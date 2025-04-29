السميط الأهلي يضع كل إمكاناته لدعم حملة لنكن على دراية

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السميط الأهلي يضع كل إمكاناته لدعم حملة لنكن على دراية
(MENAFN- Al-Anbaa)
كرم بنك الكويت المركزي البنك الأهلي الكويتي بين أفضل البنوك بالتقييم السنوي لعام 2024، لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية، التي تستمر فعالياتها من أجل تحقيق الشمول المالي، وتعريف العملاء على الخدمات والحلول المصرفية المتنوعة، وحقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك، وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة والخدمات الرقمية وسبل مواجهة الاحتيال المصرفي وغيرها من المواضيع.
وأقيم حفل التكريم برعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في مقر بنك الكويت المركزي بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط وبمشاركة مسؤولي البنوك التي تم تكريمها، بالإضافة إلى مسؤولي اتحاد مصارف الكويت.
وتم الحديث عن الجهود المميزة التي بذلها البنك للترويج للحملة والمساهمة في تحقيق أهدافها بنجاح على مدار العام الماضي، وتقديم محتوى مميز للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع الكويتي عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.
وبهذه المناسبة، أعرب السميط عن سعادته باختيار البنك الأهلي الكويتي بين أفضل بنوك داعمة لحملة «لنكن على دراية»، مشيدا بجهود بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت التي أسهمت في استمرار نجاح الحملة للعام الرابع على التوالي.
وبين أن البنك الأهلي الكويتي يعتبر من أبرز المبادرين في إيصال رسالة الحملة المصرفية التوعوية الأولى من نوعها في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهور، بحيث قام بنشر فيديوهات توعوية يومية عبر منصاته على مواقع التواصل، وشاشات فروعه وأجهزة السحب الآلي الخاصة به والمنتشرة في جميع أنحاء الكويت وغيرها.
وذكر أن المبادرات المتنوعة التي قام بها العام الماضي شملت تقديم رزنامة العام 2024 عن مواضيع حملة «لنكن على دراية»، وإطلاق إعلان تلفزيوني تناول موضوع الاحتيال المصرفي خلال شهر رمضان وغيرها من المبادرات.
ولفت إلى قيام البنك الأهلي الكويتي في الوقت نفسه بتنظيم العديد من الفعاليات الداعمة لحملة «لنكن على دراية» مثل بطولات البادل الشهرية، والمسابقات الثقافية المخصصة لرواد المجمعات التجارية، فضلا عن التعريف بالحملة خلال الرعايات المتنوعة التي يقدمها للأنشطة بالتعاون مع العديد من الشركاء في مختلف القطاعات داخل السوق المحلي.
وأضاف السميط: «في الوقت نفسه بادر البنك إلى نشر العديد من الإعلانات الخاصة بالحملة عبر وسائل الإعلام المختلفة وشاشات الشوارع والسينما، كما يشارك في العديد من المقابلات التلفزيونية عبر تلفزيون دولة الكويت والإذاعات الأخرى، ويقوم بإرسال الرسائل القصيرة على مدار العام حول مضمون الحملة، ويتعاون باستمرار مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت من أجل تحديث المحتوى وابتكار أساليب جديدة للوصول إلى مختلف الأعمار في الدولة، مما يجعله من المبادرين الرئيسيين في استمرار نجاح الحملة التي أسهمت بشكل كبير في تأكيد أهمية القطاع المصرفي وتوعية المواطنين والمقيمين في دولة الكويت مصرفيا وماليا.
وشدد السميط على أن البنك الأهلي الكويتي يضع كل جهوده وإمكاناته من أجل دعم حملة «لنكن على دراية»، وأنه سيعمل على الترويج للحملة خلال رعايته العديد من المبادرات الاجتماعية، كما سيعمل فريق عمل البنك باستمرار على تقديم محتوى جديد وهادف يساعد على تحقيق الأهداف المنشودة وتوعية الجمهور حول سبل مواجهة عمليات الاحتيال المصرفي، وكيفية الاستفادة بنجاح من الخدمات والحلول المصرفية المتنوعة التي تشهد تطورا مستمرا في ظل التقدم الكبير الذي يشهده العالم في مختلف الخدمات.
ومنذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة، وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.
ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الـ 46 المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم أيضا عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.
ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.
