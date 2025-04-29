ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لتجنيب مصنّعي السيارات تعرفات تراكمية

MENAFN - Al-Bayan) ">وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أمرِاً تنفيذيا يرمي إلى تجنيب شركات تصنيع السيارات المنتجة على الأراضي الأميركية دفع تعرفات تراكمية على منتجاتهم وقطع الغيار المستوردة.

وقال ترامب قبيل توجّهه إلى ديترويت (ميشيغن)، القلب النابض لصناعة السيارات الأميركية، بمناسبة مرور مئة يوم على بدء ولايته الرئاسية الثانية غير المتتالية "نريد ببساطة مساعدتهم خلال هذه الفترة الانتقالية"، مشيرا إلى أن هذا التدبير "قصير الأجل".

وبذلك، سيعفى المصنّعون من دفع رسوم جمركية أخرى، على غرار تلك المفروضة على الصلب أو الألمنيوم.وقال مسؤول في وزارة التجارة في وقت سابق إن المصنعين سيدفعون المبلغ "الأعلى". إلى ذلك، قرّر الرئيس اتّخاذ تدبير موقت لخفض الفاتورة الجمركية للمصنّعين الذين ينتجون ويبيعون سياراتهم في الولايات المتحدة.

ووفق الإعلان فإن الهدف يكمن في "حماية الأمن القومي من خلال تشجيع إنتاج السيارات على الأراضي الأميركية وتقليص اعتماد الولايات المتحدة على واردات السيارات الأجنبية وقطع غيارها".

وسارع إلى الترحيب بخطوة ترامب اتحاد مصنّعي السيارات الأميركيين (إيه إيه بي سي) الذي يمثّل الشركات المصنّعة التاريخية الثلاث فورد، وجنرال موتورز، وستيلانتس (كرايسلر، وجيب، ودودج، وغيرها).

وعلّق رئيس الاتحاد مات بلوت بالقول إنّ "تطبيق تعرفات جمركية متعدّدة على نفس المنتج أو قطعة الغيار كان مصدر قلق كبير بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأميركية، ونحن سعداء بمعالجة هذه المشكلة"، مرحّبا أيضا بآلية الخصم. وأضاف أنّ المرسوم الرئاسي ستتمّ "دراسته من كثب" لتقييم "فعاليته" في خفض الفاتورة الجمركية.