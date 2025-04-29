منتج يرفع مستوى هرمون الذكورة ويحافظ على صحة الرجال

خبرني - يوصي الخبراء الرجال بتناول بذور اليقطين للحفاظ على صحتهم، ويؤكدون أن 100 غرام من هذا المنتج تحتوي على ثلث الكمية اليومية الموصى بها من الزنك.

ويشير الدكتور أندريه بوبروفسكي خبير التغذية، إلى أن بذور اليقطين مدرجة فعلا في توصيات الطب الشعبي، بما فيها للحفاظ على صحة الرجال.

ويقول: "تحتوي بذور اليقطين على الأنسولين وعناصر دقيقة تقلل من خطر العقم عند الرجال وتعزز حركة الحيوانات المنوية. أي أن الحديث يدور حول إمكانية الحمل، وعن الجانب الفسيولوجي لصحة الرجل".

ووفقا له، تحتوي بذور اليقطين على فيتامين E والزنك اللذين يؤثران إيجابيا على صحة الرجال.

ويقول: "تؤثر أوميغا 3 وأوميغا 6 والمغنيسيوم والبوتاسيوم التي توجد في بذور اليقطين إيجابيا على الأوعية الدموية، وترفع مستوى هرمون التستوستيرون الذكوري".

ويؤكد الخبير أن حمض الأرغينين الأميني الموجود في بذور اليقطين يحسن الدورة الدموية في أعضاء الحوض.

ويقول مختتما حديثه: "تعمل بذور اليقطين على تحسين منظومة المناعة، وتعزز الوقاية من أمراض الذكور في منطقة البروستاتا".