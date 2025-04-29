الأردن يشارك في معرض تونس الدولي للكتاب

خبرني - شارك الأردن في الدورة 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب الذي افتتحه الرئيس التونسي قيس سعيد، ويستمر حتى الرابع من أيار المقبل.

وفقا لبيان صحفي صادر عن اتحاد الناشرين الأردنيين، قال رئيس الاتحاد جبر أبوفارس إن مشاركة دور النشر الأردنية في معرض تونس الدولي للكتاب تُعد محطة مهمة تثري المشهد الثقافي وتعزز مكانة الكتاب الأردني عربيا وإقليميًا.

وأضاف أنه من خلال هذا المحفل الأدبي تتاح لدور النشر الأردنية فرصة قيمة لعرض أحدث إصداراتها المتنوعة في مختلف المجالات المعرفية والأدبية أمام جمهور واسع من القراء والناشرين والموزعين من تونس ومختلف الدول العربية والأجنبية.

وأشار إلى أن معارض المغرب العربي تعد بوابة مهمة للوصول إلى شريحة واسعة من القراء والمهتمين بالثقافة العربية، كما أن حضور الكتب الأردنية في هذه المعارض، بما فيها معرض تونس للكتاب، يمثل خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز انتشار المنتج الثقافي الأردني، وشراكات مستقبلية مع الأشقاء التونسيين والعرب، وتبادل الخبرات والمعرفة التي تسهم في تطوير صناعة النشر في الأردن.

وكان مدير المعرض محمد صالح القادري، قد أشار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات المعرض التونسي، إلى أن الأردن لا يتخلف عن المشاركة في مثل هكذا فعاليات، جنبا الى جنب مع 29 دولة حاضرة خلال هذه الدورة، موزعة على 313 جناحًا ( 166 أجنبيًا و147 تونسيًا)، ويقدم المعرض للشغوفين بالقراءة 110 آلاف كتاب.

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