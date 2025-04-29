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9395 وحدة عقارية مرخص بيعها على الخارطة - جريدة الوطن السعودية

9395 وحدة عقارية مرخص بيعها على الخارطة - جريدة الوطن السعودية

2025-04-29 10:15:38
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في مختلف مناطق المملكة 9.395 وحدة عقارية، مما يدل على التوسع المستمر في هذا النمط من التطوير العقاري الذي يُعد من الأدوات التنظيمية المهمة لتعزيز المعروض العقاري. كما بلغ عدد تراخيص الأنشطة العقارية في مجال الوساطة خلال الفترة ذاتها 91.379 ترخيصًا، ما يعكس زيادة في دخول منشآت وأفراد جدد إلى سوق الوساطة العقارية المنظمة.
وأوضح التقرير الدولي للهيئة العامة للإحصاء للربع الثالث 2024 استمرار النمو في عدد التراخيص العقارية والخدمات المرتبطة بالقطاع، مما يعكس حركة نشطة ومتنامية في السوق العقارية بالمملكة.

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