السميط الأهلي يضع كل إمكاناته لدعم حملة لنكن على دراية

كرم بنك الكويت المركزي البنك الأهلي الكويتي بين أفضل البنوك بالتقييم السنوي لعام 2024، لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية، التي تستمر فعالياتها من أجل تحقيق الشمول المالي، وتعريف العملاء على الخدمات والحلول المصرفية المتنوعة، وحقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك، وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة والخدمات الرقمية وسبل مواجهة الاحتيال المصرفي وغيرها من المواضيع.وأقيم حفل التكريم برعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في مقر بنك الكويت المركزي بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط وبمشاركة مسؤولي البنوك التي تم تكريمها، بالإضافة إلى مسؤولي اتحاد مصارف الكويت.وتم الحديث عن الجهود المميزة التي بذلها البنك للترويج للحملة والمساهمة في تحقيق أهدافها بنجاح على مدار العام الماضي، وتقديم محتوى مميز للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع الكويتي عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.وبهذه المناسبة، أعرب السميط عن سعادته باختيار البنك الأهلي الكويتي بين أفضل بنوك داعمة لحملة «لنكن على دراية»، مشيدا بجهود بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت التي أسهمت في استمرار نجاح الحملة للعام الرابع على التوالي.وبين أن البنك الأهلي الكويتي يعتبر من أبرز المبادرين في إيصال رسالة الحملة المصرفية التوعوية الأولى من نوعها في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهور، بحيث قام بنشر فيديوهات توعوية يومية عبر منصاته على مواقع التواصل، وشاشات فروعه وأجهزة السحب الآلي الخاصة به والمنتشرة في جميع أنحاء الكويت وغيرها.وذكر أن المبادرات المتنوعة التي قام بها العام الماضي شملت تقديم رزنامة العام 2024 عن مواضيع حملة «لنكن على دراية»، وإطلاق إعلان تلفزيوني تناول موضوع الاحتيال المصرفي خلال شهر رمضان وغيرها من المبادرات.ولفت إلى قيام البنك الأهلي الكويتي في الوقت نفسه بتنظيم العديد من الفعاليات الداعمة لحملة «لنكن على دراية» مثل بطولات البادل الشهرية، والمسابقات الثقافية المخصصة لرواد المجمعات التجارية، فضلا عن التعريف بالحملة خلال الرعايات المتنوعة التي يقدمها للأنشطة بالتعاون مع العديد من الشركاء في مختلف القطاعات داخل السوق المحلي.وأضاف السميط: «في الوقت نفسه بادر البنك إلى نشر العديد من الإعلانات الخاصة بالحملة عبر وسائل الإعلام المختلفة وشاشات الشوارع والسينما، كما يشارك في العديد من المقابلات التلفزيونية عبر تلفزيون دولة الكويت والإذاعات الأخرى، ويقوم بإرسال الرسائل القصيرة على مدار العام حول مضمون الحملة، ويتعاون باستمرار مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت من أجل تحديث المحتوى وابتكار أساليب جديدة للوصول إلى مختلف الأعمار في الدولة، مما يجعله من المبادرين الرئيسيين في استمرار نجاح الحملة التي أسهمت بشكل كبير في تأكيد أهمية القطاع المصرفي وتوعية المواطنين والمقيمين في دولة الكويت مصرفيا وماليا.وشدد السميط على أن البنك الأهلي الكويتي يضع كل جهوده وإمكاناته من أجل دعم حملة «لنكن على دراية»، وأنه سيعمل على الترويج للحملة خلال رعايته العديد من المبادرات الاجتماعية، كما سيعمل فريق عمل البنك باستمرار على تقديم محتوى جديد وهادف يساعد على تحقيق الأهداف المنشودة وتوعية الجمهور حول سبل مواجهة عمليات الاحتيال المصرفي، وكيفية الاستفادة بنجاح من الخدمات والحلول المصرفية المتنوعة التي تشهد تطورا مستمرا في ظل التقدم الكبير الذي يشهده العالم في مختلف الخدمات.ومنذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة، وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الـ 46 المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم أيضا عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.

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