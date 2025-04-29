  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
3000 فرصة وظيفية بمعرض المهنة والأعمال - جريدة الوطن السعودية

3000 فرصة وظيفية بمعرض المهنة والأعمال - جريدة الوطن السعودية

2025-04-29 10:15:39
(MENAFN- Al Watan) تقام في مدينة جدة، الثلاثاء، فعاليات النسخة السابعة عشرة من معرض المهنة والأعمال تحت شعار ((استكشف مستقبل العمل)) لعام 2025م، وذلك بمقر جامعة الأعمال والتكنولوجيا، وبمشاركة أكثر من 35 جهة من القطاعين الحكومي والخاص. ويستمر المعرض على مدار يومين.
يعرض المعرض أكثر من 1000 فرصة وظيفية، ويتضمن 30 ورشة عمل، ويهدف إلى إنشاء منصة تفاعلية تربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ودعم فرص التوظيف وريادة الأعمال، بمشاركة مؤسسات علمية ومهنية وجهات توظيف من مختلف القطاعات.
ورحب رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الدحلان، في كلمته بالضيوف والمشاركين، مؤكدًا أن معرض المهنة والأعمال يواكب تطورات سوق العمل واحتياجاته المتسارعة. وأشار إلى أن الجامعة قد خرّجت أكثر من 12.000 طالب وطالبة، مما رسخ مكانتها كمنارة علمية وتنموية تخدم الوطن وأجياله القادمة.
وشهد حفل الافتتاح توقيع أربع اتفاقيات تعاونية تهدف إلى تعزيز مجالات التدريب والتطوير والتوظيف، في خطوة تعكس التزام الجامعة بدعم خريجيها وتأهيلهم لاحتياجات السوق.
وقد شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الباحثين عن العمل ورواد الأعمال الذين حرصوا على التواصل مع الشركات والجهات المشاركة لتعزيز فرصهم المهنية.

MENAFN29042025000089011017ID1109489207

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث