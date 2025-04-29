"صكوك الوقف" تحصد جائزة عالمية للابتكار في التمويل الأخلاقي

MENAFN - Al-Bayan) نال مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وشركة الصكوك الوطنية، جائزة الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي EFICA لعام 2025، وذلك عن مبادرة ((صكوك الوقف))، التي تم إطلاقها عام 2022.

وتم تسليم الجائزة خلال حفل التكريم الرسمي، الذي ينظمه مصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة بورصة لندن، وأقيم في إمارة أبوظبي، بحضور نخبة من الشخصيات المالية والمجتمعية ورواد العمل الوقفي والتمويلي من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً للجهود المتميزة، التي تقدمها المبادرة في ابتكار أدوات وقفية حديثة، تعتمد على صكوك استثمارية مرنة، بهدف تعزيز دور الوقف في التنمية المجتمعية والاقتصادية، وتحقيق أثر مستدام على مستوى الأفراد والمجتمعات.

وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي: ((نتطلع إلى مواصلة سعينا في إطلاق المزيد من المبادرات الوقفية المبتكرة، التي تعزز النهج المستدام، التي تتبعه ((أوقاف دبي))، وترسي معياراً جديداً للاستثمار الوقفي المعاصر، بما يسهم في خدمة المجتمع ورفع جودة الحياة لأفراده)).

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: ((هذه الجائزة تعبير عن قوة الشراكة الفاعلة بين الصكوك الوطنية ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي.

لقد كان دعمهم المستمر والتزامهم العميق هو الأساس الذي بُنيت عليه هذه المبادرة الناجحة، ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمع)).

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: ((مع هذه الجائزة نواصل رسالتنا في تمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة في التنمية المستدامة عبر أدوات مرنة، تسهم في تحسين جودة الحياة. ملتزمون بمواصلة ريادتنا في هذا المجال عبر شراكات استراتيجية تدعم الابتكار الاجتماعي والاقتصادي)).

وقالت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، نسعى في المراحل المقبلة إلى التوسع دولياً عبر شراكات نوعية مع مؤسسات مالية ووقفية حول العالم، ويؤكد هذا الإنجاز أن الابتكار في العمل الخيري الإسلامي قادر على مواكبة تطلعات المجتمعات المعاصرة، وتحقيق أثر ملموس.

وتعد جائزة EFICA من أبرز الجوائز العالمية التي تمنح للمشاريع المتميزة في مجال التمويل الأخلاقي، وتهدف إلى دعم المبادرات التي تقدم حلولاً مالية مبتكرة، توازن بين العائد الاقتصادي والتأثير الإيجابي.