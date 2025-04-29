الجامعات الأمريكية..في عين العاصفة "2-2"

MENAFN - Al-Bayan) طرحنا في المقال السابق أسئلة، لمعرفة المزيد عن جوانب الزلزال وارتداداته بين إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة يناير 2025 وبين الجامعات الأمريكية، ومنها المرموقات كجامعة هارفارد - الأولى، التي رفعت دعوى قضائية ضد البيت الأبيض - وجامعة كولومبيا ومثيلاتهما الكثير، فما سبب الأزمة، وما الغاية منها؟

ما خطورتها على الاستقلالية الأكاديمية وحرية البحث العلمي؟ ما تأثيرها المباشر على اقتصادات هذه الجامعات؟ أخيراً، هل بإمكان الجامعات اتخاذ إجراءات تضمن عدم المساس بدعمها الفيدرالي ومواردها المالية الأخرى؟

تعدُّ جامعة هارفارد نموذجاً؛ فهي الأقدم، تأسست سنة 1636. والأشهر لجهة مستواها المتقدم لسياستها التعليمية وأنظمتها الداخلية، وكذا علاقاتها الخارجية، ثم كون بعض ممن تخرجوا فيها صاروا رؤساء لأمريكا، والأقوى مالياً؛ فإضافة إلى ميزانيتها التشغيلية السنوية 6.4 مليارات دولار، تمتلك محفظة مالية تقدر بـ 53.2 مليار دولار.

المشكلة: مواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وبين جامعة هارفارد، والأزمة تمحورت حول التدخل السياسي غير المسبوق، للإدارة السياسية، عبر تجميد دعمها الفيدرالي لهارفارد، والتلويح لأخريات بذلك، والتهمة ((الميل لليسار السياسي))، وقد تم التنديد الجماعي بهذه التهمة، والتفصيل:

أن السبب المعلن هو تنظيم تظاهرات مؤيدة لقضية فلسطين داخل الحرم الجامعي، برغم فرض بعض الجامعات قيوداً اضطرارية على تلك الاحتجاجات الطلابية، جامعة كولومبيا خاصة، واعتبر يومها الإجراء اعتداء على الحرية الأكاديمية، واستقلالية الجامعة.

الخشية الحالية هي تراجع الحرية الأكاديمية، وتقليص تمويل البحث العلمي، وإرباك نظام قبول الطلاب الأجانب. الأمر الذي قد يغيّر وجه التعليم في أمريكا. الأزمة متشعبة، وقد تطال التعاون مع الخارج، كتقليص البرامج الدولية، كما الخشية من تدني مكانة الجامعات الأمريكية.

الجامعات تجري حالياً تشكيل اتحاد لمواجهة إجراءات إدارة ترامب، قبول التفاوض، لكن بموافقة على ((الخطوط الحمراء))، كاستمرار الدعم، وتقديم المشورة القانونية للطلاب الأجانب.

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