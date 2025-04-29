طبليات لتعزيز إجراءات التفتيش والتدقيق الأمني بالموانئ - جريدة الوطن السعودية

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طبليات لتعزيز إجراءات التفتيش والتدقيق الأمني بالموانئ - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) ألزمت الهيئة العامة للموانئ الوكلاء الملاحيين وجميع المستوردين والخطوط الملاحية البحرية، باستخدام ((الطبليات)) في شحن البضائع الواردة عبر الحاويات لموانئ المملكة، بغية تعزيز كفاءة إجراءات التفتيش والتدقيق الأمني على البضائع وغيرها من العمليات الميدانية الأخرى، وسيكون الإلزام نافذًا اعتبارًا من مطلع يونيو المقبل، بشكل تدريجي.
واتخذت الهيئة قرارها باستخدام ((الطبليات))، وهي ((عبارة عن هيكل خشبي مسطح يستخدم خصيصًا في تحميل البضائع))، لعدة اعتبارات، فإلى جانب الاعتبار الأمني، تأتي اعتبارات أخرى من أبرزها، الضراوة التي تمتاز بها، وهو ما يسهل عمليات المناولة والتفريغ من الحاويات، والذي يسهم بدوره في تقليص زمن الإفراج عن البضائع، إضافة إلى تقليل المخاطر التي تتعرض لها البضائع أثناء عملية الشحن والمناولة والتفريغ مثل الضياع أو التلف، وما لذلك من أهمية كبيرة في الحفاظ على سلامة الموظفين والعاملين بالموانئ.
واستثنت الهيئة عددا من البضائع من القرار، وهي المواد الصب ((السائبة)) الجافة أو السائلة التي تحمل مباشرة على وسائل النقل الخاصة بها مثل القمح وغيره من الحبوب، والأسمنت، والجبس، والمواد البترولية، والمواد الخام التي ترد في أكياس ((جامبو)) بأوزان كبيرة يصعب وضعها على طبليات، إضافة إلى الآلات والمعدات الثقيلة، وخطوط الإنتاج، والمولدات الكهربائية، والآليات، والمنتجات المعدنية التي ترد على شكل رولات كبيرة أو لفائف أو مسطحة، وأسياخ الحديد والأنابيب الكبيرة والسقالات وما يماثلها.
وشددت الهيئة إلى أنه في حال عدم الالتزام باستخدام الطبليات للبضائع الواردة عبر حاويات لموانئ المملكة سوف يتم فرض العقوبات والغرامات وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها، بعد نفاذ قرار الإلزام.
الموانئ السعودية
ميناء جدة الإسلامي
يبلغ عدد أرصفته 62 رصيفًا متعددة الأغراض
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
بلغ عدد أرصفته 43 رصيفًا مكتمل الخدمات والتجهيزات، يمكن من خلاله استقبال السفن العملاقة.
ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل
يعد من ضمن أكبر الموانئ الصناعية في الشرق الأوسط، ويضم أرصفة بعدد قياسي يبلغ 34 رصيفًا.
ميناء ينبع التجاري
يبلغ عدد أرصفته 12 رصيفًا، وتقدر طاقة الميناء الاستيعابية بأكثر من 13.5 مليون طن سنويًا.
ميناء الملك فهد الصناعي بينبع
تصل قدرة الميناء إلى مناوَلة 210 ملايين طن في العام، ويتضمن محطات متكاملة، وتشمل 4 أرصفة، وتستقبل السفن حتى حمولة 500 ألف طن.
ميناء الجبيل التجاري
تبلغ عدد أرصفته 16 رصيفًا، ويضم ساحات للتخزين، ومستودع خاص للمواد الخطرة.
ميناء رأس الخير
ضم الميناء 14 رصيفًا، وهو مجهز بالمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لمناولة جميع أنواع البضائع العامة
ميناء جازان
يتضمن ميناء جازان 12 رصيفًا، ويضم الميناء 3 قنوات اقتراب ملاحية، مزودة بالمساعدات الملاحية لضمان سلامة السفن، وتساندها صالة للركاب المسافرين بكل من ميناءي جازان وفرسان.
ميناء رأس تنورة
يضم 28 رصيفًا داخل مياه الخليج العربي مقسمة على منطقتين رأس تنورة والجعيمة.
