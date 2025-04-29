لبنان.. أونصات وليرات ذهبية تحمل صورة نصر الله

لبنان.. أونصات وليرات ذهبية تحمل صورة نصر الله
خبرني - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لأونصات وليرات ذهبية تحمل صورة أمين عام "حزب الله" الراحل حسن نصرالله، دون أن يتضح مصدرها.
وعقب تساؤلات عنها وبعض المزاعم بأن مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لـ"حزب الله" هي التي تصدرها، أكدت الأخيرة في بيان لها أنها لا تسوق ولا تبيع أي أونصة أو ليرة ذهبية ذات طابع أو نقش خاص، ولا علاقة لها بالأونصات التي يتم الترويج لها لا صناعة ولا بيعا.
وأظهرت الصور المتداولة أونصات تحمل صورة نصر الله على وجه، واسمه على الوجه الآخر، بالإضافة إلى مواصفاتها كالوزن (31.1 غرام) وبلد الصنع لبنان، وهي مرمّزة بأرقام تسلسلية.
جدير بالذكر أنه خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، هاجمت إسرائيل فروع مؤسسة "القرض الحسن" التابعة في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومدينة الهرمل في محافظة بعلبك وفي صيدا ومناطق أخرى.
وأسس حزب الله مؤسسة "القرض الحسن" في عام 1982 كمؤسسة خيرية تقدم قروضا بدون فوائد للبنانيين المحتاجين. ونمت منذ ذلك الحين لتصبح مؤسسة رئيسية لها فروع في الضاحية الجنوبية لبيروت وأجزاء أخرى من لبنان.
هذا، وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسة "القرض الحسن" في عام 2007 ثم عقوبات أخرى عام 2021 على 6 من موظفي المؤسسة، مشيرة إلى أنها "جمعت حوالي نصف مليار دولار". وقالت الخزانة الأمريكية في بيانها عام 2021 إنها فرضت عقوبات على 6 موظفين في المؤسسة لاستخدامهم حسابات شخصية في بنوك لبنانية مرخصة لتحويل أكثر من 500 مليون دولار من وإلى "القرض الحسن" خلال العقد الماضي.
وذكرت الوزارة حينها أن هذا النشاط منح مؤسسة "القرض الحسن" إمكانية الوصول إلى النظام المالي الدولي من خلال الحسابات الشخصية لهؤلاء الموظفين في البنوك اللبنانية.
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