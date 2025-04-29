188 مخالفة جلوس أطفال في المقاعد الأمامية للمركبات بدبي 2024

MENAFN - Al-Bayan) سجلت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العام الماضي 188 مخالفة جلوس أطفال في المقاعد الأمامية للمركبات، بما يخالف قانون السير والمرور الاتحادي، الذي يحظر السماح للأطفال من سن العاشرة فما دون، أو من يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة.

وتأتي سلامة الأبناء وحمايتهم من الأخطار كافة في مقدمة أولويات شرطة دبي، حيث تدعو في كل المناسبات والحملات التوعوية أولياء الأمور إلى الالتزام بقانون السير والمرور، وتوفير المقاعد الخاصة بالأطفال في المقاعد الخلفية للمركبات.

مشددة على أن ترك، أو احتضان الأب أو الأم، للطفل في المقعد الأمامي أثناء القيادة يعد مخالفاً للقانون، وسلوكاً خطراً يهدد حياة وسلامة الطفل والآخرين، مؤكدة استمراراها بنشر الثقافة المرورية بالاشتراطات الوقائية والجلوس الآمن للأطفال بالمركبات، وحث السائقين على استخدام المقاعد المخصصة لهم بالمركبات.

ورصدت أجهزة الضبط التقنية في شرطة دبي مخالفة مرورية خطيرة ((مؤخراً))، حيث سمح أحد أولياء الأمور لطفله بالجلوس أمام مقود المركبة في حضنه أثناء القيادة على شارع عام، ما شكل تهديداً لحياته وحياة الآخرين.

وقد عززت شرطة دبي إجراءاتها الأمنية، مستخدمة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية للحفاظ على سلامة الطرق وتشير التقارير إلى تعرض العديد من الأطفال لحوادث أسفرت عن إصابات ووفيات، على خلفية عدم التزام ذويهم بإجراءات السلامة والأمان، أو تخصيص مقعد للأطفال.

ويعد السماح للطفل من سن العاشرة فما دون، أو من يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي، مخالفاً لقانون السير والمرور، وذلك نسبة لخطورتها على الطفل في حال توقف المركبة بصورة مفاجئة أو وقوع أي حادث مروري، الأمر الذي يؤدي إلى اندفاع جسم الطفل إلى الأمام، والارتطام بالأجزاء الداخلية للمركبة، أو قد يندفع إلى خارج المركبة في حال شدة الاصطدام أو تدهور المركبة، وعقوبة المخالفة غرامة قدرها 400 درهم.