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العدل الدولية تحدد موعدا لإصدار قرار في قضية السودان والإمارات

العدل الدولية تحدد موعدا لإصدار قرار في قضية السودان والإمارات

2025-04-29 09:15:06
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها ستصدر قرارها بخصوص دعوى السودان ضد الإمارات يوم الاثنين القادم الموافق للـ5 من مايو المقبل.

وجاء ذلك عقب جلسة مداولة حول التهم الموجهة من السودان ضد الإمارات، المتعلقة بـ"جرائم الدعم السريع" في دارفور، لا سيما "الإبادة الجماعية بحق إثنية المساليت في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور".

وجاء في إعلان المحكمة بموقعها الرسمي اليوم "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان (السودان ضد الإمارات العربية المتحدة): طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة - المحكمة تصدر أمرها يوم الاثنين 5 مايو 2025 في الساعة الثالثة مساءً".

من جهتها رفضت الإمارات عبر بعثتها في الأمم المتحدة، بشكل قاطع ما وصفته بـ"الادعاءات الزائفة" من المندوب الدائم للسودان حول تورط الإمارات بـ"أي شكل من أشكال العدوان" أو "زعزعة الاستقرار" في بلاده.

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