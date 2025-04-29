بريطانيا وأمريكا تنفذان هجومًا جويًا على مصنع طائرات مسيّرة للحوثيين في اليمن

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الجيش البريطاني، الأربعاء، أنه شنّ بالاشتراك مع الجيش الأمريكي ضربة جوية في اليمن استهدفت منشأة لإنتاج طائرات مسيّرة تابعة للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، إن "القوات البريطانية شاركت في عملية مشتركة مع القوات الأمريكية ضد هدف عسكري حوثي في اليمن"، مشيرة إلى أن المنشأة المستهدفة تبعد نحو 25 كيلومترًا جنوب العاصمة صنعاء.

وأوضح البيان أن الضربة الجوية نُفّذت "ليلًا، عندما يكون احتمال وجود مدنيين في المنطقة منخفضًا".

وبحسب الوزارة، فإن الضربة نُفّذت بواسطة مقاتلات "تايفون" بريطانية، واستهدفت "مجموعة مبانٍ يستخدمها الحوثيون لتصنيع طائرات مسيّرة من النوع المستخدم في مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، إثر هجوم 7 أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بها.

ومنذ مطلع عام 2024، تشنّ الولايات المتحدة ضربات ضد الحوثيين، تشاركها فيها أحيانًا بريطانيا.

لكن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها لندن أنها شاركت مع واشنطن في تنفيذ ضربة جوية في اليمن منذ أن أطلق الجيش الأمريكي، في منتصف مارس، حملة مكثفة ضد المتمردين اليمنيين.

وكان البنتاغون قد أعلن، الثلاثاء، أن القوات الأمريكية ضربت أكثر من ألف هدف في اليمن منذ أن بدأت واشنطن حملتها الجوية المكثفة ضد الحوثيين في منتصف مارس.