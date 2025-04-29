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طبليات لتعزيز إجراءات التفتيش والتدقيق الأمني بالموانئ - جريدة الوطن السعودية

طبليات لتعزيز إجراءات التفتيش والتدقيق الأمني بالموانئ - جريدة الوطن السعودية

2025-04-29 10:15:39
(MENAFN- Al Watan) ألزمت الهيئة العامة للموانئ الوكلاء الملاحيين وجميع المستوردين والخطوط الملاحية البحرية، باستخدام ((الطبليات)) في شحن البضائع الواردة عبر الحاويات لموانئ المملكة، بغية تعزيز كفاءة إجراءات التفتيش والتدقيق الأمني على البضائع وغيرها من العمليات الميدانية الأخرى، وسيكون الإلزام نافذًا اعتبارًا من مطلع يونيو المقبل، بشكل تدريجي.
واتخذت الهيئة قرارها باستخدام ((الطبليات))، وهي ((عبارة عن هيكل خشبي مسطح يستخدم خصيصًا في تحميل البضائع))، لعدة اعتبارات، فإلى جانب الاعتبار الأمني، تأتي اعتبارات أخرى من أبرزها، الضراوة التي تمتاز بها، وهو ما يسهل عمليات المناولة والتفريغ من الحاويات، والذي يسهم بدوره في تقليص زمن الإفراج عن البضائع، إضافة إلى تقليل المخاطر التي تتعرض لها البضائع أثناء عملية الشحن والمناولة والتفريغ مثل الضياع أو التلف، وما لذلك من أهمية كبيرة في الحفاظ على سلامة الموظفين والعاملين بالموانئ.
واستثنت الهيئة عددا من البضائع من القرار، وهي المواد الصب ((السائبة)) الجافة أو السائلة التي تحمل مباشرة على وسائل النقل الخاصة بها مثل القمح وغيره من الحبوب، والأسمنت، والجبس، والمواد البترولية، والمواد الخام التي ترد في أكياس ((جامبو)) بأوزان كبيرة يصعب وضعها على طبليات، إضافة إلى الآلات والمعدات الثقيلة، وخطوط الإنتاج، والمولدات الكهربائية، والآليات، والمنتجات المعدنية التي ترد على شكل رولات كبيرة أو لفائف أو مسطحة، وأسياخ الحديد والأنابيب الكبيرة والسقالات وما يماثلها.
وشددت الهيئة إلى أنه في حال عدم الالتزام باستخدام الطبليات للبضائع الواردة عبر حاويات لموانئ المملكة سوف يتم فرض العقوبات والغرامات وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها، بعد نفاذ قرار الإلزام.
الموانئ السعودية
ميناء جدة الإسلامي
يبلغ عدد أرصفته 62 رصيفًا متعددة الأغراض
ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
بلغ عدد أرصفته 43 رصيفًا مكتمل الخدمات والتجهيزات، يمكن من خلاله استقبال السفن العملاقة.
ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل
يعد من ضمن أكبر الموانئ الصناعية في الشرق الأوسط، ويضم أرصفة بعدد قياسي يبلغ 34 رصيفًا.
ميناء ينبع التجاري
يبلغ عدد أرصفته 12 رصيفًا، وتقدر طاقة الميناء الاستيعابية بأكثر من 13.5 مليون طن سنويًا.
ميناء الملك فهد الصناعي بينبع
تصل قدرة الميناء إلى مناوَلة 210 ملايين طن في العام، ويتضمن محطات متكاملة، وتشمل 4 أرصفة، وتستقبل السفن حتى حمولة 500 ألف طن.
ميناء الجبيل التجاري
تبلغ عدد أرصفته 16 رصيفًا، ويضم ساحات للتخزين، ومستودع خاص للمواد الخطرة.
ميناء رأس الخير
ضم الميناء 14 رصيفًا، وهو مجهز بالمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لمناولة جميع أنواع البضائع العامة
ميناء جازان
يتضمن ميناء جازان 12 رصيفًا، ويضم الميناء 3 قنوات اقتراب ملاحية، مزودة بالمساعدات الملاحية لضمان سلامة السفن، وتساندها صالة للركاب المسافرين بكل من ميناءي جازان وفرسان.
ميناء رأس تنورة
يضم 28 رصيفًا داخل مياه الخليج العربي مقسمة على منطقتين رأس تنورة والجعيمة.
ميناء الخفجي
يتميز الميناء بقدرته الاستيعابية المتميزة في استقبال ثلاث ناقلات في نفس الوقت، ناقلتا تحميل وناقلة تفريغ، كما يمكنه استقبال ست ناقلات في منطقة الانتظار واستقبال 30 قطعة صغيرة على أرصفته.

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