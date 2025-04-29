اليوم الوظيفي السادس عشر في جامعة الزيتونة الأردنية بمشاركة 51 شركة من مختلف القطاعات

اليوم الوظيفي السادس عشر في جامعة الزيتونة الأردنية بمشاركة 51 شركة من مختلف القطاعات
خبرني - مندوباً عن وزير العمل، معالي الدكتور خالد البكار افتتح أمين عام الوزارة بالوكالة، عطوفة السيد إبراهيم الساكت، فعاليات اليوم الوظيفي السادس عشر في جامعة الزيتونة الأردنية، والذي نظمته عمادة شؤون الطلبة – مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين، بمشاركة 51 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات الاقتصادية،
وحضر الافتتاح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي، ومدير قضاء أم البساتين السيد حامد الخضير، وعدد من المختصين والمعنيين في وزارة العمل، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور طارق القرم، إلى جانب عدد من عمداء الكليات، ومديري الدوائر، وعدد من الطلبة والخريجين.
وشهد اليوم الوظيفي مشاركة واسعة من مؤسسات عاملة في قطاعات الصناعة، التجارة، الصحة، التعليم، السياحة، والتأمين، بهدف توفير فرص عمل لخريجي الجامعة، وتعزيز فرص التدريب والتوظيف المبكر للطلبة، انسجاماً مع رؤية الجامعة في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد الأستاذ الدكتور محمد المجالي التزام الجامعة بتأهيل طلبتها لسوق العمل، مشدداً على أهمية بناء جسور تواصل فاعلة بين الطلبة ومؤسسات القطاعين العام والخاص، ومشيراً إلى حرص الجامعة على وضع الطالب في صميم العملية التعليمية وتهيئة بيئة محفزة تدعم طموحاته المهنية.
من جانبه، شدد عطوفة السيد إبراهيم الساكت على أهمية استثمار الطلبة للفرص التي توفرها مثل هذه الفعاليات، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل الأردني، والتي تتطلب اكتساب مهارات حديثة تواكب التطورات التكنولوجية. كما أعلن عن إطلاق منصة التشغيل الوطني لتسهيل تسجيل الباحثين عن عمل وربطهم بالفرص المتاحة، وكشف عن نية الوزارة توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية لتوظيف نحو 50 ألف أردني في مجالات متقدمة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مباحثات جارية مع دولة قطر لفرص مماثلة.
وقد شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من الطلبة والخريجين، وتخللتها عروض لعدد من قصص النجاح الملهمة لخريجي الجامعة الذين حققوا إنجازات مهنية متميزة. كما أُلقيت كلمة باسم الخريجين قدمها الطالب وسام عميرة، بالإضافة إلى كلمة باسم الشركات المشاركة ألقتها السيدة رواء عويس.
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