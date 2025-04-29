منتج يرفع مستوى هرمون الذكورة ويحافظ على صحة الرجال
خبرني - يوصي الخبراء الرجال بتناول بذور اليقطين للحفاظ على صحتهم، ويؤكدون أن 100 غرام من هذا المنتج تحتوي على ثلث الكمية اليومية الموصى بها من الزنك.
ويشير الدكتور أندريه بوبروفسكي خبير التغذية، إلى أن بذور اليقطين مدرجة فعلا في توصيات الطب الشعبي، بما فيها للحفاظ على صحة الرجال.
ويقول: "تحتوي بذور اليقطين على الأنسولين وعناصر دقيقة تقلل من خطر العقم عند الرجال وتعزز حركة الحيوانات المنوية. أي أن الحديث يدور حول إمكانية الحمل، وعن الجانب الفسيولوجي لصحة الرجل".
ووفقا له، تحتوي بذور اليقطين على فيتامين E والزنك اللذين يؤثران إيجابيا على صحة الرجال.
ويقول: "تؤثر أوميغا 3 وأوميغا 6 والمغنيسيوم والبوتاسيوم التي توجد في بذور اليقطين إيجابيا على الأوعية الدموية، وترفع مستوى هرمون التستوستيرون الذكوري".
ويؤكد الخبير أن حمض الأرغينين الأميني الموجود في بذور اليقطين يحسن الدورة الدموية في أعضاء الحوض.
ويقول مختتما حديثه: "تعمل بذور اليقطين على تحسين منظومة المناعة، وتعزز الوقاية من أمراض الذكور في منطقة البروستاتا".
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