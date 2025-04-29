موسكو وكييف.. جدل وانعدام ثقة بشأن "الهدنة"

MENAFN - Al-Bayan) ">مثلت مقترحات وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفرص السلام، مثار جدل بين موسكو وكييف، وفيما حضت واشنطن الروس على إنهاء الحرب حذرت برلين الأمريكيين من الضغط على أوكرانيا لإبرام اتفاق سلام مفروض.

وأعلن الكرملين أن أوكرانيا لم ترد على العديد من العروض، التي قدمها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبدء مفاوضات سلام مباشرة، وإنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستنضم إلى وقف إطلاق النار، الذي أعلنه لمدة 3 أيام الشهر المقبل.

وذكر دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين للصحفيين، أن بويتن هو من أكد مراراً أن روسيا مستعدة، دون أي شروط مسبقة، بدء عملية المفاوضات، مضيفاً: ((لم نتلق أي رد من نظام كييف حتى الآن، من الصعب للغاية فهم ما إذا كانت أوكرانيا تنوي الانضمام إلى وقف إطلاق النار)).

كما نقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف قوله، إن أوكرانيا لم تستجب للعديد من العروض التي قدمها بوتين لبدء مفاوضات سلام مباشرة، وإن التركيز الأساسي لموسكو ينصب على بدء هذه العملية، لافتاً إلى أن روسيا لا تستطيع الرد على اقتراح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً دون تسوية جميع الخلافات الدقيقة.

في المقابل انتقد زيلينسكي إعلان بوتين عن هدنة أحادية الجانب من 8 إلى 10 مايو، قائلاً، إن الهدنة كانت محاولة أخرى للتلاعب.

وأضاف زيلينسكي في خطاب ليلي مصور: ((لسبب ما يُفترض بالجميع الانتظار حتى 8 مايو لوقف إطلاق النار فقط لمنح بوتين الهدوء لعرضه العسكري.. نحن نقدر الأرواح البشرية، لا العروض العسكرية.. لا حاجة للانتظار من أجل وقف إطلاق النار.. يجب أن يكون وقف إطلاق النار ليس لبضعة أيام فقط، ثم العودة إلى القتل بعد ذلك. يجب أن يكون فورياً وكاملاً وغير مشروط، لمدة لا تقل عن 30 يوماً، لضمان أنه آمن ومضمون، هذا هو الأساس الذي قد يؤدي إلى دبلوماسية حقيقية)).

بدوره حض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، نظيره الروسي سيرغي لافروف على إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية: ((بعد زيارة المبعوث الخاص ويتكوف إلى موسكو شدد روبيو على الخطوات التالية في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وعلى ضرورة إنهاء الحرب الآن.. الولايات المتحدة جادة بشأن تسهيل إنهاء هذه الحرب العبثية)).

تحذير وتعويل

إلى ذلك، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية المنتهية ولايتها، أنالينا بيربوك، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الضغط على أوكرانيا لإبرام اتفاق سلام مفروض من روسيا.

وقالت بيربوك، خلال اجتماع مع نظرائها من دول الشمال الأوروبي، وكذلك من بولندا وفرنسا في جزيرة بورنهولم الدنماركية: ((لا يمكن أن يكون من مصلحة أحد أكبر اللاعبين في العالم، الولايات المتحدة، إبرام صفقة أو معاهدة تؤدي إلى مزيد من العدوان.. نحن بحاجة إلى سلام موثوق ودائم))، مؤكدة أن هذا ما يدافع عنه الأوروبيون.

من جهته عول وزير الدفاع الألماني المنتهية ولايته، بوريس بيستوريوس، على استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، قائلاً: ((أمن أوروبا يمثل أهمية قصوى للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، وسيظل كذلك)).

ووصف بيستوريوس اقتراح السلام الأمريكي الأخير بأنه بمثابة استسلام من جانب أوكرانيا، وقال: ((الاقتراح المطروح حالياً على الطاولة يشبه إلى حد كبير ما كان بإمكان أوكرانيا أن تقبل به قبل عام، وذلك بالاستسلام والتخلي عملياً عن كل شيء، عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وعدم وجود ضمانات أمنية كافية)).

تبادل مسيرات

ميدانياً، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أمس، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 37 من أصل 100 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة قبل الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 100 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميلروفو، وأوريول، وبريانسك، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم. بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 131 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة قبل الماضية، فوق الأراضي الروسية.

كما قال مسؤولون محليون، أمس، إن شخصين لقيا حتفهما، وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة بيلغورود بروسيا. وأفاد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق تلغرام أن الضحايا كانوا على متن سيارة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا عندما وقع الهجوم.