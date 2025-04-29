KIB يجدد التذكير بأهمية الادخار والاستثمار

يجدد بنك الكويت الدولي (KIB) جهوده الحثيثة والرامية إلى رفع مستوى الوعي المالي بين عملائه في إطار دعمه لمبادئ وتوصيات حملة التوعية المالية «لنكن على دراية» ونشر الثقافة المصرفية بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال التذكير بأهمية تبني ثقافة الادخار والاستثمار كأساس قوي لتجربة مصرفية آمنة ومستقبلية، هذا إلى جانب تعريفهم بكيفية الوصول إلى منتجات وخدمات البنك المبتكرة واستخدام قنواته الرقمية المتطورة والمتخصصة في مجال الاستثمار والادخار وإدارة الأموال.وفي هذا السياق، قال عبدالله الخميس، اختصاصي أول، الاتصالات الداخلية - قسم التسويق والاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي (KIB): يسرنا أن نسهم في الارتقاء بثقافة أساسية ومهمة تتمثل بالادخار والاستثمار، لما تشكله من مسار آمن ومستدام في التجربة المصرفية المستقبلية لعملائنا. كما أننا في KIB نحرص دائما على تعزيز مهارات ووسائل الادخار لدى العملاء، ومدى الاستفادة من المنتجات الاستثمارية والأدوات التي يوفرها البنك، إن هذه السياسة المتقدمة التي ننتهجها تؤكد التزامنا باستراتيجية تمكين عملائنا من زيادة عائداتهم ومعدلات توفير أموالهم، إضافة إلى تحقيق طموحاتهم بتعليم أبنائهم أو الانطلاق بمشاريعهم الشخصية، أو حتى التمتع بتقاعد أكثر راحة وأمانا.وأضاف: إن KIB لا يألو جهدا في مواكبة جميع التوصيات الخاصة بحملة «لنكن على دراية»، إلى جانب تركيزه على ابتكار الخدمات وإطلاق المنتجات التي تواكب تطلعات العملاء وتلبي كل احتياجاتهم فيما يتعلق بالادخار والاستثمار، على غرار الوديعة الاستثمارية التي تمنحهم عوائد مجزية خلال فترات زمنية معينة، والصندوق الاستثماري الخاص بالاستثمار المشترك في الأسهم والصكوك وأسواق النقد وغيرها، إلى جانب حسابات التوفير التي تتيح إمكانية السحب منها والإيداع فيها في أي وقت، إضافة إلى طيف واسع من الخدمات والمنتجات.كما أن من أبرز المزايا التي تتوفر لعملاء KIB، على سبيل المثال لا الحصر، حساب «الدروازة» الذي يعتبر بين أحدث حسابات التوفير المصممة للعملاء الأفراد، وهو حساب مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، والأقوى من نوعه والأفضل بين أدوات التوفير الاستثمارية من حيث العائد السنوي المتوقع بنسبة تصل إلى 2% كل شهر.

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