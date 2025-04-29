عمار بن حميد: توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم المستثمرين في عجمان

عمار بن حميد: توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم المستثمرين في عجمان
وأكد سمو ولي عهد عجمان أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، جعل الإمارة مركزاً اقتصادياً واستثمارياً تنافسياً بفضل رؤيته المستقبلية الطموحة وقناعته الراسخة بضرورة توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم المستثمرين وتعزز ثقتهم بالاستثمار في الإمارة، خصوصاً في ظل الأداء الإيجابي للاقتصاد والنمو المستدام في شتى القطاعات الحيوية وفي مقدمتها القطاع العقاري.
وأضاف سموه أن معرض عجمان للاستثمار العقاري بات واحداً من أهم المعارض العقارية في المنطقة لما يوفره من فرص استثمارية واعدة تلبي متطلبات المستثمرين ورواد الأعمال المهتمين بمجال العقارات.
مؤكداً أن عجمان شهدت تطوراً ملموساً على مستوى جودة البنية التحتية، ونجحت في ترسيخ مكانتها واحدة من أفضل الوجهات للعيش والعمل والخيار الأمثل لرواد الأعمال والمستثمرين.
من جانبه، قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن معرض عجمان للاستثمار العقاري نجح في تعزيز استقطاب المستثمرين وأسهم بشكل مباشر في زيادة الطلب على العقارات، ما أدى إلى ارتفاع نشاط ومعدلات نمو السوق العقاري في مختلف مناطق الإمارة.
مؤكداً أن عجمان تمكنت بفضل رؤية القيادة الرشيدة من بلوغ الريادة في العديد من المجالات وأصبحت إمارة عصرية تتمتع بمنظومة خدمية مبتكرة ومتكاملة وتقدم خيارات استثمارية متنوعة مع التركيز على جودة الحياة ورفاهية السكان.
وأوضح المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن معرض عجمان للاستثمار العقاري يتضمن جلسات حوارية ثرية يقدمها نخبة من الخبراء والأخصائيين العقاريين حول الاستثمار الناجح في مشاريع التطوير العقاري واستراتيجيات تنمية المحفظة العقارية ومنظومة الخدمات الذكية.
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