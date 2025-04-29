جنرال موتورز تستدعي 600 ألف سيارة بسبب عيوب في المحرك

جنرال موتورز تستدعي 600 ألف سيارة بسبب عيوب في المحرك
ويشمل الاستدعاء بعض سيارات كاديلاك إسكاليد وإسكاليد إي إس في، وشيفروليه سيلفرادو 1500، وسوبربان وتاهو، بالإضافة إلى جي إم سي سييرا 1500 ويوكون ويوكون إكس إل، وذلك ضمن موديلات السنوات 2021 إلى 2024.
ووفقا لوثائق الاستدعاء الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، فإن هذه المركبات مزودة بمحرك بنزين قد يحتوي على مشكلات في مكونات قضيب التوصيل أو عمود الكرنك، نتيجة لمشاكل في جودة أو تصنيع المورد. وقد يؤدي ذلك إلى تلف المحرك، وربما تعطله أثناء القيادة، مما يزيد من مخاطر وقوع حوادث.
وتحذر وثائق الإدارة من أن السائقين المتأثرين قد يلاحظون علامات التحذير قبل فشل المحرك، مثل صدور أصوات طرق أو دوي عالي، أو ظهور ضوء فحص المحرك، أو مشاكل في أداء السيارة مثل انخفاض الدفع.
وكإجراء علاجي، ستقوم الوكالات المعتمدة بفحص المركبات المتأثرة، وإصلاح المحرك أو استبداله بمكونات أحدث عند الحاجة، دون أي تكلفة على المالك. وبدأت إشعارات الوكلاء الأسبوع الماضي، بينما من المقرر إرسال رسائل إلى أصحاب السيارات في 9 يونيو.
وبحسب إشعار بتاريخ 24 أبريل/، فإن عدد المركبات المشمولة بالاستدعاء يبلغ نحو 597 ألفا و630 مركبة، لكن الشركة تقدر أن العيب موجود فعليا في نحو 3% فقط منها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية