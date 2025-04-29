وربة يحصد جائزة أفضل خدمة عملاء



في خطوة تعكس مكانته الرائدة في تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حصد بنك وربة جائزة «أفضل خدمة عملاء» خلال حفل توزيع جوائز «كارد آند بايمنتس الشرق الأوسط 2025»، أحد أبرز الجوائز الإقليمية في قطاع المدفوعات والخدمات المصرفية والرقمية.

يأتي هذا التقدير تتويجا لجهود البنك في الارتقاء بخدمة العملاء على مختلف المستويات، من خلال مزج الابتكار بالتكنولوجيا، وتوفير خدمات ذكية وسلسة تلبي احتياجات العملاء وتفوق توقعاتهم، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية والامتثال.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال عبدالله الشعيل، مدير إدارة أول الفروع: «هذه الجائزة تمثل محطة فخر جديدة في مسيرتنا، وتعكس التزامنا المستمر بالابتكار وتقديم تجربة مصرفية فريدة تتمحور حول العميل في بنك وربة، حيث نحرص على مواكبة تطلعات السوق، بل واستباقها، مستندين إلى فهم عميق لاحتياجات عملائنا المتغيرة».

وأضاف الشعيل: نحن لا نركز فقط على تقديم منتجات وخدمات متقدمة، بل نضع تجربة العميل وجودة الخدمة في صميم أولوياتنا، من خلال دعمها ببنية تحتية تقنية قوية، وعمليات محكمة، وتواصل فعال وفوري، ما يضمن تقديم تجربة مصرفية موثوقة ومستدامة ترتكز على التميز والثقة.

وتغطي الجوائز مجموعة متنوعة من الفئات التي تشمل التخصصات الرئيسية في القطاع، ما يمنح المؤسسات فرصة لإبراز كل إنجازاتها ومبادراتها الرائدة، إذ تضم فئات الجوائز أفضل إنجاز في الاستدامة، وأفضل تجربة استخدام لتطبيق، وأفضل تطبيق للذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي في الخدمات المالية، وأفضل برنامج مزايا أو ولاء العملاء، وأفضل بطاقة ائتمان أو تسهيل ائتماني، وأفضل خدمة عملاء، وأفضل مبادرة مدفوعات في مراحلها المبكرة أو المستقبلية، وأفضل ابتكار في القطاع، وأفضل حملة تسويقية، وأفضل وسيلة دفع، وأفضل منتج أو برنامج للدفع المسبق، وأفضل تصميم منتج، وأفضل تطوير في مجال الأمان أو مكافحة الاحتيال، وأفضل خدمة مقدمة للشركات، وأفضل تكامل تقني، وجائزة الشمول المالي.

وتقوم لجنة تحكيم مستقلة تماما، والتي تشمل نخبة من الخبراء في الصناعة لضمان الحيادية والمهنية في اختيار الفائزين، بتقييم مئات البنوك والشركات العالمية سنويا، بما في ذلك مصدري بطاقات الائتمان والخصم والدفع المسبق وشركات التجزئة ومعالجي المدفوعات والمشغلين والمبتكرين.

ويعتمد التقييم على معايير محددة تهدف إلى قياس التميز والابتكار والتأثير الفعلي للخدمات والمنتجات أو المبادرات التي تقدمها البنوك والشركات.وجاء فوز بنك وربة بهذه الجائزة استنادا إلى مجموعة من المؤشرات النوعية، أبرزها تحقيقه أعلى معدل رضا عملاء (CSAT) في السوق الكويتي، ومعدل معالجة الشكاوى بنسبة 79.9%، إضافة إلى نسبة توصية بلغت 53%، متجاوزا متوسط أداء القطاع، كما حاز التطبيق الذكي لبنك وربة تقييما مميزا بنسبة 85.6%، نظرا لما يقدمه من تجربة مصرفية رقمية سلسة ومتكاملة، بفضل خصائصه المتقدمة مثل التنبيهات المخصصة، وخاصية المصادقة البيومترية، والاستجابة الفورية لاحتياجات العملاء، ما يعكس تركيز البنك على تسهيل التعاملات وتعزيز رضا المستخدمين.