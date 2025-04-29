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9395 وحدة عقارية مرخص بيعها على الخارطة - جريدة الوطن السعودية
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في مختلف مناطق المملكة 9.395 وحدة عقارية، مما يدل على التوسع المستمر في هذا النمط من التطوير العقاري الذي يُعد من الأدوات التنظيمية المهمة لتعزيز المعروض العقاري. كما بلغ عدد تراخيص الأنشطة العقارية في مجال الوساطة خلال الفترة ذاتها 91.379 ترخيصًا، ما يعكس زيادة في دخول منشآت وأفراد جدد إلى سوق الوساطة العقارية المنظمة.
وأوضح التقرير الدولي للهيئة العامة للإحصاء للربع الثالث 2024 استمرار النمو في عدد التراخيص العقارية والخدمات المرتبطة بالقطاع، مما يعكس حركة نشطة ومتنامية في السوق العقارية بالمملكة.
وأوضح التقرير الدولي للهيئة العامة للإحصاء للربع الثالث 2024 استمرار النمو في عدد التراخيص العقارية والخدمات المرتبطة بالقطاع، مما يعكس حركة نشطة ومتنامية في السوق العقارية بالمملكة.
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