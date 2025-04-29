بلدية دبا الحصن تطلق سلسلة برامج لخدمة السكان وجودة حياتهم

MENAFN - Al-Bayan) أكدت بلدية مدينة دبا الحصن إطلاق سلسلة برامج متنوعة تستهدف خدمة السكان وتعزيز رفاهية المواطنين والمقيمين وجودة حياتهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة لمواصلة مسيرة التقدم والإنجاز، وتحقيق الرفاه والازدهار، وترسيخاً لمفهوم التنمية المستدامة.

وأشار طالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية دبا الحصن، إلى تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها للمدينة، من خلال تنفيذ خطط عملها بالكفاءة المطلوبة، على مدار الساعة.

وأوضح أن البلدية حققت قفزة نوعية في زيادة مساحة الرقعة الخضراء في دبا الحصن، حيث وصل إجمالي المساحات المزروعة خلال 2024 أكثر من 11550 ألف متر مربع.

مؤكداً أن المدينة غدت مقصداً للمواطنين والمقيمين من شتى أنحاء الإمارة للعيش والسكن فيها نظراً لما توفره من مقومات العيش الكريم لكافة سكانها في ظل الأمن والسلام والازدهار الذي تشهده تحت راية قيادتنا.

ولفت إلى أن الأصناف المزروعة تنوعت بين التجميلية والفواكه، وأشجار الزينة، والأشجار المعمرة، والنجيل، والورود، إضافة إلى مغطيات التربة التجميلية، والمسطحات الخضراء التي تعطي بعداً جمالياً ومظهراً حضارياً للمدينة.

وذكر اليحيائي أن المشاريع التي ستنفذها إدارة الزراعة في البلدية خلال العام 2025، من أهمها إعادة تأهيل وتنسيق مدخل المدينة، وتصميم وزراعة الواجهة الأمامية والساحة الداخلية لنادي السيدات الجديد.

وزراعة شاطئ السيدات بمجموعة من أشجار الظل والأشجار المزهرة العطرية، وإعادة تأهيل وتنسيق شارع العقد وتزويده بالحصى الملون والورود الموسمية، وزراعة منحدرات الجسر الغربي بنباتات مزهرة، وأخرى.