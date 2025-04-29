  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأردن.. سلاح الهندسة يتعامل مع قنبلة ميلز في إربد

الأردن.. سلاح الهندسة يتعامل مع قنبلة ميلز في إربد

2025-04-29 07:24:12
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أن القوات المسلحة تلقّت بلاغًا مساء اليوم الثلاثاء، بالعثور على قنبلة يدوية قديمة نوع ميلز في محافظة إربد منطقة قم.

وبين المصدر أنه تم إرسال فريق متخصص من سلاح الهندسة الملكي لتقييم الوضع والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والممتلكات.

وأوضح المصدر انه تم تأمين القنبلة اليدوية بعد الكشف الفني، ونقلها بطريقة آمنة لتدميرها لاحقًا في مكان مخصص، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية.

وتُهيب القوات المسلحة الأردنية بالمواطنين ضرورة عدم لمس أي ذخائر أو أجسام مشبوهة والإبلاغ عنها فورًا حرصًا على سلامتهم.

MENAFN29042025000151011027ID1109489047

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث