوطني للثروات تحصد 3 جوائز من يوروموني

حصـــدت «الوطنـــي للثروات» المجموعة الرائدة في إدارة الثروات بالمنطقة 3 جوائز مرموقة من مجلة «يورومونـــي» العالميــــة المتخصصة في عالم المال والأعمال، ضمن جوائزها للخدمات المصرفية الخاصة للعام 2025، وذلك تقديرا لجهودها في تقديم خدمات مصرفية استثنائية وإثراء التجربة المصرفية الرقمية لعملائها بحلول مبتكرة.وحصـدت «الوطنـــي للثروات» جوائز عن فئات أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت، والأفضل للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية، والأفضل في توفير الحلول الرقمية.وتبرهن هذه الجوائز على قوة العلامة التجارية المرموقة لمجموعة «الوطني للثروات» (NBK Wealth)، والتي تعد أكبر مجموعة لإدارة الثروات محليا ومن الأكبر إقليميا، حيث تستمد قوتها من اسم وعلامة مجموعة بنك الكويت الوطني الرائدة في المنطقة والعالم، والتي يحظى سجلها بتاريخ حافل من الإنجازات والجوائز العالمية تقديرا لجهودها في القطاع المصرفي.وجاءت جوائز يوروموني بفضل النمو القوي والمبادرات الاستراتيجية والتفوق الرقمي، حيث تتميز «الوطني للثروات» بقدرتها على فهم احتياجات العملاء المختلفة وابتكار إستراتيجية مصممة خصوصا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، كما أطلقت مجموعة من المنتجات الجديدة، مثل استراتيجيات الدين الخاص، والودائع المهيكلة، وخدمات إدارة المحافظ المدارة من قبل الشخص المرخص له المتخصصة، إضافة إلى الخدمات المصرفية الخاصة الشاملة التي تقدمها المجموعة مثل إدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية.ويبرهن إطلاق برنامج «جيل W»، وهو برنامج تثقيفي في مجال إدارة الثروات يمكن الجيل الثاني من أفراد عائلات العملاء الأصغر سنا لحضور أسبوع من دورات التدريب والتطوير في جنيف لتثقيفهم حول المبادئ الرئيسية للاستثمار وإدارة الثروات والحفاظ عليها، التزام البنك بتثقيف عملائه وبناء علاقات طويلة الأمد.وأثبتت مجموعة الوطني الثروات قدرتها الفائقة على تلبية احتياجات العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، وعززت عروضها في مجال إدارة الثروات محققة نموا ملحوظا في الأصول المدارة، كما نجحت المجموعة في تنويع محفظتها الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول، وتوسيع نطاق منتجاتها، الأمر الذي أسهم في استقطاب عملاء جدد وترسيخ مكانتها كجهة رائدة في مجال إدارة الثروات.ولا يقتصر دور مجموعة «الوطني للثروات» فقط على السعي إلى تعزيز ثروات عملائها، بل تسعى إلى أن تكون الخيار الأول والموثوق في مجال إدارة الثروات، من خلال تقديم حلول مبتكرة متخصصة وشاملة تواكب احتياجات العملاء، وتخلق قيمة مضافة وتترك أثرا إيجابيا، وتسعى إلى بناء إرث للعملاء يدوم لأجيال متعاقبة.

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