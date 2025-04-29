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الغرفة 253 5 مليون دولار التبادل التجاري بين الكويت وبلجيكا
(MENAFN- Al-Anbaa)
استقبلت غرفة تجارة صناعة الكويت أمس، وفدا اقتصاديا بلجيكيا برئاسة إزابيل غريبا الرئيس التنفيذي لوكالة التنمية الاقتصادية في بروكسل، وبحضور سفير مملكة بلجيكا لدى الكويت كريستيان دومز، والأمين العام لغرفة التجارة العربية - البلجيكية - اللوكسمبورغية المشتركة قيصر حجازين، وبحضور ممثلين عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعدد من أصحاب الأعمال المهتمين.
وفي بداية اللقاء، رحبت الغرفة بالوفد الضيف، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يؤكد الروابط القوية بين الكويت وبلجيكا، وهي روابط بنيت على سنوات من الصداقة والثقة المتبادلة والتطلعات المشتركة، موضحة أن لقاء الوفد البلجيكي يعكس روح التعاون بين البلدين، حيث يمثل صناعات متنوعة تشمل الطاقة والبناء والرعاية الصحية والتمويل. وأكدت أن التعاون الاقتصادي بين البلدين دليل على الإمكانات الكبيرة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 253.5 مليون دولار خلال عام 2023، في حين تحافظ الكويت وبلجيكا على علاقة استثمارية مشتركة خاصة في قطاعات مثل البنية التحتية والعقارات والتمويل.
من جهته، عبر السفير البلجيكي كريستيان دومز عن سعادته بهذا اللقاء، لافتا إلى أن حضور الشكرات البلجيكية بهذا العدد يعكس الاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما حث الشركات البلجيكية على إقامة مشاريع مشتركة مع نظيراتها الكويتية. بدوره، أعرب قيصر حجازين عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مشيرا إلى وجود 40 شركة مرموقة في هذا اللقاء، ودعا إلى تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، معتبرا أن الكويت شريك استثماري مهم من خلال إقامتها مشاريع استثمارية استراتيجية في مجال النفط والغاز في بلجيكا.
من جهتها، قدمت هيئة تشجيع الاستثمار عرضا حول رؤية الكويت 2035 وتطرقت إلى أهم المشاريع والشراكات في القطاع الخاص والقطاعات الأخرى.
استقبلت غرفة تجارة صناعة الكويت أمس، وفدا اقتصاديا بلجيكيا برئاسة إزابيل غريبا الرئيس التنفيذي لوكالة التنمية الاقتصادية في بروكسل، وبحضور سفير مملكة بلجيكا لدى الكويت كريستيان دومز، والأمين العام لغرفة التجارة العربية - البلجيكية - اللوكسمبورغية المشتركة قيصر حجازين، وبحضور ممثلين عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعدد من أصحاب الأعمال المهتمين.
وفي بداية اللقاء، رحبت الغرفة بالوفد الضيف، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يؤكد الروابط القوية بين الكويت وبلجيكا، وهي روابط بنيت على سنوات من الصداقة والثقة المتبادلة والتطلعات المشتركة، موضحة أن لقاء الوفد البلجيكي يعكس روح التعاون بين البلدين، حيث يمثل صناعات متنوعة تشمل الطاقة والبناء والرعاية الصحية والتمويل. وأكدت أن التعاون الاقتصادي بين البلدين دليل على الإمكانات الكبيرة، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 253.5 مليون دولار خلال عام 2023، في حين تحافظ الكويت وبلجيكا على علاقة استثمارية مشتركة خاصة في قطاعات مثل البنية التحتية والعقارات والتمويل.
من جهته، عبر السفير البلجيكي كريستيان دومز عن سعادته بهذا اللقاء، لافتا إلى أن حضور الشكرات البلجيكية بهذا العدد يعكس الاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، كما حث الشركات البلجيكية على إقامة مشاريع مشتركة مع نظيراتها الكويتية. بدوره، أعرب قيصر حجازين عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مشيرا إلى وجود 40 شركة مرموقة في هذا اللقاء، ودعا إلى تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة، معتبرا أن الكويت شريك استثماري مهم من خلال إقامتها مشاريع استثمارية استراتيجية في مجال النفط والغاز في بلجيكا.
من جهتها، قدمت هيئة تشجيع الاستثمار عرضا حول رؤية الكويت 2035 وتطرقت إلى أهم المشاريع والشراكات في القطاع الخاص والقطاعات الأخرى.
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