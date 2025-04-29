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الغرفة 253 5 مليون دولار التبادل التجاري بين الكويت وبلجيكا

الغرفة 253 5 مليون دولار التبادل التجاري بين الكويت وبلجيكا

2025-04-29 10:16:56
(MENAFN- Al-Anbaa)


استقبلت غرفة تجارة صناعة الكويت أمس، وفدا اقتصاديا بلجيكيا برئاسة إزابيل غريبا الرئيس التنفيذي لوكالة التنمية الاقتصادية في بروكسل، وبحضور سفير مملكة بلجيكا لدى الكويت كريستيان دومز، والأمين العام لغرفة التجارة العربية - البلجيكية - اللوكسمبورغية المشتركة قيصر حجازين، وبحضور ممثلين عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعدد من أصحاب الأعمال المهتمين.
وفي بداية اللقاء، رحبت الغرفة بالوفد الضيف، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يؤكد الروابط القوية بين الكويت وبلجيكا، وهي روابط بنيت على سنوات من الصداقة والثقة المتبادلة والتطلعات المشتركة، موضحة أن لقاء الوفد البلجيكي يعكس روح التعاون بين البلدين، حيث يمثل صناعات متنوعة تشمل الطاقة والبناء والرعاية الصحية والتمويل. وأكدت أن التعاون الاقتصادي بين البلدين دليل على الإمكانات الكبيرة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 253.5 مليون دولار خلال عام 2023، في حين تحافظ الكويت وبلجيكا على علاقة استثمارية مشتركة خاصة في قطاعات مثل البنية التحتية والعقارات والتمويل.
من جهته، عبر السفير البلجيكي كريستيان دومز عن سعادته بهذا اللقاء، لافتا إلى أن حضور الشكرات البلجيكية بهذا العدد يعكس الاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما حث الشركات البلجيكية على إقامة مشاريع مشتركة مع نظيراتها الكويتية. بدوره، أعرب قيصر حجازين عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مشيرا إلى وجود 40 شركة مرموقة في هذا اللقاء، ودعا إلى تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، معتبرا أن الكويت شريك استثماري مهم من خلال إقامتها مشاريع استثمارية استراتيجية في مجال النفط والغاز في بلجيكا.
من جهتها، قدمت هيئة تشجيع الاستثمار عرضا حول رؤية الكويت 2035 وتطرقت إلى أهم المشاريع والشراكات في القطاع الخاص والقطاعات الأخرى.

MENAFN29042025000130011022ID1109489226

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