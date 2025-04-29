الوطني للثروات تحصد 3 جوائز من يوروموني

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الوطني للثروات تحصد 3 جوائز من يوروموني
(MENAFN- Al-Anbaa)
حصـــدت «الوطنـــي للثروات» المجموعة الرائدة في إدارة الثروات بالمنطقة 3 جوائز مرموقة من مجلة «يورومونـــي» العالميــــة المتخصصة في عالم المال والأعمال، ضمن جوائزها للخدمات المصرفية الخاصة للعام 2025، وذلك تقديرا لجهودها في تقديم خدمات مصرفية استثنائية وإثراء التجربة المصرفية الرقمية لعملائها بحلول مبتكرة.
وحصـدت «الوطنـــي للثروات» جوائز عن فئات أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت، والأفضل للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية، والأفضل في توفير الحلول الرقمية.
وتبرهن هذه الجوائز على قوة العلامة التجارية المرموقة لمجموعة «الوطني للثروات» (NBK Wealth)، والتي تعد أكبر مجموعة لإدارة الثروات محليا ومن الأكبر إقليميا، حيث تستمد قوتها من اسم وعلامة مجموعة بنك الكويت الوطني الرائدة في المنطقة والعالم، والتي يحظى سجلها بتاريخ حافل من الإنجازات والجوائز العالمية تقديرا لجهودها في القطاع المصرفي.
وجاءت جوائز يوروموني بفضل النمو القوي والمبادرات الاستراتيجية والتفوق الرقمي، حيث تتميز «الوطني للثروات» بقدرتها على فهم احتياجات العملاء المختلفة وابتكار إستراتيجية مصممة خصوصا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، كما أطلقت مجموعة من المنتجات الجديدة، مثل استراتيجيات الدين الخاص، والودائع المهيكلة، وخدمات إدارة المحافظ المدارة من قبل الشخص المرخص له المتخصصة، إضافة إلى الخدمات المصرفية الخاصة الشاملة التي تقدمها المجموعة مثل إدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية.
ويبرهن إطلاق برنامج «جيل W»، وهو برنامج تثقيفي في مجال إدارة الثروات يمكن الجيل الثاني من أفراد عائلات العملاء الأصغر سنا لحضور أسبوع من دورات التدريب والتطوير في جنيف لتثقيفهم حول المبادئ الرئيسية للاستثمار وإدارة الثروات والحفاظ عليها، التزام البنك بتثقيف عملائه وبناء علاقات طويلة الأمد.
وأثبتت مجموعة الوطني الثروات قدرتها الفائقة على تلبية احتياجات العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، وعززت عروضها في مجال إدارة الثروات محققة نموا ملحوظا في الأصول المدارة، كما نجحت المجموعة في تنويع محفظتها الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول، وتوسيع نطاق منتجاتها، الأمر الذي أسهم في استقطاب عملاء جدد وترسيخ مكانتها كجهة رائدة في مجال إدارة الثروات.
ولا يقتصر دور مجموعة «الوطني للثروات» فقط على السعي إلى تعزيز ثروات عملائها، بل تسعى إلى أن تكون الخيار الأول والموثوق في مجال إدارة الثروات، من خلال تقديم حلول مبتكرة متخصصة وشاملة تواكب احتياجات العملاء، وتخلق قيمة مضافة وتترك أثرا إيجابيا، وتسعى إلى بناء إرث للعملاء يدوم لأجيال متعاقبة.
حصـــدت «الوطنـــي للثروات» المجموعة الرائدة في إدارة الثروات بالمنطقة 3 جوائز مرموقة من مجلة «يورومونـــي» العالميــــة المتخصصة في عالم المال والأعمال، ضمن جوائزها للخدمات المصرفية الخاصة للعام 2025، وذلك تقديرا لجهودها في تقديم خدمات مصرفية استثنائية وإثراء التجربة المصرفية الرقمية لعملائها بحلول مبتكرة.
وحصـدت «الوطنـــي للثروات» جوائز عن فئات أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة في الكويت، والأفضل للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية، والأفضل في توفير الحلول الرقمية.
وتبرهن هذه الجوائز على قوة العلامة التجارية المرموقة لمجموعة «الوطني للثروات» (NBK Wealth)، والتي تعد أكبر مجموعة لإدارة الثروات محليا ومن الأكبر إقليميا، حيث تستمد قوتها من اسم وعلامة مجموعة بنك الكويت الوطني الرائدة في المنطقة والعالم، والتي يحظى سجلها بتاريخ حافل من الإنجازات والجوائز العالمية تقديرا لجهودها في القطاع المصرفي.
وجاءت جوائز يوروموني بفضل النمو القوي والمبادرات الاستراتيجية والتفوق الرقمي، حيث تتميز «الوطني للثروات» بقدرتها على فهم احتياجات العملاء المختلفة وابتكار إستراتيجية مصممة خصوصا لتلبية احتياجاتهم المتنوعة، كما أطلقت مجموعة من المنتجات الجديدة، مثل استراتيجيات الدين الخاص، والودائع المهيكلة، وخدمات إدارة المحافظ المدارة من قبل الشخص المرخص له المتخصصة، إضافة إلى الخدمات المصرفية الخاصة الشاملة التي تقدمها المجموعة مثل إدارة الثروات، والتخطيط المالي، وإدارة الاستثمارات، والخدمات الاستشارية.
ويبرهن إطلاق برنامج «جيل W»، وهو برنامج تثقيفي في مجال إدارة الثروات يمكن الجيل الثاني من أفراد عائلات العملاء الأصغر سنا لحضور أسبوع من دورات التدريب والتطوير في جنيف لتثقيفهم حول المبادئ الرئيسية للاستثمار وإدارة الثروات والحفاظ عليها، التزام البنك بتثقيف عملائه وبناء علاقات طويلة الأمد.
وأثبتت مجموعة الوطني الثروات قدرتها الفائقة على تلبية احتياجات العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، وعززت عروضها في مجال إدارة الثروات محققة نموا ملحوظا في الأصول المدارة، كما نجحت المجموعة في تنويع محفظتها الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول، وتوسيع نطاق منتجاتها، الأمر الذي أسهم في استقطاب عملاء جدد وترسيخ مكانتها كجهة رائدة في مجال إدارة الثروات.
ولا يقتصر دور مجموعة «الوطني للثروات» فقط على السعي إلى تعزيز ثروات عملائها، بل تسعى إلى أن تكون الخيار الأول والموثوق في مجال إدارة الثروات، من خلال تقديم حلول مبتكرة متخصصة وشاملة تواكب احتياجات العملاء، وتخلق قيمة مضافة وتترك أثرا إيجابيا، وتسعى إلى بناء إرث للعملاء يدوم لأجيال متعاقبة.
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