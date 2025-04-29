KIB يجدد التذكير بأهمية الادخار والاستثمار

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KIB يجدد التذكير بأهمية الادخار والاستثمار
(MENAFN- Al-Anbaa)
يجدد بنك الكويت الدولي (KIB) جهوده الحثيثة والرامية إلى رفع مستوى الوعي المالي بين عملائه في إطار دعمه لمبادئ وتوصيات حملة التوعية المالية «لنكن على دراية» ونشر الثقافة المصرفية بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال التذكير بأهمية تبني ثقافة الادخار والاستثمار كأساس قوي لتجربة مصرفية آمنة ومستقبلية، هذا إلى جانب تعريفهم بكيفية الوصول إلى منتجات وخدمات البنك المبتكرة واستخدام قنواته الرقمية المتطورة والمتخصصة في مجال الاستثمار والادخار وإدارة الأموال.
وفي هذا السياق، قال عبدالله الخميس، اختصاصي أول، الاتصالات الداخلية - قسم التسويق والاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي (KIB): يسرنا أن نسهم في الارتقاء بثقافة أساسية ومهمة تتمثل بالادخار والاستثمار، لما تشكله من مسار آمن ومستدام في التجربة المصرفية المستقبلية لعملائنا. كما أننا في KIB نحرص دائما على تعزيز مهارات ووسائل الادخار لدى العملاء، ومدى الاستفادة من المنتجات الاستثمارية والأدوات التي يوفرها البنك، إن هذه السياسة المتقدمة التي ننتهجها تؤكد التزامنا باستراتيجية تمكين عملائنا من زيادة عائداتهم ومعدلات توفير أموالهم، إضافة إلى تحقيق طموحاتهم بتعليم أبنائهم أو الانطلاق بمشاريعهم الشخصية، أو حتى التمتع بتقاعد أكثر راحة وأمانا.
وأضاف: إن KIB لا يألو جهدا في مواكبة جميع التوصيات الخاصة بحملة «لنكن على دراية»، إلى جانب تركيزه على ابتكار الخدمات وإطلاق المنتجات التي تواكب تطلعات العملاء وتلبي كل احتياجاتهم فيما يتعلق بالادخار والاستثمار، على غرار الوديعة الاستثمارية التي تمنحهم عوائد مجزية خلال فترات زمنية معينة، والصندوق الاستثماري الخاص بالاستثمار المشترك في الأسهم والصكوك وأسواق النقد وغيرها، إلى جانب حسابات التوفير التي تتيح إمكانية السحب منها والإيداع فيها في أي وقت، إضافة إلى طيف واسع من الخدمات والمنتجات.
كما أن من أبرز المزايا التي تتوفر لعملاء KIB، على سبيل المثال لا الحصر، حساب «الدروازة» الذي يعتبر بين أحدث حسابات التوفير المصممة للعملاء الأفراد، وهو حساب مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، والأقوى من نوعه والأفضل بين أدوات التوفير الاستثمارية من حيث العائد السنوي المتوقع بنسبة تصل إلى 2% كل شهر.
يجدد بنك الكويت الدولي (KIB) جهوده الحثيثة والرامية إلى رفع مستوى الوعي المالي بين عملائه في إطار دعمه لمبادئ وتوصيات حملة التوعية المالية «لنكن على دراية» ونشر الثقافة المصرفية بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال التذكير بأهمية تبني ثقافة الادخار والاستثمار كأساس قوي لتجربة مصرفية آمنة ومستقبلية، هذا إلى جانب تعريفهم بكيفية الوصول إلى منتجات وخدمات البنك المبتكرة واستخدام قنواته الرقمية المتطورة والمتخصصة في مجال الاستثمار والادخار وإدارة الأموال.
وفي هذا السياق، قال عبدالله الخميس، اختصاصي أول، الاتصالات الداخلية - قسم التسويق والاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي (KIB): يسرنا أن نسهم في الارتقاء بثقافة أساسية ومهمة تتمثل بالادخار والاستثمار، لما تشكله من مسار آمن ومستدام في التجربة المصرفية المستقبلية لعملائنا. كما أننا في KIB نحرص دائما على تعزيز مهارات ووسائل الادخار لدى العملاء، ومدى الاستفادة من المنتجات الاستثمارية والأدوات التي يوفرها البنك، إن هذه السياسة المتقدمة التي ننتهجها تؤكد التزامنا باستراتيجية تمكين عملائنا من زيادة عائداتهم ومعدلات توفير أموالهم، إضافة إلى تحقيق طموحاتهم بتعليم أبنائهم أو الانطلاق بمشاريعهم الشخصية، أو حتى التمتع بتقاعد أكثر راحة وأمانا.
وأضاف: إن KIB لا يألو جهدا في مواكبة جميع التوصيات الخاصة بحملة «لنكن على دراية»، إلى جانب تركيزه على ابتكار الخدمات وإطلاق المنتجات التي تواكب تطلعات العملاء وتلبي كل احتياجاتهم فيما يتعلق بالادخار والاستثمار، على غرار الوديعة الاستثمارية التي تمنحهم عوائد مجزية خلال فترات زمنية معينة، والصندوق الاستثماري الخاص بالاستثمار المشترك في الأسهم والصكوك وأسواق النقد وغيرها، إلى جانب حسابات التوفير التي تتيح إمكانية السحب منها والإيداع فيها في أي وقت، إضافة إلى طيف واسع من الخدمات والمنتجات.
كما أن من أبرز المزايا التي تتوفر لعملاء KIB، على سبيل المثال لا الحصر، حساب «الدروازة» الذي يعتبر بين أحدث حسابات التوفير المصممة للعملاء الأفراد، وهو حساب مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، والأقوى من نوعه والأفضل بين أدوات التوفير الاستثمارية من حيث العائد السنوي المتوقع بنسبة تصل إلى 2% كل شهر.
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