كرم بنك الكويت المركزي البنك الأهلي الكويتي بين أفضل البنوك بالتقييم السنوي لعام 2024، لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية، التي تستمر فعالياتها من أجل تحقيق الشمول المالي، وتعريف العملاء على الخدمات والحلول المصرفية المتنوعة، وحقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك، وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة والخدمات الرقمية وسبل مواجهة الاحتيال المصرفي وغيرها من المواضيع.
وأقيم حفل التكريم برعاية وحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في مقر بنك الكويت المركزي بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط وبمشاركة مسؤولي البنوك التي تم تكريمها، بالإضافة إلى مسؤولي اتحاد مصارف الكويت.
وتم الحديث عن الجهود المميزة التي بذلها البنك للترويج للحملة والمساهمة في تحقيق أهدافها بنجاح على مدار العام الماضي، وتقديم محتوى مميز للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع الكويتي عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.
وبهذه المناسبة، أعرب السميط عن سعادته باختيار البنك الأهلي الكويتي بين أفضل بنوك داعمة لحملة «لنكن على دراية»، مشيدا بجهود بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت التي أسهمت في استمرار نجاح الحملة للعام الرابع على التوالي.
وبين أن البنك الأهلي الكويتي يعتبر من أبرز المبادرين في إيصال رسالة الحملة المصرفية التوعوية الأولى من نوعها في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهور، بحيث قام بنشر فيديوهات توعوية يومية عبر منصاته على مواقع التواصل، وشاشات فروعه وأجهزة السحب الآلي الخاصة به والمنتشرة في جميع أنحاء الكويت وغيرها.
وذكر أن المبادرات المتنوعة التي قام بها العام الماضي شملت تقديم رزنامة العام 2024 عن مواضيع حملة «لنكن على دراية»، وإطلاق إعلان تلفزيوني تناول موضوع الاحتيال المصرفي خلال شهر رمضان وغيرها من المبادرات.
ولفت إلى قيام البنك الأهلي الكويتي في الوقت نفسه بتنظيم العديد من الفعاليات الداعمة لحملة «لنكن على دراية» مثل بطولات البادل الشهرية، والمسابقات الثقافية المخصصة لرواد المجمعات التجارية، فضلا عن التعريف بالحملة خلال الرعايات المتنوعة التي يقدمها للأنشطة بالتعاون مع العديد من الشركاء في مختلف القطاعات داخل السوق المحلي.
وأضاف السميط: «في الوقت نفسه بادر البنك إلى نشر العديد من الإعلانات الخاصة بالحملة عبر وسائل الإعلام المختلفة وشاشات الشوارع والسينما، كما يشارك في العديد من المقابلات التلفزيونية عبر تلفزيون دولة الكويت والإذاعات الأخرى، ويقوم بإرسال الرسائل القصيرة على مدار العام حول مضمون الحملة، ويتعاون باستمرار مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت من أجل تحديث المحتوى وابتكار أساليب جديدة للوصول إلى مختلف الأعمار في الدولة، مما يجعله من المبادرين الرئيسيين في استمرار نجاح الحملة التي أسهمت بشكل كبير في تأكيد أهمية القطاع المصرفي وتوعية المواطنين والمقيمين في دولة الكويت مصرفيا وماليا.
وشدد السميط على أن البنك الأهلي الكويتي يضع كل جهوده وإمكاناته من أجل دعم حملة «لنكن على دراية»، وأنه سيعمل على الترويج للحملة خلال رعايته العديد من المبادرات الاجتماعية، كما سيعمل فريق عمل البنك باستمرار على تقديم محتوى جديد وهادف يساعد على تحقيق الأهداف المنشودة وتوعية الجمهور حول سبل مواجهة عمليات الاحتيال المصرفي، وكيفية الاستفادة بنجاح من الخدمات والحلول المصرفية المتنوعة التي تشهد تطورا مستمرا في ظل التقدم الكبير الذي يشهده العالم في مختلف الخدمات.
ومنذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة، وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.
ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الـ 46 المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم أيضا عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.
ويعد البنك الأهلي الكويتي من أبرز الداعمين لحملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بحيث يهدف من خلال مبادراته المختلفة إلى تعزيز الثقافة والشمول المالي لدى جميع أفراد المجتمع وتعريفهم على حقوقهم وواجباتهم لدى التعامل مع البنوك والخدمات المصرفية المختلفة بما يشمل خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تجنب الاحتيال المصرفي والمالي وشروط الحصول على منتجات البنك والاستفادة من الخدمات الرقمية وغيرها.
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