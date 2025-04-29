وربة يحصد جائزة أفضل خدمة عملاء

وربة يحصد جائزة أفضل خدمة عملاء
في خطوة تعكس مكانته الرائدة في تقديم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حصد بنك وربة جائزة «أفضل خدمة عملاء» خلال حفل توزيع جوائز «كارد آند بايمنتس الشرق الأوسط 2025»، أحد أبرز الجوائز الإقليمية في قطاع المدفوعات والخدمات المصرفية والرقمية.
يأتي هذا التقدير تتويجا لجهود البنك في الارتقاء بخدمة العملاء على مختلف المستويات، من خلال مزج الابتكار بالتكنولوجيا، وتوفير خدمات ذكية وسلسة تلبي احتياجات العملاء وتفوق توقعاتهم، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية والامتثال.
وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال عبدالله الشعيل، مدير إدارة أول الفروع: «هذه الجائزة تمثل محطة فخر جديدة في مسيرتنا، وتعكس التزامنا المستمر بالابتكار وتقديم تجربة مصرفية فريدة تتمحور حول العميل في بنك وربة، حيث نحرص على مواكبة تطلعات السوق، بل واستباقها، مستندين إلى فهم عميق لاحتياجات عملائنا المتغيرة».
وأضاف الشعيل: نحن لا نركز فقط على تقديم منتجات وخدمات متقدمة، بل نضع تجربة العميل وجودة الخدمة في صميم أولوياتنا، من خلال دعمها ببنية تحتية تقنية قوية، وعمليات محكمة، وتواصل فعال وفوري، ما يضمن تقديم تجربة مصرفية موثوقة ومستدامة ترتكز على التميز والثقة.
وتغطي الجوائز مجموعة متنوعة من الفئات التي تشمل التخصصات الرئيسية في القطاع، ما يمنح المؤسسات فرصة لإبراز كل إنجازاتها ومبادراتها الرائدة، إذ تضم فئات الجوائز أفضل إنجاز في الاستدامة، وأفضل تجربة استخدام لتطبيق، وأفضل تطبيق للذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي في الخدمات المالية، وأفضل برنامج مزايا أو ولاء العملاء، وأفضل بطاقة ائتمان أو تسهيل ائتماني، وأفضل خدمة عملاء، وأفضل مبادرة مدفوعات في مراحلها المبكرة أو المستقبلية، وأفضل ابتكار في القطاع، وأفضل حملة تسويقية، وأفضل وسيلة دفع، وأفضل منتج أو برنامج للدفع المسبق، وأفضل تصميم منتج، وأفضل تطوير في مجال الأمان أو مكافحة الاحتيال، وأفضل خدمة مقدمة للشركات، وأفضل تكامل تقني، وجائزة الشمول المالي.
وتقوم لجنة تحكيم مستقلة تماما، والتي تشمل نخبة من الخبراء في الصناعة لضمان الحيادية والمهنية في اختيار الفائزين، بتقييم مئات البنوك والشركات العالمية سنويا، بما في ذلك مصدري بطاقات الائتمان والخصم والدفع المسبق وشركات التجزئة ومعالجي المدفوعات والمشغلين والمبتكرين.
وجاء فوز بنك وربة بهذه الجائزة استنادا إلى مجموعة من المؤشرات النوعية، أبرزها تحقيقه أعلى معدل رضا عملاء (CSAT) في السوق الكويتي، ومعدل معالجة الشكاوى بنسبة 79.9%، إضافة إلى نسبة توصية بلغت 53%، متجاوزا متوسط أداء القطاع، كما حاز التطبيق الذكي لبنك وربة تقييما مميزا بنسبة 85.6%، نظرا لما يقدمه من تجربة مصرفية رقمية سلسة ومتكاملة، بفضل خصائصه المتقدمة مثل التنبيهات المخصصة، وخاصية المصادقة البيومترية، والاستجابة الفورية لاحتياجات العملاء، ما يعكس تركيز البنك على تسهيل التعاملات وتعزيز رضا المستخدمين.
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