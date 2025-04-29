لبنان.. أونصات وليرات ذهبية تحمل صورة نصر الله

خبرني - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لأونصات وليرات ذهبية تحمل صورة أمين عام "حزب الله" الراحل حسن نصرالله، دون أن يتضح مصدرها.

وعقب تساؤلات عنها وبعض المزاعم بأن مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله" هي التي تصدرها، أكدت الأخيرة في بيان لها أنها لا تسوق ولا تبيع أي أونصة أو ليرة ذهبية ذات طابع أو نقش خاص، ولا علاقة لها بالأونصات التي يتم الترويج لها لا صناعة ولا بيعا.

وأظهرت الصور المتداولة أونصات تحمل صورة نصر الله على وجه، واسمه على الوجه الآخر، بالإضافة إلى مواصفاتها كالوزن (31.1 غرام) وبلد الصنع لبنان، وهي مرمّزة بأرقام تسلسلية.

جدير بالذكر أنه خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، هاجمت إسرائيل فروع مؤسسة "القرض الحسن" التابعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومدينة الهرمل في محافظة بعلبك وفي صيدا ومناطق أخرى.

وأسس حزب الله مؤسسة "القرض الحسن" في عام 1982 كمؤسسة خيرية تقدم قروضا بدون فوائد للبنانيين المحتاجين. ونمت منذ ذلك الحين لتصبح مؤسسة رئيسية لها فروع في الضاحية الجنوبية لبيروت وأجزاء أخرى من لبنان.

هذا، وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسة "القرض الحسن" في عام 2007 ثم عقوبات أخرى عام 2021 على 6 من موظفي المؤسسة، مشيرة إلى أنها "جمعت حوالي نصف مليار دولار". وقالت الخزانة الأمريكية في بيانها عام 2021 إنها فرضت عقوبات على 6 موظفين في المؤسسة لاستخدامهم حسابات شخصية في بنوك لبنانية مرخصة لتحويل أكثر من 500 مليون دولار من وإلى "القرض الحسن" خلال العقد الماضي.

وذكرت الوزارة حينها أن هذا النشاط منح مؤسسة "القرض الحسن" إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي من خلال الحسابات الشخصية لهؤلاء الموظفين في البنوك اللبنانية.