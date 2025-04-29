العدل الدولية تحدد موعدا لإصدار قرار في قضية السودان والإمارات

العدل الدولية تحدد موعدا لإصدار قرار في قضية السودان والإمارات
خبرني - أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها ستصدر قرارها بخصوص دعوى السودان ضد الإمارات يوم الاثنين القادم الموافق للـ5 من مايو المقبل.
وجاء ذلك عقب جلسة مداولة حول التهم الموجهة من السودان ضد الإمارات، المتعلقة بـ"جرائم الدعم السريع" في دارفور، لا سيما "الإبادة الجماعية بحق إثنية المساليت في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور".
وجاء في إعلان المحكمة بموقعها الرسمي اليوم "تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان (السودان ضد الإمارات العربية المتحدة): طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة - المحكمة تصدر أمرها يوم الاثنين 5 مايو 2025 في الساعة الثالثة مساءً".
من جهتها رفضت الإمارات عبر بعثتها في الأمم المتحدة، بشكل قاطع ما وصفته بـ"الادعاءات الزائفة" من المندوب الدائم للسودان حول تورط الإمارات بـ"أي شكل من أشكال العدوان" أو "زعزعة الاستقرار" في بلاده.
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