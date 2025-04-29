ترمب : أود أن أصبح أنا البابا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه ليس لديه أي تفضيلات بشأن المرشح لمنصب بابا الفاتيكان الجديد، مازحا بأنه لن يمانع في تولي منصب البابوية بنفسه.

وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض عندما سئل عمن يفضل أن يكون البابا القادم: "أود أن أصبح أنا البابا. سيكون هذا خياري الأول"، في تعليق مازح. ثم أضاف بجدية: "لا، لا أعرف، ليس لدي أي تفضيلات". غير أنه أشار إلى "الكاردينال من نيويورك" دون ذكر اسمه.

يذكر أن البابا فرنسيس، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2013، توفي في 21 أبريل الجاري عن عمر ناهز 89 عاما إثر سكتة دماغية أدت إلى غيبوبة وتوقف القلب.

وقد أقيمت مراسم وداعه في كاتدرائية القديس بطرس، بينما عقدت جنازته في 26 أبريل في ساحة القديس بطرس، ودفن في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري التي اختارها البابا فرنسيس خلال حياته مكانا لدفنه.

ومن المقرر أن يبدأ المجمع الانتخابي (الكونكلاف) لاختيار البابا الجديد في الفاتيكان يوم 7 مايو المقبل، حيث تجري هذه الانتخابات المغلقة تقليديا في كنيسة سيستينا.