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اليوم الوظيفي السادس عشر في جامعة الزيتونة الأردنية بمشاركة 51 شركة من مختلف القطاعات

اليوم الوظيفي السادس عشر في جامعة الزيتونة الأردنية بمشاركة 51 شركة من مختلف القطاعات

2025-04-29 07:24:13
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - مندوباً عن وزير العمل، معالي الدكتور خالد البكار افتتح أمين عام الوزارة بالوكالة، عطوفة السيد إبراهيم الساكت، فعاليات اليوم الوظيفي السادس عشر في جامعة الزيتونة الأردنية، والذي نظمته عمادة شؤون الطلبة – مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين، بمشاركة 51 شركة ومؤسسة من مختلف القطاعات الاقتصادية،
وحضر الافتتاح رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي، ومدير قضاء أم البساتين السيد حامد الخضير، وعدد من المختصين والمعنيين في وزارة العمل، ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور طارق القرم، إلى جانب عدد من عمداء الكليات، ومديري الدوائر، وعدد من الطلبة والخريجين.
وشهد اليوم الوظيفي مشاركة واسعة من مؤسسات عاملة في قطاعات الصناعة، التجارة، الصحة، التعليم، السياحة، والتأمين، بهدف توفير فرص عمل لخريجي الجامعة، وتعزيز فرص التدريب والتوظيف المبكر للطلبة، انسجاماً مع رؤية الجامعة في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد الأستاذ الدكتور محمد المجالي التزام الجامعة بتأهيل طلبتها لسوق العمل، مشدداً على أهمية بناء جسور تواصل فاعلة بين الطلبة ومؤسسات القطاعين العام والخاص، ومشيراً إلى حرص الجامعة على وضع الطالب في صميم العملية التعليمية وتهيئة بيئة محفزة تدعم طموحاته المهنية.
من جانبه، شدد عطوفة السيد إبراهيم الساكت على أهمية استثمار الطلبة للفرص التي توفرها مثل هذه الفعاليات، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل الأردني، والتي تتطلب اكتساب مهارات حديثة تواكب التطورات التكنولوجية. كما أعلن عن إطلاق منصة التشغيل الوطني لتسهيل تسجيل الباحثين عن عمل وربطهم بالفرص المتاحة، وكشف عن نية الوزارة توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية لتوظيف نحو 50 ألف أردني في مجالات متقدمة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مباحثات جارية مع دولة قطر لفرص مماثلة.
وقد شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من الطلبة والخريجين، وتخللتها عروض لعدد من قصص النجاح الملهمة لخريجي الجامعة الذين حققوا إنجازات مهنية متميزة. كما أُلقيت كلمة باسم الخريجين قدمها الطالب وسام عميرة، بالإضافة إلى كلمة باسم الشركات المشاركة ألقتها السيدة رواء عويس.

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