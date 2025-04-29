ديمبلي يقود باريس سان جيرمان للفوز على أرسنال ويقترب من نهائي دوري الأبطال لأول مرة

MENAFN - Al-Bayan) اقترب باريس سان جيرمان خطوة كبيرة من نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما سجل عثمان ديمبلي هدفًا مبكرًا قاد به الفريق للفوز 1-0 على مضيفه أرسنال، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي.

وجاء هدف ديمبلي في الدقيقة الرابعة، حيث سيطر سان جيرمان على مجريات اللعب في المراحل الأولى من المواجهة، ونجح فريق المدرب لويس إنريكي في الحفاظ على تقدمه ليخرج بأفضلية ثمينة قبل مباراة الإياب المقررة في العاصمة الفرنسية.

ويعد هذا الفوز الأول لسان جيرمان على أرسنال بعد ست مواجهات بين الفريقين.

وتحسن أداء أرسنال، الذي يخوض نصف النهائي لأول مرة منذ عام 2009، تدريجيًا بعد بداية متعثرة، وشهد الشوط الثاني إلغاء هدف لميكل ميرينو، بينما تألق جيانلويجي دوناروما، حارس سان جيرمان، في التصدي لعدة فرص.

وكاد سان جيرمان أن يعزز تقدمه، لكن برادلي باركولا وجونسالو راموس أهدرا فرصتين ثمينتين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتُقام مباراة الإياب في باريس يوم الأربعاء المقبل، وسيتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى النهائي لملاقاة الفائز من مواجهة إنتر ميلان وبرشلونة، المقررة في ميونيخ.

ويتطلع سان جيرمان للتتويج بلقبه الأول في البطولة الأوروبية.

وقال فيتينيا، لاعب وسط سان جيرمان: "كانت ليلة رائعة للفريق. سيطرنا على الكرة في أغلب فترات اللقاء. كان علينا التكيف مع ظروف المباراة، ونجحنا في ذلك، إذ دافعنا وهاجمنا بشكل جيد".

ورغم أن النتيجة تمثل ضربة قوية لأرسنال، فإن الحارس ديفيد رايا أكد أن الأمل لا يزال قائمًا، قائلاً: "أثبتنا منذ الدقيقة 25 أننا قادرون على الفوز على أي فريق. وحققنا هذا الموسم انتصارات خارج أرضنا، وسنذهب إلى باريس للفوز بالمباراة".

تطور كبير

وكان أرسنال قد فاز بسهولة 2-0 على سان جيرمان في لندن خلال دور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة في أكتوبر، لكن الفريق الفرنسي بقيادة لويس إنريكي شهد تطورًا ملحوظًا منذ ذلك الحين.

فمنذ تلك الخسارة، بات سان جيرمان كابوسًا للأندية الإنجليزية، حيث تغلب على مانشستر سيتي في دور المجموعات، ثم أطاح بليفربول من دور الـ16، وتغلب على أستون فيلا في ربع النهائي.

ورغم الدعم الجماهيري الكبير لأرسنال، لم ينجح أصحاب الأرض في خلق فرص حقيقية خلال أول 25 دقيقة، وسط تفوق واضح في سرعة وتحركات لاعبي سان جيرمان، الذين فرضوا أسلوبهم على اللقاء.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد توغل خفيتشا كفاراتسخيليا من الجهة اليسرى وتمريره كرة عرضية إلى ديمبلي، الذي سددها بقوة في المرمى بعد ارتدادها من القائم.

وهذا هو الهدف الثامن لديمبلي في البطولة هذا الموسم، كما ساهم بـ11 هدفًا، ليعادل الرقم القياسي للنادي المسجل باسم كيليان مبابي.

وواصل سان جيرمان ضغطه، وكاد ماركينيوس أن يسجل بضربة رأس بعد عرضية من حكيمي، لكن رايا تصدى لها ببراعة.

كما طالب كفاراتسخيليا بركلة جزاء بعد احتكاك مع جورين تيمبر، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وفي الوقت الذي بدأ فيه أرسنال فرض سيطرته، اقترب جابرييل مارتينيلي من التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن دوناروما واصل تألقه.

وظن أرسنال أنه أدرك التعادل مع بداية الشوط الثاني، حين سجل ميرينو من ضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها ديكلان رايس، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب التسلل.

وتصدى دوناروما لمحاولة خطيرة من تروسار، بينما رد سان جيرمان بمحاولات من باركولا وراموس، حيث ارتدت تسديدة الأخير من العارضة.

وانتهت المباراة بفوز ثمين لسان جيرمان بنتيجة 1-0، ليقترب من حلم التتويج الأوروبي الأول في تاريخه.