كيم جونج أون يشهد اختبار صواريخ من مدمرة جديدة ويدعو لتسريع تسليح البحرية النووية

MENAFN - Al-Bayan) ">أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن الزعيم كيم جونج أون شهد أولى عمليات إطلاق الصواريخ من مدمرة جديدة تم تدشينها مؤخراً، داعياً إلى تسريع الجهود لتعزيز القدرات الهجومية للبحرية النووية في البلاد.

وكانت كوريا الشمالية قد كشفت الأسبوع الماضي عن سفينة حربية جديدة تبلغ حمولتها خمسة آلاف طن، ومزودة بما وصفته بأقوى الأسلحة التي طورتها في مجال بناء السفن الحربية.

واعتبر كيم أن هذه الخطوة تمثل تقدماً كبيراً نحو تحقيق هدفه بتوسيع نطاق العمليات وقدرات الضربات الوقائية للجيش المسلح نووياً.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأربعاء، أن كيم تابع اختبارات شملت إطلاق صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، وصواريخ كروز استراتيجية، وصواريخ مضادة للطائرات، ومدافع آلية، إضافة إلى أسلحة للتشويش الإلكتروني، وذلك على متن المدمرة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأشاد الزعيم الكوري بمزيج الأسلحة الهجومية والدفاعية التي زُوّدت بها السفينة، ووجّه بتسريع عملية تسليح البحرية بالأسلحة النووية، وفق ما جاء في التقرير.

وخلال مراسم تدشين المدمرة، صرّح كيم بأنها ستدخل الخدمة مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن امتلاك غواصة تعمل بالطاقة النووية سيكون خطوته الكبرى التالية لتعزيز قدرات البحرية.

كما شدد على أهمية تعزيز قدرات الردع لدى كوريا الشمالية، في ظل ما وصفه بتصاعد العدائية التي تقودها الولايات المتحدة ضد بلاده.

وتشهد شبه الجزيرة الكورية توتراً متزايداً مع استمرار كوريا الشمالية في استعراض قدراتها العسكرية وتوسيع تعاونها الدفاعي مع روسيا.

ويوم الإثنين، أعلنت بيونغ يانغ للمرة الأولى إرسال قوات قتالية إلى روسيا لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا، فيما وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لكوريا الشمالية، مؤكداً أنه "لن ينسى تضحيات الجنود الكوريين الشماليين من أجل روسيا".