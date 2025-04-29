3000 فرصة وظيفية بمعرض المهنة والأعمال - جريدة الوطن السعودية

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3000 فرصة وظيفية بمعرض المهنة والأعمال - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) تقام في مدينة جدة، الثلاثاء، فعاليات النسخة السابعة عشرة من معرض المهنة والأعمال تحت شعار ((استكشف مستقبل العمل)) لعام 2025م، وذلك بمقر جامعة الأعمال والتكنولوجيا، وبمشاركة أكثر من 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص. ويستمر المعرض على مدار يومين.
يعرض المعرض أكثر من 1000 فرصة وظيفية، ويتضمن 30 ورشة عمل، ويهدف إلى إنشاء منصة تفاعلية تربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ودعم فرص التوظيف وريادة الأعمال، بمشاركة مؤسسات علمية ومهنية وجهات توظيف من مختلف القطاعات.
ورحب رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الدحلان، في كلمته بالضيوف والمشاركين، مؤكدًا أن معرض المهنة والأعمال يواكب تطورات سوق العمل واحتياجاته المتسارعة. وأشار إلى أن الجامعة قد خرّجت أكثر من 12.000 طالب وطالبة، مما رسخ مكانتها كمنارة علمية وتنموية تخدم الوطن وأجياله القادمة.
وشهد حفل الافتتاح توقيع أربع اتفاقيات تعاونية تهدف إلى تعزيز مجالات التدريب والتطوير والتوظيف، في خطوة تعكس التزام الجامعة بدعم خريجيها وتأهيلهم لاحتياجات السوق.
وقد شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الباحثين عن العمل ورواد الأعمال الذين حرصوا على التواصل مع الشركات والجهات المشاركة لتعزيز فرصهم المهنية.
يعرض المعرض أكثر من 1000 فرصة وظيفية، ويتضمن 30 ورشة عمل، ويهدف إلى إنشاء منصة تفاعلية تربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ودعم فرص التوظيف وريادة الأعمال، بمشاركة مؤسسات علمية ومهنية وجهات توظيف من مختلف القطاعات.
ورحب رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الدحلان، في كلمته بالضيوف والمشاركين، مؤكدًا أن معرض المهنة والأعمال يواكب تطورات سوق العمل واحتياجاته المتسارعة. وأشار إلى أن الجامعة قد خرّجت أكثر من 12.000 طالب وطالبة، مما رسخ مكانتها كمنارة علمية وتنموية تخدم الوطن وأجياله القادمة.
وشهد حفل الافتتاح توقيع أربع اتفاقيات تعاونية تهدف إلى تعزيز مجالات التدريب والتطوير والتوظيف، في خطوة تعكس التزام الجامعة بدعم خريجيها وتأهيلهم لاحتياجات السوق.
وقد شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الباحثين عن العمل ورواد الأعمال الذين حرصوا على التواصل مع الشركات والجهات المشاركة لتعزيز فرصهم المهنية.
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