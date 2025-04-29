الشيباني يلتقي مسؤولين أمريكيين وسط مفاوضات لتخفيف العقوبات

MENAFN - Al-Bayan) ">قال مصدران مطلعان إن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، التقى أمس الثلاثاء في نيويورك مسؤولين كبارًا من وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك في ظل سعي دمشق للحصول على خارطة طريق واضحة من واشنطن لتخفيف العقوبات بشكل دائم.

ويزور الشيباني الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات بالأمم المتحدة، حيث رفع علم الثورة السورية ذي النجوم الثلاث، ليكون العلم الرسمي لسوريا بعد 14 عامًا من اندلاع الحرب.

وكان لقاء الثلاثاء هو الأول من نوعه بين مسؤولين أمريكيين والشيباني على الأراضي الأمريكية، ويأتي بعد ردٍّ سوري، في وقت سابق من هذا الشهر، على قائمة شروط طرحتها واشنطن كخطوة محتملة نحو تخفيف بعض العقوبات.

ولم يُعرف بعد المسؤولون الأمريكيون الذين التقاهم الشيباني، لكن أحد المصدرين أشار في وقت سابق إلى احتمال لقائه دوروثي شيا، القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، وجود "بعض ممثلي السلطات السورية المؤقتة" في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصريح بشأن عقد أي لقاءات مع مسؤولين أمريكيين.

وقالت بروس: "نواصل تقييم سياستنا تجاه سوريا بحذر، وسنحكم على السلطات المؤقتة بناءً على أفعالها. لسنا بصدد تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا حاليًا، ولا أستطيع تقديم أي معلومات مسبقة بشأن اجتماعات محتملة".

وأشار أحد المصدرين إلى أن دمشق تسعى لرؤية خارطة طريق واقعية من واشنطن لتخفيف العقوبات بصورة دائمة، بما يشمل جدولًا زمنيًا واضحًا لتلبية المطالب الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد سلّمت دمشق، الشهر الماضي، قائمة من ثمانية شروط، بينها تدمير ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيماوية، وضمان عدم تولّي أجانب مناصب قيادية في الحكومة.

وكانت رويترز أول من أفاد بأن ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية بمكتب شؤون الشرق الأدنى، قد سلّمت الشيباني قائمة الشروط خلال اجتماع شخصي عُقد على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل، في 18 مارس.

وتواجه سوريا حاجة ماسة إلى تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار، بعد سنوات الحرب والعقوبات الأمريكية والبريطانية والأوروبية الصارمة التي فُرضت بهدف الضغط على الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي يناير، أصدرت واشنطن إعفاءً لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات لتشجيع إيصال المساعدات، لكن الإعفاء لم يُحدث تأثيرًا يُذكر.

وقالت مصادر لرويترز في مارس إن واشنطن، في حال استجابة دمشق لجميع المطالب، ستمدد الإعفاء لمدة عامين، وربما تُصدر إعفاءً إضافيًا.

وفي ردها على المطالب الأمريكية، تعهدت دمشق بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للبحث عن الصحفي الأمريكي المفقود، أوستن تايس، وتقديم تفاصيل بشأن تعاملها مع مخزونات الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع منظمة دولية لمراقبة الأسلحة.

لكن، ووفقًا للرسالة، لم تُقدّم دمشق ردًا واضحًا على مطالب رئيسية أخرى، مثل سحب المقاتلين الأجانب، ومنح الولايات المتحدة إذنًا بتنفيذ ضربات لمكافحة الإرهاب.