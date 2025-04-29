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عاصفة مرتقبة توقف الدراسة في مصر الأربعاء

عاصفة مرتقبة توقف الدراسة في مصر الأربعاء

2025-04-29 07:24:13
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قررت الحكومة المصرية تعليق الدراسة، الأربعاء، في جميع مدارس الجمهورية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة تأثيرات سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تتعرض البلاد لمنخفض جوي خماسيني يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وذكرت الهيئة على موقعها على فيسبوك، أن "هبات الرياح قد تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية وقد تصل إلى حد العاصفة في بعض مناطق الصعيد وشرق القاهرة الكبرى".

وناشدت السلطات المواطنين بعدم الوجود في أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية وقت الرياح الشديدة وتقليل الحركة على الطرق قدر الإمكان.

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