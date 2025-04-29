الأردن يشارك في معرض تونس الدولي للكتاب

الأردن يشارك في معرض تونس الدولي للكتاب
خبرني - شارك الأردن في الدورة 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب الذي افتتحه الرئيس التونسي قيس سعيد، ويستمر حتى الرابع من أيار المقبل.
وفقا لبيان صحفي صادر عن اتحاد الناشرين الأردنيين، قال رئيس الاتحاد جبر أبوفارس إن مشاركة دور النشر الأردنية في معرض تونس الدولي للكتاب تُعد محطة مهمة تثري المشهد الثقافي وتعزز مكانة الكتاب الأردني عربيا وإقليميًا.
وأضاف أنه من خلال هذا المحفل الأدبي تتاح لدور النشر الأردنية فرصة قيمة لعرض أحدث إصداراتها المتنوعة في مختلف المجالات المعرفية والأدبية أمام جمهور واسع من القراء والناشرين والموزعين من تونس ومختلف الدول العربية والأجنبية.
وأشار إلى أن معارض المغرب العربي تعد بوابة مهمة للوصول إلى شريحة واسعة من القراء والمهتمين بالثقافة العربية، كما أن حضور الكتب الأردنية في هذه المعارض، بما فيها معرض تونس للكتاب، يمثل خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز انتشار المنتج الثقافي الأردني، وشراكات مستقبلية مع الأشقاء التونسيين والعرب، وتبادل الخبرات والمعرفة التي تسهم في تطوير صناعة النشر في الأردن.
وكان مدير المعرض محمد صالح القادري، قد أشار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات المعرض التونسي، إلى أن الأردن لا يتخلف عن المشاركة في مثل هكذا فعاليات، جنبا الى جنب مع 29 دولة حاضرة خلال هذه الدورة، موزعة على 313 جناحًا ( 166 أجنبيًا و147 تونسيًا)، ويقدم المعرض للشغوفين بالقراءة 110 آلاف كتاب.
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