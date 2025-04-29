"تنفيذي الشارقة" يصدر قراراً بتنظيم الأنشطة الإعلامية في الإمارة

MENAFN - Al-Bayan) ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس، الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

بحث المجلس خلال اجتماعه السياسات العامة للعمل الحكومي والنتائج المالية للحكومة المحلية، وناقش سبل تطويرها، بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة، التي تشهدها الإمارة على مستوى كل فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة.

واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة، ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للجهات الحكومية والمستقلة للنصف الثاني للعام الماضي، في عدة قطاعات مختلفة.

واعتمد المجلس تقرير الحساب الختامي لعام 2024، الذي يستعرض النتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في الإمارة للسنة المالية 2024 ومقارنتها بالعام السابق.

وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية في إمارة الشارقة، ويهدف القرار إلى ضمان التنظيم الشامل والمستدام للأنشطة الإعلامية في الإمارة بمختلف أنواعها وأشكالها، وتطوير إطار قانوني وتشريعي متكامل لتنظيم الأنشطة والمحتوى الإعلامي، وتعزيز جودة وتنوع المحتوى الإعلامي المنتج.

وحدد القرار اختصاصات مجلس الشارقة للإعلام مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، والتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في سبيل تحقيق أهداف القرار، كما تناول القرار عدداً من المواد القانونية الخاصة بتملك المؤسسات الإعلامية.

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية لعام 2024، والذي تناول أبرز الإحصاءات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية والحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع، إضافة إلى إحصاءات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، والمنحة التكميلية لمتقاعدي إمارة الشارقة البالغ عددهم 4836 مستفيداً، ودعم المتضررين بمبلغ إجمالي يفوق 119 مليون درهم.