ميناء الخفجي
يتميز الميناء بقدرته الاستيعابية المتميزة في استقبال ثلاث ناقلات في نفس الوقت، ناقلتا تحميل وناقلة تفريغ، كما يمكنه استقبال ست ناقلات في منطقة الانتظار واستقبال 30 قطعة صغيرة على أرصفته.
واتخذت الهيئة قرارها باستخدام ((الطبليات))، وهي ((عبارة عن هيكل خشبي مسطح يستخدم خصيصًا في تحميل البضائع))، لعدة اعتبارات، فإلى جانب الاعتبار الأمني، تأتي اعتبارات أخرى من أبرزها، الضراوة التي تمتاز بها، وهو ما يسهل عمليات المناولة والتفريغ من الحاويات، والذي يسهم بدوره في تقليص زمن الإفراج عن البضائع، إضافة إلى تقليل المخاطر التي تتعرض لها البضائع أثناء عملية الشحن والمناولة والتفريغ مثل الضياع أو التلف، وما لذلك من أهمية كبيرة في الحفاظ على سلامة الموظفين والعاملين بالموانئ.
واستثنت الهيئة عددا من البضائع من القرار، وهي المواد الصب ((السائبة)) الجافة أو السائلة التي تحمل مباشرة على وسائل النقل الخاصة بها مثل القمح وغيره من الحبوب، والأسمنت، والجبس، والمواد البترولية، والمواد الخام التي ترد في أكياس ((جامبو)) بأوزان كبيرة يصعب وضعها على طبليات، إضافة إلى الآلات والمعدات الثقيلة، وخطوط الإنتاج، والمولدات الكهربائية، والآليات، والمنتجات المعدنية التي ترد على شكل رولات كبيرة أو لفائف أو مسطحة، وأسياخ الحديد والأنابيب الكبيرة والسقالات وما يماثلها.
وشددت الهيئة إلى أنه في حال عدم الالتزام باستخدام الطبليات للبضائع الواردة عبر حاويات لموانئ المملكة سوف يتم فرض العقوبات والغرامات وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها، بعد نفاذ قرار الإلزام.
الموانئ السعودية
ميناء جدة الإسلامي
يبلغ عدد أرصفته 62 رصيفًا متعددة الأغراض
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
بلغ عدد أرصفته 43 رصيفًا مكتمل الخدمات والتجهيزات، يمكن من خلاله استقبال السفن العملاقة.
ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل
يعد من ضمن أكبر الموانئ الصناعية في الشرق الأوسط، ويضم أرصفة بعدد قياسي يبلغ 34 رصيفًا.
ميناء ينبع التجاري
يبلغ عدد أرصفته 12 رصيفًا، وتقدر طاقة الميناء الاستيعابية بأكثر من 13.5 مليون طن سنويًا.
ميناء الملك فهد الصناعي بينبع
تصل قدرة الميناء إلى مناوَلة 210 ملايين طن في العام، ويتضمن محطات متكاملة، وتشمل 4 أرصفة، وتستقبل السفن حتى حمولة 500 ألف طن.
ميناء الجبيل التجاري
تبلغ عدد أرصفته 16 رصيفًا، ويضم ساحات للتخزين، ومستودع خاص للمواد الخطرة.
ميناء رأس الخير
ضم الميناء 14 رصيفًا، وهو مجهز بالمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لمناولة جميع أنواع البضائع العامة
ميناء جازان
يتضمن ميناء جازان 12 رصيفًا، ويضم الميناء 3 قنوات اقتراب ملاحية، مزودة بالمساعدات الملاحية لضمان سلامة السفن، وتساندها صالة للركاب المسافرين بكل من ميناءي جازان وفرسان.
ميناء رأس تنورة
يضم 28 رصيفًا داخل مياه الخليج العربي مقسمة على منطقتين رأس تنورة والجعيمة.
ميناء الخفجي
يتميز الميناء بقدرته الاستيعابية المتميزة في استقبال ثلاث ناقلات في نفس الوقت، ناقلتا تحميل وناقلة تفريغ، كما يمكنه استقبال ست ناقلات في منطقة الانتظار واستقبال 30 قطعة صغيرة على أرصفته.
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