عمار بن حميد: توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم المستثمرين في عجمان

MENAFN - Al-Bayan) ">افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، فعاليات النسخة الثالثة من معرض عجمان للاستثمار العقاري الذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بتوجيهات ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتستمر فعالياته حتى الأول من مايو المقبل.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، جعل الإمارة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً تنافسياً بفضل رؤيته المستقبلية الطموحة وقناعته الراسخة بضرورة توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم المستثمرين وتعزز ثقتهم بالاستثمار في الإمارة، خصوصاً في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد والنمو المستدام في شتى القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وأضاف سموه أن معرض عجمان للاستثمار العقاري بات واحداً من أهم المعارض العقارية في المنطقة لما يوفره من فرص استثمارية واعدة تلبي متطلبات المستثمرين ورواد الأعمال المهتمين بمجال العقارات.

مؤكداً أن عجمان شهدت تطوراً ملموساً على مستوى جودة البنية التحتية، ونجحت في ترسيخ مكانتها واحدة من أفضل الوجهات للعيش والعمل والخيار الأمثل لرواد الأعمال والمستثمرين.

من جانبه، قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن معرض عجمان للاستثمار العقاري نجح في تعزيز استقطاب المستثمرين وأسهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على العقارات، ما أدى إلى ارتفاع نشاط ومعدلات نمو السوق العقاري في مختلف مناطق الإمارة.

مؤكداً أن عجمان تمكنت بفضل رؤية القيادة الرشيدة من بلوغ الريادة في العديد من المجالات وأصبحت إمارة عصرية تتمتع بمنظومة خدمية مبتكرة ومتكاملة وتقدم خيارات استثمارية متنوعة مع التركيز على جودة الحياة ورفاهية السكان.

وأوضح المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن معرض عجمان للاستثمار العقاري يتضمن جلسات حوارية ثرية يقدمها نخبة من الخبراء والأخصائيين العقاريين حول الاستثمار الناجح في مشاريع التطوير العقاري واستراتيجيات تنمية المحفظة العقارية ومنظومة الخدمات الذكية.